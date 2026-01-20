FIFA.com

أخبار سلسلة FIFA

RABAT, MOROCCO - JANUARY 18: FIFA President meeting with Islamic Republic of Mauritania Minister of Youth Empowerment, Sports and Civil Service Mohamed Abdallahi Louly on January 18, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Hamza Mehimdate - FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي محمد عبد الله ولد لولي، وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة العامة الموريتاني
20 يناير 2026
FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™
المنظمة
FIFA يُعلن عن تشكيلة المنتخبات لسلسلة FIFA 2026™
19 يناير 2026
FIFA President in Rwanda 26 December 2025
الرئيس
رئيس FIFA يُشارك في مهرجان كرة القدم في رواندا بدعوة من الرئيس كاغامي
27 ديسمبر 2025
FIFA Series 2026
المنظمة
تأكيد انضمام نيوزيلندا إلى الدول المستضيفة لنسخة 2026 من سلسلة FIFA™
4 ديسمبر 2025
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov pose with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bulgarian Football Union at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم وجياني إنفانتينو يتناقشان بشأن سُبل تطوير كرة القدم في البلاد
2 أغسطس 2024
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Guinean Football Federation President Bouba Sampil pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Guinean Football Federation and Minstry of Sport at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يدعم تطوير البنية التحتية وخطط المشاركة في غينيا
2 أغسطس 2024
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA) President Rovshan Najaf pose for a photo with an at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يمدح تطوّر كرة القدم الأذربيجانية في اجتماع مع رئيس اتحاد كرة القدم
29 يوليو 2024
PARIS, FRANCE - JULY 28: (L-R) FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal, Saudi Arabia Minster for Sport HRH Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal and FIFA President Gianni Infantino pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting at FIFA's Paris office on July 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد السعودي في باريس
29 يوليو 2024
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 14: A detailed view of the 'Football Unites The World' captains armband in the dressing room prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between Brazil and New Caledonia at Jakarta International Stadium on November 14, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سلسلة FIFA™ تُظهر قوة كرة القدم على توحيد الشعوب مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
5 أبريل 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Bong Kalo of Vanuatu (obscured) celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
سلسلة FIFA Series™ تحافظ على تقدم كرة القدم داخل وخارج الملعب في فانواتو
3 أبريل 2024
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - NOVEMBER 09: General views of the Sir John Guise Stadium where the opening match for the FIFA U-20 Women's World Cup will be played on November 9, 2016 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاستدامة
اجتماع بين الاتحادات الوطنية من أوقيانوسيا للتركيز على استراتيجيات تغير المناخ
28 مارس 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
27 مارس 2024
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
أمل كبير بنهضة قريبة لكرة القدم البلغارية
27 مارس 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
27 مارس 2024
ANNABA, ALGERIA - MARCH 21: Jordi Rubio Gomez and Adrian da Costa of Andorra congratulate team mates after the warm up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Andorra and South Africa at Stade 19 Mai 1956 on March 21, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
برنامج FIFA Forward وسلسة FIFA™يدفعان أندورا إلى آفاق جديدة
27 مارس 2024
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 26: Yassine Benzia of Algeria celebrates with Mohamed Amoura of Algeria after scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and South Africa at Nelson Mandela Stadium on March 26, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر تخسر النهائي أمام كرواتيا
26 مارس 2024
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
بيتكوفيتش يطمح لإعادة الجزائر لكأس العالم والسير على خطى حاليلوزتش
26 مارس 2024
Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
الارتقاء بكرة القدم
سلسلة FIFA لعام 2024™ بوابة عودة مصر إلى كأس العالم FIFA
26 مارس 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
الارتقاء بكرة القدم
السعودية تواصل تطورها باستضافة سلسلة FIFA لعام 2024™
26 مارس 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
الارتقاء بكرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
25 مارس 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A view of the action during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Central African Republic and Bhutan at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Viraj Kothalawala/FFSL)
الارتقاء بكرة القدم
"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA
25 مارس 2024
إعداد ملف تعريف الارتباط