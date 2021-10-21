الأسئلة الشائعة وكيفية التواصل معنا

هذا القسم مخصص للأسئلة الشائعة المتعلقة بلوائح وكلاء كرة القدم. احرصوا على العودة لهذا القسم بشكل منتظم إذ سنقوم بتحديثه للإجابة على الأسئلة التي نتلقاها. بوسعكم كذلك تحميل القائمة الكاملة للأسئلة الشائعة هنا.
وكيل كرة القدم هو شخص يحمل ترخيص FIFA للقيام بخدمات كرة قدم نيابة عن عميل بهدف إتمام صفقة، ويمكن لهذا الشخص أن يُمثل لاعبين ومدربين ودوريات ذات كيان واحد واتحادات وطنية أعضاء (يُطلق عليها هنا مصطلح "العملاء"). الصفقة هي:
توظيف أو تسجيل أو إلغاء تسجيل لاعب مع نادٍ أو دوري ذي كيان واحد؛
توظيف مدرب مع نادٍ أو دوري ذي كيان واحد أو اتحاد وطني عضو؛
نقل تسجيل لاعب من نادٍ إلى آخر؛ أو
وضع أو إنهاء أو تعديل أحكام توظيف الشخص.
لا يُسمح بتقديم خدمات وكيل كرة قدم إلى العملاء إلا للأفراد الحاملين لترخيص FIFA لوكلاء كرة القدم.
تُعرّف خدمات وكيل كرة القدم بأنها خدمات متعلقة بكرة القدم مقدَّمة لعميل أو نيابة عنه، وتشمل عمليات التفاوض والتواصل والإعداد لنشاط مشابه أو ذي صلة، وذلك بهدف و/أو من أجل و/أو بنِيَّة إتمام صفقة.
لا يمكن لوكيل كرة القدم أن يُقدّم خدماته للعميل إلا بعد الدخول "بعقد تمثيل" مكتوب مع ذلك العميل. عقد التمثيل هو عبارة عن "اتفاقية مكتوبة [بين وكيل كرة القدم وعميله] وتهدف لتحديد علاقة قانونية لتقديم خدمات وكيل كرة القدم" (راجع قائمة تعريفات لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم) ويجب أن يلتزم بالحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في المادة 12 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. لا يكون عقد التمثيل سارياً إلا في حال إتمامه بشكل مكتوب، وكان يشمل المتطلبات التالية بالحد الأدنى:
اسم الأطراف
مدة العقد (إن كان ذلك قابلاً للتطبيق)
قيمة رسوم الخدمة المستحقة لوكيل كرة القدم
طبيعة خدمات وكيل كرة القدم التي سيتم تقديمها
توقيع الأطراف
سيُقدّم FIFA للأطراف المهتمة نموذجاً موصى به لعقد التمثيل.
لا يُمكن أن تزيد مدة سريان عقد التمثيل بين لاعب أو مدرب كـ"عميل" من جهة، ووكيل كرة قدم من جهة أخرى، عن سنتين اثنتين. ولا يمكن تمديد هذه الفترة إلا بموجب عقد تمثيل جديد. أي فقرة متعلقة بتمديد تلقائي أو أي بند ينطوي على تمديد لأي شرط من عقد التمثيل لفترة زمنية أطول من المدة القصوى سيكون باطلاً ولاغياً. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لوكيل كرة القدم أن ينخرط في أكثر من عقد تمثيل مع نفس اللاعب أو المدرب في وقت واحد. قبل الدخول في عقد تمثيل مع لاعب أو مدرب، أو قبل تعديل عقد تمثيل موجود أصلاً، يجب على وكيل كرة القدم أن:
يُعلِم اللاعب أو المدرب كتابة أن عليه النظر في الحصول على مشورة قانونية مستقلة فيما يتعلق بعقد التمثيل؛
ويحصل على تأكيد مكتوب من اللاعب أو المدرب أنه حصل على هذه المشورة القانونية أو قرر عدم الحصول عليها.
