قرارات صادرة عن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة

فرضت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة عقوبات على السيد مانويل فرانسيسكو أنطونيو بورغا سيواني، الرئيس السابق للاتحاد البيروفي لكرة القدم والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ولجنة التطوير لدى FIFA. وتشمل العقوبات المفروضة على السيد بورغا سيواني حظراً مدى الحياة من المشاركة في أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم وغرامة قدرها مليون فرنك سويسري، بعد أن تبيَّن ضلوعه في قضايا متعلقة بالرشوة وقبوله مزايا مالية لا مبرر لها. وبعد عقد جلسة استماع وتحليل الأدلة المقدَّمة إلى الغرفة القضائية، وكذلك الأدلة التي تم جمعها في إطار التحقيقات التي أجرتها غرفة التحقيق وفقاً للإجراءات المعمول بها، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد بورغا سيواني قد انتهك المواد 13 (القواعد العامة للسلوك) و15 (الولاء) و19 (تضارب المصالح) و20 (تقديم وقبول الهدايا أو غيرها من المزايا) و21 (الرشوة والفساد) من مدوّنة أخلاقيات FIFA (نسخة 2012). وقد تم إخطار السيد سيواني اليوم بتفاصيل هذا القرار، وتاريخ دخول الحظر المذكور حيّز التنفيذ، وسيتم إعلامه خلال 60 يوماً بالأسباب الموجبة لهذا القرار، طبقاً لمقتضيات مدونة الأخلاقيات. وتأتي العقوبات المفروضة على السيد بورغا سيواني في أعقاب قرار سابق صادر عن الغرفة القضائية في يوليو/تموز 2019، وهو القرار الذي ألغته محكمة التحكيم الرياضي في وقت لاحق ليُحال مرة أخرى إلى غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة. معاقبة مسؤول في كرة القدم الإندونيسية كما أصدرت الغرفة القضائية قراراً بمنع السيد بيمو ويرجاسوكارتا، رئيس نادي تيرا بيرسيكابو الإندونيسي، من المشاركة في أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة سنتين (مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات) بعد إدانته بارتكاب جنح الترهيب والإكراه والتهديد والاستغلال في حق أحد اللاعبين، كما قضت الغرفة بتغريم السيد ويرجاسوكارتا مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري. وخلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد ويرجاسوكارتا قد انتهك على وجه الخصوص المادة 24 (حماية السلامة الجسدية والعقلية)، والمادة 26 (إساءة استخدام المنصب)، وبالتالي، المادة 14 (الواجبات العامة) من مدونة أخلاقيات FIFA (نسخة 2023). وقد تم إخطار السيد ويرجاسوكارتا اليوم بتفاصيل هذا القرار، وسيتم إعلامه خلال 60 يوماً بالأسباب الموجبة لهذا القرار، طبقاً لما تنص عليه مقتضيات مدونة الأخلاقيات. جدير بالذكر أن FIFA يتبنى موقفاً صارماً بوجه كافة أشكال الإساءة في كرة القدم، وتتعامل لجنة الأخلاقيات مع مثل هذه الحالات بما يتوافق مع مدونة الأخلاقيات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المحيطة بكل حالة. كما يوفّر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً يُمكِّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالوقاية.