أذربيجان تستكمل نجاحها في سلسلة FIFA™ وتتطلّع إلى عام 2027

أثبتت بطولة سلسلة FIFA™ لعام 2026 نجاحاً كبيراً لأذربيجان، سواءً من حيث النتائج أو التنظيم

ارتقى المنتخب الأذربيجاني في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

علامة واعدة قبل كأس العالم تحت 20 سنة 2027 FIFA™، التي ستستضيفها أذربيجان مع أوزبكستان

قبل عامين، كانت أذربيجان واحدة من الدول الخمس المضيفة للنسخة التجريبية من بطولة سلسلة FIFA™. وبعد فوزها على منغوليا 1-0 وتعادلها مع بلغاريا 1-1، اعتُبرت التجربة ناجحة. وكان قرار استضافة البطولة مرة أخرى في عام 2026 دليلاً واضحاً على ذلك. ولكن هذه المرة، تجاوز النجاح كل التوقعات، وحققت أذربيجان انتصاراً باهراً.

وأوضح إلفين كافارغولييف، الظهير الأيسر المخضرم في المنتخب الأذربيجاني، والذي لعب 33 مباراة دولية سجّل فيها هدفاً واحداً "كانت سلسلة FIFA™ لعام 2024 محطةً مهمةً لبلادنا. فمثل هذه الفعاليات تُوفر خبرةً قيّمةً لنا كلاعبين وللكرة الأذربيجانية ككل."

وأضاف "لا أملك سوى ذكريات جميلة عن تلك المباريات في عام 2024. اللعب على أرضنا، أمام جماهيرنا، له طابع خاص دائماً. لقد سررتُ كثيراً بمشاركتي في نسخة 2026، التي خضناها بتركيز وتصميم كبيرين. وكما هو الحال في كل مباراة، كان هدفنا تمثيل المنتخب الوطني بكل فخر. وأعتقد أننا حققّنا ذلك."

يصعب الاختلاف مع هذا المدافع الموهوب. فقد منحت الانتصارات على سانت لوسيا (6-1) وسيراليون بركلات الترجيح (بعد التعادل 1-1) منتخب أذربيجان الثقة والخبرة القيّمة أمام منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم على التوالي، وهما خصمان نادراً ما أتيحت لهم فرصة مواجهتهما في السابق.

ولكن هذا ليس كل شيء. فقد رفع الفريق أيضاً كأس البطولة، وحظي بدعم جماهيري كبير، وكإضافة مميزة، ارتقى ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola (المركز 124، +3)، والذي يتم تحديثه الآن لحظياً أثناء المباريات.

رغم أن هذه المكاسب تنعكس مباشرةً على التصنيفات، إلا أنها في الواقع ثمرة عمل دؤوب استمر لأشهر عديدة. بُذلت جهودٌ كبيرة لتطوير كرة القدم في أذربيجان، ولم يقتصر جني ثمارها على المنتخب الوطني فحسب، بل امتدّ ليشمل الأندية أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك نادي قره باغ، الذي يلعب فيه كافارغولييف، والذي أصبح مؤخراً أول فريق أذربيجاني يصل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

لعب اتحاد أذربيجان لكرة القدم دوراً محورياً في هذا الزخم الإيجابي. كما ساهم FIFA من خلال برنامج FIFA Forward بدعم مشاريع كبرى، من بينها إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في كرة القدم المحلية وإنشاء أكاديمية توران توفوز لكرة القدم.

رئيس اتحاد أذربيجان لكرة القدم روفشان نجف 01:36

وأشار كافارغولييف قائلاً: "نشعر بأن هناك تطوراً إيجابياً يحدث في أذربيجان، وأننا نحرز تقدماً ملموساً. لقد ساهم كل من نظام تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) والأكاديميات الجديدة في الارتقاء بكرة القدم الأذربيجانية إلى مستوى احترافي أعلى. وهذا لا يقتصر على أهميته للاعبينا الحاليين فحسب، بل يمتد ليشمل الأجيال القادمة أيضاً."

من الواضح أن البلاد تتطلع إلى المستقبل. ومن أبرز مظاهر هذا الطموح مشاركتها في استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2027 FIFA إلى جانب أوزبكستان. وأضاف كافارغولييف، الذي سبق له تمثيل بلاده في فئتي تحت 19 و21 سنة "ستكون البطولة حدثاً بارزاً. إنها فرصة عظيمة للبلاد ومصدر إضافي للتحفيز لهذا الجيل. فبطولات كهذه تُعطي دفعة قوية لتطوير كرة القدم."

وختم "يُمكن أن تُشكّل منافسات كهذه محطاتٍ رئيسية على طريق التأهل لكأس العالم FIFA، الذي يبقى هدفنا الأسمى. اكتساب الخبرة الدولية أمرٌ ضروري لتحقيق النجاح في المستقبل، سواءً للجيل القادم من اللاعبين أو لنا."