لا يوجد مدة قصوى لعقود التمثيل بين نادٍ أو اتحاد وطني عضو أو دوري ذو كيان واحد "كعميل" من جهة، ووكيل كرة قدم من جهة أخرى. يمكن لوكيل كرة قدم أن يكون طرفاً في عدة عقود تمثيل مع "عملاء" كهؤلاء في أي وقت، شريطة أن تكون مثل هذه العقود ذات صلة بصفقات مختلفة.
تنص لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم على نمط الدفع الذي يقوم به العميل، أي أنه، وكقاعدة عامة، يقوم العميل (أو العملاء) بالدفع بشكل مباشر إلى وكيل كرة القدم مقابل تقديم خدمات وكيل كرة قدم لهم. إلا أن النادي أو الاتحاد الوطني العضو أو الدوري ذو الكيان الواحد قد يتّفق مع اللاعب أو المدرب على دفع رسم خدمة متّفق عليه لوكيل كرة القدم بما يتماشى مع عقد التمثيل، شريطة أن يكون التعويض السنوي الذي تم التفاوض عليه للاعب أو المدرب لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي (دون احتساب الدفعات المشروطة)، مع وجوب تلبية بعض الشروط الأخرى. لا يمكن لوكيل كرة القدم أن يحصل على رسم خدمة إلا إذا كان الرسم متّسقاً مع الخدمات المنصوص عليها مسبقاً في عقد التمثيل، وكان عقد التمثيل سارياً خلال الفترة التي تم فيها إجراء خدمة وكيل كرة القدم ذات الصلة.
بما أن الهدف الرئيسي للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم يتمثل بحماية نزاهة كرة القدم والتفعيل السليم لنظام الانتقالات، تم تحديد قيمة قصوى لرسم الخدمة (مُشار إليه أدناه بمصطلح "سقف رسم الخدمة").
ويُطبّق في هذا الشأن "سقف رسم الخدمة" بناء على طبيعة "العميل" (راجع المادة 15 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم):
|العميل
|سقف رسم الخدمة التعويض السنوي الفردي يساوي أو أقل من 200 ألف دولار أمريكي (أو ما يُعادله)
|سقف رسم الخدمة التعويض السنوي الفردي يزيد عن 200 ألف دولار أمريكي (أو ما يُعادله)
|فرد
|5 في المئة من التعويض الفردي
|3 في المئة من التعويض الفردي
|جهة تقوم بالضم
|5 في المئة من التعويض الفردي
|3 في المئة من التعويض الفردي
|جهة تقوم بالضم وفرد (التمثيل المزدوج مسموح)
|10 في المئة من التعويض الفردي
|6 في المئة من التعويض الفردي
|الجهة التي تقوم بالتسريح (تعويض الانتقال)
|10 في المئة من تعويض الانتقال
|10 في المئة من تعويض الانتقال
الافتراض المنصوص عليه في المادة 15، الفقرة الـ 3 من لوائح وكلاء كرة القدم (FFAR) يمكن دحضه بشكل عام من خلال تقديم على سبيل المثال، بيان دقيق للعمل أو الفواتير أو العقود أو المراسلات أو أي معلومات ووثائق أخرى تثبت أن الخدمات الأخرى قد تم تنفيذها فعليًا وبشكل فعال، وأن الرسوم التي تم إصدار فواتيرها تتوافق مع العقد و / أو الخدمات المقدمة ذات الصلة.
