بيان صادر عن لجنة FIFA التأديبية

فتحت لجنة FIFA التأديبية إجراءات بحق الاتحاد الكندي لكرة القدم والسيدة بيفرلي بريستمان والسيد جوزيف لومباردي والسيدة جاسمين ماندر نتيجة انتهاك محتمل للمادة 13 من قانون FIFA التأديبي، والمادة 6.1 من لوائح بطولتي كرة القدم الأولمبيتين للنسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024 - المنافسة النهائية)، في أعقاب أحداث يُعتقد أن أحد أفراد البعثة الكندية، والذي لا يحمل تصريحاً في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات، قام فيها باستخدام طائرة مسيَّرة لتصوير منتخب نيوزيلندا للسيدات. وسيتم عرض المسألة أمام اللجنة التأديبية في الأيام القليلة المقبلة.