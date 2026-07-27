مهرجان FIFA Fan Festival™ ينقل أجواء كأس العالم FIFA 2026™ التاريخية إلى الملايين عبر احتفالات قياسية في البلدان المستضيفة الثلاثة

شهد مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ حضور أكثر من 9017000 شخص عبر 13 مدينة مستضيفة خلال بطولة كأس العالم FIFA™ لهذا العام، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2006
اختُتم البرنامج بمتابعة أكثر من 263972 مشجعاً لنهائي كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأحد 19 يوليو/تموز، عبر ثمانية مواقع لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival
رافقت العرض المباشر لمباريات البطولة الـ 104 عروضٌ موسيقية وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة، أحيتها نخبة من كبار الفنانين، أتى في مقدمتهم Pitbull، وThe Chainsmokers، وLudacris، وdeadmau5
مع إسدال الستار على كأس العالم FIFA 2026™ بنهاية مثيرة شهدت تتويج إسبانيا على حساب الأرجنتين، اختُتمت أيضاً النسخة الأوسع نطاقاً والأكثر حشداً في تاريخ مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، بعد تحطيم كل الأرقام القياسية.
توافد أكثر من تسعة ملايين شخص على فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival في 13 مدينة مستضيفة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مدار 39 يوماً، لتصبح هذه النسخة الأعلى حضوراً منذ إطلاق البرنامج لأول مرة خلال كأس العالم FIFA™ عام 2006 في ألمانيا.
وكان يوم 27 يونيو/حزيران الأكثر إقبالا جماهيرياً، حيث توافد 543020 شخصاً على مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival لمتابعة اليوم الأخير الحافل بالإثارة من دور المجموعات، بينما سجلت مدينة مكسيكو أعلى إجمالي حضور بمجموع 2.57 مليون زائر على مدار 36 يوماً. وبلغت الاحتفالات ذروتها يوم الأحد، 19 يوليو/تموز، خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز إسبانيا على الأرجنتين؛ حيث تابع المباراة 263972 مشجعاً عبر المواقع الثمانية المتبقية للمهرجان.
وفي حين تابع ما يقارب سبعة ملايين متفرج المباريات من المدرّجات، ساهم مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في نقل تجربة كأس العالم FIFA 2026™ إلى ملايين آخرين من المشجعين، محققاً طموح FIFA بنقل أجواء البطولة إلى الجماهير خارج أسوار الملاعب.
وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "أثبت مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival مرة أخرى القوة الاستثنائية لكرة القدم في توحيد المشجعين وإلهامهم من كافة أنحاء العالم، خالقاً أجواءً لا تُنسى ومتاحة للجميع. أردنا لنسخة عام 2026 أن تكون التعبير الأضخم والأكثر شمولاً لروح مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival حتى الآن، وتفاعل المشجعين يؤكد أننا حققنا ذلك بأسلوب رائع. ونريد أن نوجه الشكر لكل مشجع، ومدينة مستضيفة، ومتطوع، وفنان، وشريك ساهم في إنجاح هذه الفعالية، فلولاهم لما حقّقنا ما حقّقناه".
تَوّجَت المشاهد الاحتفالية يوم الأحد ستة أسابيع من النجاح لأضخم نسخة على الإطلاق من مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، الذي بات وجهة لا غنى عن زيارتها خارج الملاعب للمشجعين بهدف متابعة كافة منافسات كأس العالم FIFA.
روح كأس العالم FIFA 2026 قدمت جميع المواقع تجربة محلية فريدة، وبقيت متّصلة بالفعالية العالمية كمركز رئيسي لتجمع المشجعين، من ساحة ثوكالو الشهيرة في مكسيكو سيتي إلى متنزه سنتنيال أولمبيك بارك في أتلانتا، ومتنزه هاستينغز بارك في فانكوفر، وغيرها من المعالم عبر الدول الثلاث المستضيفة. وقد عملت مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival الـ 13 لإجمالي 348 يوماً (ونحو 3200 ساعة) طوال فترة كأس العالم FIFA 2026™ التي امتدّت على 39 يوماً. كذلك عُرِضت جميع مباريات كأس العالم FIFA 2026™ الـ 104 مباشرة في مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، بينما أضفت كل مرحلة من مراحل المنافسة طابعاً محلياً فريداً، تَمثَّل في تقديم عروض موسيقية وترفيهية وثقافية وأنشطة تفاعلية للمشجعين بدءاً من المباراة الافتتاحية وحتى النهائي.
مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival بالأرقام
وانعكس حجم برنامج عام 2026 في سلسلة من الأرقام البارزة، كان بعضها غير مسبوق:
إجمالي عدد الزائرين: 9017000
13 موقعاً لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival
إجمالي 348 يوماً من العمل
حوالي 3200 ساعة من البرامج
البث المباشر لـ 104 مباريات
أكثر من 873 عرضاً موسيقياً وأداءً استعراضياً مباشراً
113 مساحة مخصصة لفعاليات الشركاء التجاريين
أكثر من 22332 زيارة ميدانية لتغطيات إعلامية فردية
811 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو الرقمية التي أنتجها محتوى مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival محطات خالدة في ذاكرة المدن المستضيفة وفي حين ظلت العروض المباشرة للمباريات حجر الزاوية في البرنامج، قدم مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival ما هو أبعد بكثير من مجرد كرة القدم. شهدت المواقع الـ 13 مشاركة أكثر من 873 فناناً وعرضاً موسيقياً، بينها أسماء بارزة مثل Pitbull، وThe Chainsmokers، وLudacris، وdeadmau5، وImagine Dragons، وMötley Crüe، وChayanne، وFlo Rida، وإنريكي إيغليسياس، ونورا فتحي. كما ساهم الفنانون المحليون والفرق الثقافية ومنسقو الأغاني والمؤدون المجتمعيون في منح كل موقع من مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival هوية فريدة وإبراز التنوع الذي تتميز به الدول الثلاث المستضيفة. وقد عكس كل موقع من مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival طابع المدينة المستضيفة وثقافتها، ما أثمر عن لحظات لا تُنسى طوال الأسابيع الستة للبطولة. وشملت أبرز المحطات ما يلي: احتشد الآلاف من الجماهير في حفل العَدّ التنازلي عشية انطلاق البطولة بموقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في تورونتو، حيث أحيت النجمة نورا فتحي الحفل الرئيسي ضمن فعاليات تضمنت أيضاً حفلات غنائية في ثلاث مدن مستضيفة أخرى. واكتظّت ساحة سوكالو الرئيسية بمدينة مكسيكو بأكثر من 781500 مشجع جاؤوا لمتابعة مباريات منتخب بلادهم الخمس في البطولة، حيث بلغ متوسط الحضور اليومي في المواقع المكسيكية الثلاثة لمباريات منتخب إل تري 285126 مشجعاً. قدمت أتلانتا واحداً من أكثر البرامج الترفيهية تنوعاً عبر شبكة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، حيث جمعت بين فنانين دوليين، وموسيقيين محليين، وفرق الأوبرا، والأوركسترا، والفرق الاستعراضية، وعروض السيرك. سجّلت بوابات موقع المهرجان في كانساس سيتي توافد زوار من 178 دولة. أحيت فرقة الروك الأسطورية Mötley Crüe حفلاً غنائياً في فانكوفر، إلى جانب نجوم آخرين اعتلوا المسرح في المدينة الكندية من بينهم Flo Rida وKaytranada. وفي الوقت نفسه، استضافت مونتيري خمسة حفلات غنائية كبرى أحياها كل من فرقة Imagine Dragons، وإنريكي إيغليسياس، وGrupo Firme، وChayanne، وكارين ليون. واصلت مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في دالاس، وغوادالاخارا، وهيوستن، ومكسيكو سيتي، وفيلادلفيا فتح أبوابها خلال جميع أيام المباريات في البطولة، مقدّمة للزوار باقة متنوعة من عروض المسرح الرئيسي، ومنافذ المأكولات والمشروبات، والمنتجات التذكارية. وكان موقعا ميامي وتورونتو من بين المواقع التي تم فيها توسيع جدول الفعاليات المخطط له ليمتد إلى أيام إضافية نظراً للإقبال الجماهيري الكثيف. وأضاف السيد إنفانتينو: "أصبح مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival أحد أبرز المعالم والتجارب التي رسمت معالم بطولة كأس العالم FIFA 2026، إذ أتاح المهرجان لملايين المشجعين فرصة عيش تجربة كأس العالم والاحتفال به معاً، حتى من دون الحاجة لامتلاك تذاكر لحضور المباريات. وقد أسهم هذا المزيج بين كرة القدم المباشرة، والأنشطة الترفيهية، والثقافة المحلية، وشغف الجماهير في خلق أجواء انفردت بها كل مدينة مستضيفة، مع بقائها مترابطة وممتدة عبر الدول الثلاث".
تجارب تتجاوز حدود المباريات بالشراكة مع الرعاة والشركاء
استمتع المشجعون بالأنشطة العائلية، وتحديات كرة القدم، وظهور أساطير FIFA، والأطعمة والعروض الترفيهية المحلية، فضلاً عن المنتجات الرسمية والتجارب التفاعلية في كل موقع، والتي شملت 113 فعالية ترويجية نظمها الشركاء التجاريون.