أحد الأهداف الأساسية للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم يتمثل "بالحد من تضارب المصالح لحماية العملاء من السلوك غير الأخلاقي" (راجع المادة 1/الفقرة 2ج من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم). وFIFA مخوّل قانونياً - لا بل من الضروري عليه - بأن يحدّ من تضارب المصالح التي ينشأ عنها مخاوف متعلقة بالنزاهة، وعليه فعلياً منع تضارب المصالح غير المبرر. وانطلاقاً من هذا المبدأ، تقوم القاعدة العامة على أنه يُسمح لوكيل كرة القدم بتقديم خدمات وكيل كرة قدم نيابة عن طرف واحد حصراً في أي صفقة، وذلك باستثناء واحد وهو أن يقدم وكيل كرة القدم خدمات وكيل كرة قدم أو خدمات أخرى لفرد أو جهة تقوم بالضم في العقد في نفس الصفقة، أي في حالة التمثيل المزدوج (راجع المادة 12/الفقرة 8 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم). إن كان وكيل كرة القدم يرغب بتقديم خدمات وكيل كرة قدم من خلال تمثيل مزدوج لجهة تقوم بالضم وفرد منخرطان بنفس الصفقة، فإن ذلك متاح حصراً في حالة موافقة العميلين مسبقاً وكتابياً بشكل صريح على القيام بذلك. وفي هذه الحالة، يمكن للجهة التي تقوم بالضم في الصفقة دفع ما يصل إلى 50 في المئة من الرسم الإجمالي للخدمة المستحَقّ لوكيل كرة القدم. يعني هذا أن وكيل كرة القدم لا يمكن أن يقدم خدمات وكيل كرة قدم أو خدمات أخرى في نفس الصفقة لـ:
جهة تقوم بالتسريح وفرد؛
أو جهة تقوم بالتسريح وجهة تقوم بالضمّ؛
أو كافة الأطراف في مثل الصفقة.
يُقصد بالخدمات الأخرى بأنها "أي خدمات يقدمها وكيل كرة قدم لصالح العميل أو نيابة عنها ومختلفة خدمات وكيل كرة القدم، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، تقديم استشارات قانونية، وتخطيط مالي، والبحث عن المواهب، والاستشارات، وإدارة حقوق الصور، والتفاوض بخصوص العقود التجارية" (راجع التعريفات الواردة في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم). فعلى سبيل المثال، إذا كان وكيل كرة القدم يقدّم خدمات وكيل كرة قدم وخدمات أخرى في صفقة لصالح جهة تقوم بالتسريح، فإنه لن يكون قادراً على تقديم أي من هذه الخدمات لأي طرف آخر في هذه الصفقة (سواء كانت جهة تقوم بالضم أم لفرد).
حرصاً على تسوية نزيهة وعادلة لكافة الأطراف المعنية في نظام الانتقالات عند حصول منازعات متعلقة بخدمات وكلاء كرة القدم، تم اتخاذ خطوة هامة تتمثل بإعادة العمل بأنظمة تسويات المنازعات في إطار لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وذلك فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن اتفاق تمثيل ذي بُعد دولي أو ذات صلة به. أي أن FIFA سيملك الولاية القضائية لتسوية المنازعات التي تشمل وكلاء كرة قدم فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن اتفاق تمثيل ذي بُعد دولي. ويكون اتفاق التمثيل ذو بُعد دولي عندما:
يوفّر خدمات وكيل كرة قدم متعلقة بصفقة محددة ذات صلة بعملية انتقال دولية (أو انتقال مدرب إلى نادٍ منضوٍ تحت مظلة اتحاد وطني عضو مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة، أو انتقال المدرب إلى اتحاد وطني عضو آخر مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة)؛ أو
يوفر خدمات وكيل كرة قدم متعلقة بأكثر من صفقة واحدة، إحداها ذات صلة بعملية انتقال دولية (أو انتقال مدرب إلى نادٍ منضوٍ تحت مظلة اتحاد وطني عضو مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة، أو انتقال المدرب إلى اتحاد وطني عضو آخر مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة).
والتكاليف الإجرائية لمثل هذه المنازعات التي تشمل وكلاء كرة قدم وعملاء ستكون مجانية في غرفة الوكلاء التابعة لمحكمة كرة القدم. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون غرفة الوكلاء التابعة لمحكمة كرة القدم مسؤولة عن التعامل مع أية منازعات بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في كل ما له علاقة باتفاقيات التمثيل التي قدّمها وكيل كرة قدم أو عملاء في التاريخ المشار إليه أو بعده. هيئة اتخاذ القرار المحددة في اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم الخاضعة لاتحادات كرة القدم الوطنية ذات الصلة تملك الولاية القضائية لتحديد المنازعات الناتجة عن عقد تمثيل ليس له بُعد دولي أو ما له صلة بمثل هذا العقد.
