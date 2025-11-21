طرد نادي أتلتيكو سان كريستوبال من الدوري الدومينيكي لكرة القدم خلال موسم 2025-2026 وإنزال رتبة فريقه الأول إلى الدرجة الثانية ابتداءًا من الموسم المقبل، وذلك لخرق أحكام المادة 20 من قانون انضباط FIFA، من خلال الضلوع في أنشطة تتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات ومسابقات كرة القدم. كما أصدرت لجنة الانضباط FIFA أمراً يُلزم اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم بالتواصل مع FIFA وتنفيذ خطة تعليمية تتمحور حول الوقاية من مكافحة التلاعب بنتائج المباريات والمسابقات والوقاية من الممارسات ذات الصلة.

إيقاف رئيس اتحاد بنما لكرة القدم مانويل أرياس كوركو من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 20 ألف فرنك سويسري لخرق أحكام المادة 21 من قانون انضباط FIFA، وذلك على خلفية عدم احترامه القرار الذي أصدرته الغرفة القضائية التابعة للجنة FIFA للأخلاقيات بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقد تم اليوم إبلاغ الأطراف المعنية بأحكام قرارات لجنة الانضباط FIFA. وبموجب الأحكام ذات الصلة من قانون لجنة الانضباط FIFA، فإن لدى كل طرف من الأطراف المعنية مهلة عشرة أيام لطلب قرار مُعلَّل، وسيتم في هذه الحالة نشره على الموقع الإلكتروني legal.fifa.com، على أن تظل هذه القرارات قابلة للطعن.