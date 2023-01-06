كيف تصبح وكيلاً مرخّصاً؟

مسار الامتحان

بالنسبة إلى غير المعفيين من إجراء اختبار FIFA لوكلاء كرة القدم، فإن الخطوة الأولى للحصول على ترخيص وكيل كرة قدم هي إرسال طلب عبر منصة FIFA للوكلاء. يجب أن يُلبي صاحب الطلب بعض متطلبات الأهلية للحصول على ترخيص. اضغط على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم لكي تحصل على المزيد من المعلومات. في حال كان طلبك ناجحاً، سيتم توجيه الدعوة لك للخضوع لامتحان FIFA للوائح كرة القدم. بوسعك اختيار الاتحاد الوطني العضو الذي تود إجراء الامتحان لديه، مع العلم أن مدة الامتحان هي ستون (60) دقيقة ويتكوّن من 20 سؤال عليك اختيار إجابة واحدة من عدة أجوبة مقترحة، وقد تم وضع الأسئلة بحيث يتم اختبار مدى معرفتك بلوائح FIFA ونظام الانتقالات في عالم كرة القدم. وللنجاح في الامتحان، يجب أن تكون نتيجتك 75 في المئة أو أكثر، وسيكون عليك جلب جهاز الكمبيوتر المحمول وتأمين الاتصال بالإنترنت لإجراء الامتحان.