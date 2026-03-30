سلسلة FIFA™ لعام 2026 تُثبت أن أوزبكستان تمتلك كل المقومات اللازمة لاستضافة البطولات الكبيرة

تُعدّ البطولة الحالية اختباراً حقيقياً لكأس العالم تحت 20 سنة 2027 FIFA™، التي تستضيفها أوزبكستان وأذربيجان

سبق لأوزبكستان أن استضافت بنجاح كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™، وهي أول بطولة FIFA تُقام في آسيا الوسطى

استضاف الملعب الأولمبي في طشقند نهائي كأس أمم اتحاد وسط آسيا، بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو

تجري حالياً منافسات سلسلة FIFA™ لعام 2026 للرجال، حيث تُقدّم مباريات شيّقة في تسع مجموعات، ما يُؤكد نجاحها الباهر من الناحية التنظيمية.

برزت أوزبكستان والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم بفضل نجاحهما في تنظيم بطولات FIFA في السنوات الأخيرة. تُستخدم سلسلة FIFA™ الحالية كبروفةٍ تمهيدية لكأس العالم تحت 20 سنة 2027 FIFA™ التي ستستضيفها أوزبكستان بالاشتراك مع أذربيجان، وذلك بناءً على قرار مجلس FIFA في اجتماعه رقم 33 بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال محمد صُديق صادق أخونوف، رئيس قسم العلاقات الدولية والمسابقات في الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم "يعكس هذا الأمر السمعة المتنامية لأوزبكستان على الساحة الدولية. وستُمثل هذه البطولة خطوةً هامةً أخرى في تطوير كرة القدم في بلادنا، وستُعطي دفعةً قويةً لكرة القدم للشباب."

وأضاف "نكتسب خبرة متزايدة في تنظيم البطولات الكبرى. على وجه الخصوص، سبق لنا استضافة كأس العالم لكرة الصالات FIFA، ونعتقد أن الخبرة المكتسبة من تلك البطولة ستساعدنا في تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة. بالطبع، كل بطولة كبرى تأتي مصحوبة بمسؤولية كبيرة."

كانت استضافة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ إنجازاً هاماً لأوزبكستان وآسيا الوسطى، حيث كانت المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة بطولة تابعة لـFIFA. أقيمت البطولة في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، في ثلاث مدن هي أنديجان، وبخارى، والعاصمة طشقند. تم تجهيز المدن الثلاث بالكامل لاستضافة البطولة بفضل تمويل برنامج FIFA Forward، وقد أثبتت كل منها جدارتها.

وأضاف صادق أخونوف "أصبحت هذه البطولة حدثاً تاريخياً في الحياة الرياضية لبلادنا. إن استضافة بطولة تابعة لـFIFA في آسيا الوسطى لأول مرة أظهرت القدرة التنظيمية والإمكانات الكامنة لدى أوزبكستان. كما ساهمت في تعزيز التعاون مع FIFA، وأرست أساساً متيناً لتنفيذ مشاريع أكبر في المستقبل."

وتابع "استضافة سلسلة FIFA هي استمرار منطقي لهذه المسيرة. ستكون المباريات ضد فرق من قارات مختلفة مثيرة لجماهيرنا قبل انطلاق كأس العالم FIFA، وفي الوقت نفسه، ستُشكّل تجربة قيّمة للاعبينا."

وأضاف "إنها امتداد طبيعي للتعاون الفعّال الذي أُرسِيَ مع FIFA في السنوات الأخيرة. القرارات والمراسيم التي أصدرها رئيس بلدنا أوزبكستان [شوكت ميرزيوييف] لتطوير كرة القدم، إلى جانب العمل المتواصل لتحسين البنية التحتية وتعزيز أنشطة الأكاديميات، بدأت تُؤتي ثمارها. ونتيجةً لذلك، أصبح بلدنا يتمتع ببنية تحتية قوية، قادرة على استضافة منافسات دولية كبرى على أعلى مستوى."

أظهرت أوزبكستان واتحادها لكرة القدم قدراتهما بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025، عندما تعاونت مع جارتها طاجيكستان لاستضافة بطولة كأس أمم اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم.

وشهدت البطولة، التي كان رئيس FIFA جياني إنفانتينو حاضراً في مباراتها النهائية، فوز أوزبكستان بأول لقب إقليمي لها، متغلبةً على إيران 1-0 بعد الوقت الإضافي على ملعب طشقند الأولمبي الحديث.

وأضاف صادق أخونوف "تُعد استضافة مثل هذه البطولات الكبرى أحد العوامل الرئيسية في تطوير كرة القدم في بلادنا. وقد اكتسبنا خبرة كبيرة في تحديث البنية التحتية، وتكييف الملاعب ومرافق التدريب وفقاً للمعايير الدولية، وتحسين الخدمات اللوجستية."

تُساهم انتصاراتٌ مثل بطولة أمم اتحاد وسط آسيا لكرة القدم في تعزيز تطوّر منتخب أوزبكستان المُستعد للمشاركة لأول مرة في كأس العالم FIFA™ هذا الصيف. وبحلول نهاية عام 2025، عادت أوزبكستان إلى قائمة أفضل 50 منتخباً في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للرجال لأول مرة منذ 2016.

وتُرسي التحسينات الواضحة، على الصعيدين الرياضي والتنظيمي، الأسس اللازمة للبلاد والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم لبناء إرثٍ دائم في أوزبكستان بعد كأس العالم تحت 20 سنة FIFA.