بالإضافة إلى ولايته القانونية لتسوية المنازعات التعاقدية، يتمتع FIFA كذلك بصلاحية تطبيق أحكام إضافية من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، بغض النظر عن وجود منازعات تعاقديه من عدمه. وتتعلق هذه الصلاحية بشكل رئيسي بإمكانية فرض عقوبات على السوك فيما يتعلق بانتهاكات لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وصلاحية تطبيق مثل هذه الأحكام الإضافية للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم تعتمد على الظروف التي تنطوي عليها كل حالة، وعلى وجه الخصوص، طبيعة إجراء وكيل كرة القدم والعميل. وبالإجمال، يتمتع FIFA بولاية قضائية تتعلق بـ:
أي إجراء مرتبط بعقد تمثيل ذي بُعد دولي (راجع المادة2/الفقرة 2)؛
وأي إجراء مرتبط بانتقال دولي أو صفقة دولية.
أي أنه، بينما تتعلق الولاية القضائية للمنازعات التعاقدية عموماً بوجود عقد تمثيل ذي بُعد دولي، فإن صلاحية فرض أحكام إضافية من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، ولا سيما فرض عقوبات، محددة بصورة عامة أكثر. ويتم تفعيل هذه الأحكام حالما تكون الحالة متعلقة بانتقال دولي أو صفقة دولية. ومن جهة أخرى، تكون الاتحادات الوطنية الأعضاء ذات الصلة مسؤولة عن تطبيق لوائحها الوطنية لوكلاء كرة القدم، وفرض عقوبات، إن اقتضت الحاجة، على أي وكيل كرة قدم أو عميل ينتهك هذه اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم. يعني هذا أن الاتحادات الوطنية الأعضاء ذات الصلة تتمتع بالولاية القضائية على:
أي إجراء مرتبط بعقد تمثيل ذي بُعد دولي (راجع المادة 2 / الفقرة 3)؛
أو أي إجراء مرتبط بانتقال داخل دولة الاتحاد أو صفقة تتم داخل دولة الاتحاد.
فعلى سبيل المثال، في حال كان الوكيل يعمل في سياق وطني بشكل كامل، أي أنه يقدم النصح للاعب بخصوص توقيع أول عقد توظيف مع نادٍ (دون أن يكون لذلك صلة بانتقال دولي)، فإن هذا يقع ضمن نطاق اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم ذات الصلة. ولهذا، فإن أي انتهاك لمثل هذه اللوائح سيكون ضمن اختصاص الاتحاد الوطني المعني. ومن جهة أخرى، حالما يدخل عنصر دولي (ولا سيما عقد تمثيل ذي بُعد دولي و/أو يكون الإجراء متعلقاً بانتقال دولي أو صفقة دولية)، ينطبق على ذلك لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وسيكون من اختصاص FIFA تطبيق لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. أدناه جدول يُحدد الجهة المخولة بتطبيق لوائح وكلاء كرة القدم:
|الإجراء مرتبط بـ
|الاختصاص
|عقد تمثيل ذو بُعد دولي انتقالات دولية أو انتقال دولي لمدرب متطلبات ترخيص مستمرة (متطلبات الأهلية، متطلبات FIFA للتطوير المهني المستمر، دفع الرسم السنوي)
|FIFA
|عقد تمثيل بدون بُعد دولي انتقالات على المستوى الوطني أول عقد احترافي (غير مرتبط بانتقال دولي) إعادة التفاوض بشأن عقد توظيف في سياق وطني حصراً
|الاتحاد الوطني العضو
تدخل لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم حيز التنفيذ في:
9 يناير/كانون الثاني 2023: المواد من 1 إلى 10، والمواد من 22 إلى 27، المتعلقة عموماً بإجراءات الحصول على ترخيص.
