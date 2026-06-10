FIFA والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) يوقعان اتفاقية تاريخية تمهّد لبداية حقبة جديدة من التعاون وتمثيل اللاعبين في حوكمة كرة القدم العالمية

تُمثّل مذكرة التفاهم تحولاً جذرياً في حوكمة كرة القدم الاحترافية، بحيث سيتم الاتفاق بشكل جماعي على نظام الانتقالات ومعايير رعاية اللاعبين، وذلك من خلال المنصة العالمية للحوار الاجتماعي المُنشأة حديثاً برئاسة الـ FIFA

يتم سحب جميع الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية التي أقامتها النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، أو فروعها القارية، أو النقابات الأعضاء فيها ضد الـ FIFA، كما يُلغى أي دعم وتأييد لتلك الإجراءات

الاعتراف بالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين باعتبارها الهيئة الممثِّلة للاعبي كرة القدم المحترفين على مستوى العالم، والشريك الاجتماعي الذي يُمثِّل اللاعبين بصفتهم موظفين

عشية انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وقّع FIFA والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين على مذكرة تفاهم تاريخية (المذكرة)، تفتح فصلاً جديداً من التعاون بين المنظمتين، وفي حوكمة كرة القدم بشكل عام. وتؤسس هذه الاتفاقية، التي تدخل حيّز التنفيذ فوراً وتمتد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2031، لإطار حوكمة حديث يرتكز على الحوار الاجتماعي، كما تُعزز من حضور النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين وتمثيلها داخل الهياكل المؤسسية لـ FIFA، وتُمهد الطريق لتعاون وثيق في سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ضوء المذكرة والالتزامات الواردة فيها، اتخذت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين وفروعها القارية قراراً بسحب جميع الدعاوى والإجراءات القانونية القائمة ضد FIFA، فضلاً عن إلغاء أي دعم لتلك الدعاوى، والامتناع عن إقامة أو مساندة أي إجراءات قانونية مستقبلاً خارج الإطار التنظيمي لكرة القدم. كما ستضمن النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين قيام النقابات الأعضاء فيها بسحب دعمها وتأييدها لأي إجراءات قانونية ضد FIFA، والتوقف عن كونها طرفاً فيها.

تنصّ مذكرة التفاهم في جوهرها على تأسيس منصة عالمية للحوار الاجتماعي خاصة بكرة القدم الاحترافية، تخضع لإشراف FIFA وإدارته وتجمع تحت مظلتها أصحاب العمل (الأندية والرابطات) والموظفين (اللاعبين)، بمشاركة الاتحادات القارية. ويتمّ الاعتراف بالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين باعتبارها الشريك الاجتماعي العالمي المُمثِّل للاعبين بصفتهم موظفين، إلى جانب الرابطة الدولية لدوريات كرة القدم الاحترافية(WAL) واتحاد الأندية الأوروبية(EFC) كشريكين اجتماعيين يمثّلان على التوالي الدوريات والأندية بصفتها جهات العمل.

كما ستخضع المنصة للوائح إجرائية متفق عليها بشكل مشترك، وتضم مسارات عمل متخصصة تركز على: (1) نظام الانتقالات والمسائل التنظيمية، (2) نظم الانتقالات المحلية ودعم الحوار الاجتماعي، (3) رعاية اللاعبين وصحتهم ومعايير السلامة والصحة المهنية.

ومن أبرز ما جاء في الاتفاق، أنّ أي تعديلات مستقبليّة قد تطرأ على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم ستكون مشروطة بموافقة جماعية بين الشركاء الاجتماعيين. وسيُطبّق النهج نفسه على رعاية اللاعبين وصحتهم ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بفترات راحة اللاعبين وتعافيهم، مثل الإجازات، وفترات الراحة الإلزامية، وفترات إعادة التأهيل. وستُطبّق المعايير المتفق عليها جماعياً في كافة مسابقات كرة القدم الاحترافية حول العالم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

كما سيشهد تمثيل اللاعبين في هياكل صنع القرار داخل FIFA نقلة نوعية غير مسبوقة. وسيشغل ممثلون تعيّنهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين مقاعد في محكمة كرة القدم، والهيئات القضائية التابعة لـ FIFA، والعديد من اللجان الدائمة، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والاستدامة، ما يعكس التزاماً مشتركاً بضمان إيصال صوت اللاعبين على نحو أوسع، وتمثيلهم بشكل ملائم في عمليات صنع القرار داخل FIFA. وبالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى، ستحظى النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين بتمثيلٍ في مجلس FIFA بصفة مراقب مع حق التحدث وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة باللاعبين.

