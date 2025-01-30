الهوية البصرية لكأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ تحتفي بروح المنافسة وتَفرُّد الثقافة التشيلية

تم إطلاق الهوية البصرية لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ في الملعب الوطني بالعاصمة سانتياغو

حضر المراسم بابلو ميلاد رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم، وإميليا ريوس سافيدرا نائبة وزير الرياضة في حكومة الدولة المضيفة، وخايمي يارزا مدير بطولات FIFA

ستقام البطولة في مدن سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول

كُشف النقاب اليوم عن الهوية البصرية لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ في الملعب الوطني بالعاصمة سانتياغو، حيث أُميط اللثام عن الشعار البصري المذهل لنسخة هذا العام من المسابقة، والذي يحتفي بتفرُّد ثقافة الدولة المضيفة، وذلك من خلال تحفة فنية مستوحاة من تقاليد المنسوجات التشيلية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها البلاد.

ويُضفي الشعار البصري والهوية البصرية طابع الإثارة والترقب قبل البطولة وأثناءها على مختلف أنحاء تشيلي، ولا سيما العاصمة سانتياغو (الملعب الوطني) وفالبارايسو (ملعب إلياس فيغيروا) ورانكاغوا (ملعب إل تينيينتي) وتالكا (إستاديو فيسكال)، التي ستستضيف مباريات كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

ويُعتبر الشعار البصري مزيجاً مثالياً بين شكل جبال الأنديز المهيبة وزهرة كوبيهوي التي تُعد ضمن رموز تشيلي الوطنية، بينما تعتليه كُرة تطفو ومنصة على غرار منصات التتويج، في لمسة فنية ترمز إلى ما يحدو المتنافسين في البطولة من طموح وفخر واعتزاز. وتُصوِّر الألوان الزاهية للشعار البصري والهوية البصرية لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ مختلف العناصر المتجذرة بعمق في نسيج الدولة المضيفة، ولا سيما اللون الأحمر المتوهج الذي يحمله اللاعبون والمشجعون التشيليون بكل فخر وشغف، والأزرق الفاتح الذي يعكس زرقة ساحل المحيط الهادئ، والوردي الداكن المستمد من طيور النحام والبرتقالي الذي يعيد إلى الأذهان منظر صحراء أتاكاما الشاسعة. كما كُشف النقاب حديثاً عن شعار المسابقة "أساطير في طور التكوين"، وذلك في إشارة إلى ما تشكله كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ من منصة مثالية لإبراز مواهب ألمع النجوم الصاعدين في سماء كرة القدم، كما كان الحال في العديد من النسخ السابقة التي شهدت تألق لاعبين أصبحوا فيما بعد من أعظم أساطير اللعبة، وفي مقدمتهم دييغو مارادونا وليونيل ميسي وإرلينغ هالاند، على سبيل المثال لا الحصر. وقد حضر المراسم بالملعب الوطني في سانتياغو كل من رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد، ونائبة وزير الرياضة في حكومة الدولة المضيفة إميليا ريوس سافيدرا، ومدير بطولات FIFA خايمي يارزا.

إطلاق العلامة التجارية لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة تشيلي 2025™ في الملعب الوطني في سانتياغو Previous 01 / 08 Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA Director of Tournaments Jaime Yarza pose next to the FIFA U-20 World Cup trophy 02 / 08 Former Chile national team player Gonzalo Jara, Chile’s Deputy Minister of Sports Emilia Rios, FIFA Director of Tournaments Jaime Yarza and Chilean Football Association President Pablo Milad at the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch 03 / 08 Chilean Football Association President Pablo Milad speaks during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch 04 / 08 Chile’s Deputy Minister of Sports Emilia Rios at the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch 05 / 08 A general view of the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch 06 / 08 FIFA Director of Tournaments Jaime Yarza speaks during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch 07 / 08 Chilean journalist Ignacio Valenzuela speaks during FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch 08 / 08 FIFA Director of Tournaments Jaime Yarza and Chilean Football Association President Pablo Milad at the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™ Emblem Launch Next

وقال ميلاد في هذا الصدد "بالنسبة لتشيلي، يُعد هذا أحد أهم الأحداث التي ننظمها منذ كأس العالم 1962. ذلك أن بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA تُمثل فرصة مثالية لكي يجد بلدنا موطئ قدم في الساحة الدولية من جديد ومناسبة رائعة لتحفيز الجيل الجديد من المواهب الشابة، لأن تشيلي هي أرض المواهب. وقد تحول هذا الحلم إلى حقيقة اليوم، أقصد بذلك حلم عشاق كرة القدم التشيليين الذين يتطلعون إلى رؤية أفضل المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية على ملاعبنا، ومن ثم بدء رحلة جديدة وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم التشيلية." يُذكر أن تشيلي تستضيف كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ للمرة الثانية، بعدما كانت مسرحاً لنسخة 1987، حيث احتل منتخبها المركز الرابع، علماً أن المسابقة كانت لا تزال تُعرف آنذاك باسم بطولة العالم للشباب FIFA. كما ستكون هذه خامس بطولة تستضيفها تشيلي في تاريخ بطولات FIFA، بعد كأس العالم 1962 FIFA™ ونسخة 2008 من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة 2015 FIFA™.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم "تتمتع بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA بسجل رائع في الارتقاء بالنجوم الشباب إلى نجوم المستقبل والنجومية العالمية. وكما يَعد شعار البطولة، يمكن للمشجعين الاعتماد على اكتشاف أساطير في طور التكوين هذا العام في تشيلي. إن القدرة المؤكدة لتشيلي على استضافة أحداث FIFA إلى جانب الضيافة الشهيرة للبلاد والشغف المذهل للمشجعين التشيليين سوف توفر مسرحاً رائعاً لهذه المنافسة التاريخية." وسيكشف FIFA خلال الأشهر المقبلة النقاب عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكأس العالم تحت 20 سنة FIFA، بما في ذلك إعلان التميمة الرسمية وإقامة قرعة البطولة وإطلاق عملية بيع التذاكر.