شكّل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival الموقع الرئيسي لتوزيع سوار المشجعين Bank of America Fan Band™، حيث تمّ توزيع مليوني سوار طوال فترة البطولة وسط إقبال جماهيري غفير وصفوف انتظار طويلة للحصول عليها.
تصدرت شركة Coca-Cola قائمة الشركاء التجاريين بتواجدها ونشاطاتها الترويجية عبر جميع المواقع الـ13، في حين أسهمت شركات AB InBev وHomeDepot وChargePoint في توفير ما متوسّطه عشر مساحات مخصصة للفعاليات في كل موقع ليستمتع الزوار باستكشافها.
حصلت شركات Coca-Cola وAB InBev وDiageo وFrito-Lay على الحقوق الحصرية لبيع الأطعمة والمشروبات في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 6327842 وحدة عبر كافة فئات الأغذية والمشروبات. بلغت مبيعات المشروبات ذروتها ببيع 398810 وحدات في 27 يونيو، بالتزامن مع ختام مرحلة المجموعات.
تصدرت مدينة مونتيري قائمة المدن الأكثر إقبالاً على المشروبات، حيث استحوذت وحدها على نسبة لافتة بلغت 21% من إجمالي المبيعات بين استهلاك ورشّ للمشروبات في الهواء في غمرة الاحتفالات.
أتاحت متاجر FIFA الرسمية في كل موقع، التي امتدت على مساحة إجمالية تجاوزت 9000 متر مربع، فرصة اقتناء المنتجات الخاصة بالبطولة والمنتخبات والمدن المستضيفة، إلى جانب أمور متنوعة أخرى.
نقل التجربة إلى مختلف أنحاء العالم استمتع المشجعون في مختلف أنحاء العالم ممّا قدّمته المواقع المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، وصلت أجواء مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival إلى ملايين المتابعين خارج نطاق المواقع الميدانية، وذلك عبر التغطية الإعلامية والمنصات الرقمية التابعة لـ FIFA.
وتتجلى الضخامة الاستثنائية لهذه النسخة من المهرجان عبر جملة من الأرقام التي سجلتها مختلف المواقع. حصل أكثر من 130 ألف شخص على الاعتمادات الرسمية للعمل في مختلف المواقع الـ13.
كما حصل أكثر من 22332 ممثلاً إعلامياً على الاعتماد الخاص بمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، حيث قام الصحفيون وصانعو المحتوى وغيرهم بنقل المستجدات والتغطيات إلى العالم من المواقع الـ13.
في حين استمتع الملايين من الزوار بمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival ميدانياً، أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لجمهور أوسع بكثير فرصة المشاركة في الفعاليات من أي مكان في العالم.
كان المحتوى المصور من مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival من بين الأكثر شعبية على قنوات FIFA الخاصة بالبطولة، حيث حصد 200 منشور خلال البطولة إجمالي 811 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو.
حظيت مقاطع فيديو ردود أفعال الجماهير على المباريات في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival بتفاعل واسع عبر شبكة الإنترنت، حيث كان مقطع احتفال المشجعين المحتشدين في مكسيكو سيتي بهدف خوليان كينيونيس في شباك كوريا الجنوبية خلال مرحلة المجموعات ضمن أكثر عشرة منشورات تفاعلاً في البطولة بأكملها.
إرث مستدام للبطولة
إلى جانب أرقام الحضور القياسية، ساهم مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في تحويل الحدائق والساحات العامة ومراكز المدن إلى مرافئ للاحتفال العالمي بكرة القدم والمجتمعات.
أتاح البرنامج الفرصة للعروض الفنية والشركات المحلية والمتطوعين والمؤسسات الثقافية للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026، كما وفّر للسكان والزوار وسيلة مجانية أو قليلة التكلفة لعيش أجواء البطولة معاً في بيئة آمنة ومرحبة.
تحولت مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، من الساحات العامة الشهيرة إلى منتزهات الواجهة البحرية وأماكن التجمع في وسط المدن، إلى ملتقيات جمعت مشجعي مختلف المنتخبات من كافة الثقافات والأجيال جنباً إلى جنب، ليصنعوا ذكريات تتجاوز حدود المباريات الـ104 نفسها.
تَحقّق برنامج مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival بفضل التعاون الوثيق بين FIFA والمدن المستضيفة والسلطات المحلية وطواقم المواقع والمتطوعين والمتطوعات والشركاء. لمزيد من المعلومات حول الفعاليات التي أُقيمت في كل مدينة من المدن المستضيفة الـ13 التي احتضنت مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، يرجى زيارة الصفحة المخصصة على موقع FIFA.com.