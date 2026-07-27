مهرجان FIFA Fan Festival™ ينقل أجواء كأس العالم FIFA 2026™ التاريخية إلى الملايين عبر احتفالات قياسية في البلدان المستضيفة الثلاثة

811 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو الرقمية التي أنتجها محتوى مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival محطات خالدة في ذاكرة المدن المستضيفة وفي حين ظلت العروض المباشرة للمباريات حجر الزاوية في البرنامج، قدم مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival ما هو أبعد بكثير من مجرد كرة القدم. شهدت المواقع الـ 13 مشاركة أكثر من 873 فناناً وعرضاً موسيقياً، بينها أسماء بارزة مثل Pitbull، وThe Chainsmokers، وLudacris، وdeadmau5، وImagine Dragons، وMötley Crüe، وChayanne، وFlo Rida، وإنريكي إيغليسياس، ونورا فتحي. كما ساهم الفنانون المحليون والفرق الثقافية ومنسقو الأغاني والمؤدون المجتمعيون في منح كل موقع من مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival هوية فريدة وإبراز التنوع الذي تتميز به الدول الثلاث المستضيفة. وقد عكس كل موقع من مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival طابع المدينة المستضيفة وثقافتها، ما أثمر عن لحظات لا تُنسى طوال الأسابيع الستة للبطولة. وشملت أبرز المحطات ما يلي: احتشد الآلاف من الجماهير في حفل العَدّ التنازلي عشية انطلاق البطولة بموقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في تورونتو، حيث أحيت النجمة نورا فتحي الحفل الرئيسي ضمن فعاليات تضمنت أيضاً حفلات غنائية في ثلاث مدن مستضيفة أخرى. واكتظّت ساحة سوكالو الرئيسية بمدينة مكسيكو بأكثر من 781500 مشجع جاؤوا لمتابعة مباريات منتخب بلادهم الخمس في البطولة، حيث بلغ متوسط الحضور اليومي في المواقع المكسيكية الثلاثة لمباريات منتخب إل تري 285126 مشجعاً. قدمت أتلانتا واحداً من أكثر البرامج الترفيهية تنوعاً عبر شبكة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، حيث جمعت بين فنانين دوليين، وموسيقيين محليين، وفرق الأوبرا، والأوركسترا، والفرق الاستعراضية، وعروض السيرك. سجّلت بوابات موقع المهرجان في كانساس سيتي توافد زوار من 178 دولة. أحيت فرقة الروك الأسطورية Mötley Crüe حفلاً غنائياً في فانكوفر، إلى جانب نجوم آخرين اعتلوا المسرح في المدينة الكندية من بينهم Flo Rida وKaytranada. وفي الوقت نفسه، استضافت مونتيري خمسة حفلات غنائية كبرى أحياها كل من فرقة Imagine Dragons، وإنريكي إيغليسياس، وGrupo Firme، وChayanne، وكارين ليون. واصلت مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في دالاس، وغوادالاخارا، وهيوستن، ومكسيكو سيتي، وفيلادلفيا فتح أبوابها خلال جميع أيام المباريات في البطولة، مقدّمة للزوار باقة متنوعة من عروض المسرح الرئيسي، ومنافذ المأكولات والمشروبات، والمنتجات التذكارية. وكان موقعا ميامي وتورونتو من بين المواقع التي تم فيها توسيع جدول الفعاليات المخطط له ليمتد إلى أيام إضافية نظراً للإقبال الجماهيري الكثيف. وأضاف السيد إنفانتينو: "أصبح مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival أحد أبرز المعالم والتجارب التي رسمت معالم بطولة كأس العالم FIFA 2026، إذ أتاح المهرجان لملايين المشجعين فرصة عيش تجربة كأس العالم والاحتفال به معاً، حتى من دون الحاجة لامتلاك تذاكر لحضور المباريات. وقد أسهم هذا المزيج بين كرة القدم المباشرة، والأنشطة الترفيهية، والثقافة المحلية، وشغف الجماهير في خلق أجواء انفردت بها كل مدينة مستضيفة، مع بقائها مترابطة وممتدة عبر الدول الثلاث".