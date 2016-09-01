من خلال سلسلة FIFA، سيدعم FIFA اتحاداته الأعضاء في تنظيم سلسلة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها أربعة منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة على أن تقام المواجهات في دولة مضيفة واحدة. ستوفّر هذه المبادرة للاتحادات الأعضاء فرصة أكبر لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى في مباريات دولية، مما سيخلق فرصاً جديدة للتطوير الفني على نحو لم يكن متاحاً في السابق للكثير من البلدان. أقيم المشروع التجريبي في الفترة الممتدة من 18 إلى 26 مارس/آذار 2024. شهدت النسخة الأولى من سلسلة FIFA، مشاركة منتخبات من الاتحادات القارية الستة، ويتم التخطيط لإقامة النسخ التالية خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس/آذار في كل سنة من السنوات الزوجية.