كذلك ستستند القرارات المتعلقة بضغط عمل اللاعبين وظروف لعبهم في مسابقات FIFAإلى عملية تعاونية منظمة بين FIFAوالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، وقد التزم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز توازن صحي ومستدام بين المنافسات على المستويات العالمية والقارية والمحلية. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً التزاماً متجدداً من جانب النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين باحترام الجداول الزمنية للمباريات الدولية، ودعم حماية أهليّة اللاعبين وحقوقهم فيما يتعلق بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية.

وتُحدد المذكرة مجالات رئيسية أخرى للتعاون، تشمل ما يلي:

صندوق FIFA للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات، والذي يقدم دعماً مالياً للاعبين واللاعبات الذين لم يتمكنوا من تحصيل رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة من أنديتهم. وقد تمّ تأمين مبلغ مجموعه 20 مليون دولار أمريكي للفترة الممتدة بين 2026 و2029؛

تعزيز أواصر العلاقات الصناعية المحلية بين الأطراف المعنية بكرة القدم، بما في ذلك ما يتعلق بلوائح الانتقالات المحلية، وعقود اللاعبين النموذجية، واتفاقيات المفاوضة الجماعية، والغرف الوطنية لتسوية المنازعات؛

إعداد إطار عمل للحد الأدنى من المعايير العالمية الخاصة بالمنتخبات الوطنية للسيدات؛

وضع حوافز لتخصيص حصة عادلة ومناسبة من الجوائز المالية للمسابقات الكبرى التابعة لـ FIFAلصالح اللاعبين المشاركين؛

التعاون لإعداد برامج تعليمية وتوعوية للاعبين، مع التركيز بشكل خاص على لاعبي المنتخبات الوطنية للشباب؛ و

إجراء بحوث ودراسات فنية وطبية مشتركة.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس FIFAجياني إنفانتينو: "تبشّر مذكرة التفاهم هذه ببداية حقبة جديدة في العلاقة بين FIFA والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين. فاللاعبون هم من يصيغون ملامح اللعبة التي نعشقها جميعاً، ومن واجبنا ضمان حمايتهم وسلامتهم. ومن هذا المنطلق، نجحنا معاً في رسم مسار مستدام يضمن استناد القرارات التي تمسّهم بشكل مباشر إلى آلية جماعية ترتكز على الحوار الاجتماعي. هذا هو الجوهر الحقيقي للحوكمة الحديثة، ونحن فخورون بأن نكون قدوة يُحتذى بها في هذا المجال".

ومن جهته، قال رئيس النقابة الدولية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين سيرخيو مارتشي: "يمثل هذا الاتفاق قفزة نوعية إلى الأمام في مسيرة كرة القدم. وضمان أن يكون صوت اللاعبين واللاعبات وممثليهم مسموعاً بشكل فاعل في القرارات التي تمسّ مسيرتهم المهنية لا يصبّ في مصلحة كرة القدم فحسب، بل يخدم اللعبة بأكملها. وبصفتنا منظمة عالمية، ندرك تماماً أن الكثير من اللاعبين واللاعبات حول العالم لا يزالون يواجهون واقعاً مختلفاً للغاية، وهم بحاجة إلى آليات حماية ومساندة أكبر، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا العمل المشترك لما فيه مصلحة اللاعبين واللاعبات وكرة القدم بوجه عام".

بينما قال الأمين العام لـ FIFAماتياس غرافستروم: "نتشرف بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين عشية انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026،. لقد وضعنا نصب أعيننا أهدافاً طموحة، ونحن ملتزمون تماماً بتنفيذ هذه الاتفاقية بالتعاون مع شركائنا في النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين. وهذه الشراكة الجديدة هي دليل واضح على حجم الإنجازات التي يمكن تحقيقها عندما يتوفر التزام متبادل بالوصول إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. ويمثل تأسيس المنصة العالمية للحوار الاجتماعي على وجه الخصوص إنجازاً بارزاً، ونحن نتطلع إلى إطلاقها بالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين وشركاء الحوار الاجتماعي الآخرين في أقرب فرصة ممكنة".