1 أكتوبر/تشرين الأول 2023: المواد المتبقية، المتعلقة عموماً بالعمل كوكيل كرة قدم والتزامات وكلاء كرة القدم والعملاء.
يعني هذا أن الأحكام الناظمة لأن يكون الشخص وكيل كرة قدم، أي إجراءات الترخيص، ستدخل حيّز التنفيذ في 9 يناير/كانون الثاني 2023، أما الأحكام المتعلقة بنشاط وكلاء كرة القدم فلن تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023. والهدف من ذلك هو إفراد متّسع من الوقت أمام الأفراد المهتمين لكي يصبحوا وكلاء كرة قدم يحملون ترخيصاً كاملاً، بما ينسجم مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وابتداءاً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن كل شخص يقدم خدمات وكيل كرة قدم إلى عميل يجب أن يملك ترخيصاً صادراً عن FIFA بما ينسجم مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. ويعني هذا أن الوسطاء العاملين في إطار "لوائح FIFA بخصوص العمل مع وسطاء" لن يكون بمقدورهم تقديم خدمات وكلاء كرة قدم للعملاء، بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يجب على كل اتحاد وطني عضو تطبيق وإنفاذ اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بهدف تنظيم نشاط وكلاء كرة القدم على المستوى الوطني. ستُطبق هذه اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم على كافة عقود التمثيل التي ليس لها بُعد دولي (راجع المادتين 2 و3 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم).
سينشر FIFA النماذج ذات الصلة باللوائح الوطنية لوكلاء كرة عبر الموقع الإلكتروني www.fifa.com/legal. ويمكن للاتحادات الوطنية العضوة استخدام هذه النماذج، وسيتم توفير إجابات عن أي أسئلة معلقة. وقد عيّنت معظم الاتحادات الوطنية مسؤولاً عن التواصل مع قسم وكلاء FIFA من أجل التعامل مع شؤون الترخيص والأمور التنظيمية ذات الصلة بلوائح FIFA لوكلاء كرة القدم.
عقب المصادقة على الإطار القانوني الوطني لوكلاء كرة القدم بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، يُطلب من الاتحادات الوطنية الأعضاء إرسال نسخة من لوائحها الوطنية إلى FIFA بإحدى اللغات الرسمية لـ FIFA. ويجب تبليغ FIFA بأي تعديلات أو تغييرات على اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم، وبنفس الطريقة، خلال 30 يوماً من تاريخ المصادقة عليها. كما يتوجب على الاتحادات الوطنية الأعضاء تقديم نسخة من اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم، عند الطلب، من أجل مراجعتها.
اتفاق التمثيل الساري عند المصادقة على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم سيبقى سارياً حتى انقضاء فترة سريانه العادية ولا يُمكن تمديده. وأي اتفاق تمثيل جديد أو عمليات تجديد لاتفاق تمثيل قائم تم التوصل إليه بعد المصادقة على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم يجب أن يمتثل بلوائح FIFA لوكلاء كرة القدم بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعبارة أخرى، سيكون هناك حاجة لتعديل الشروط التعاقدية، حيثما كان ذلك ضرورياً، لكي تكون متوافقة مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم بدءاً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك لتجنب التعرض لأي عقوبات. ولتجنّب أي شكوك، لن يفرض FIFA أي مطالب عمولة إضافية على سقف رسوم الخدمة المعمول به (أو أي قرار بمنح مثل هذه العمولة)، في حال تمت هذه المطالبة بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى وإن كانت متعلقة بعقد انتهى بين المصادقة على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم وتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023 (ضمناً). وفي كل الأحوال فإن أي شخص كان طرفاً في اتفاق تمثيل كهذا يجب أن يحصل على ترخيص بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم من أجل الاستمرار بتوفير خدمات وكلاء كرة القدم اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (راجع المادة 22 / الفقرة 3 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)، وإلا فإن هذا الشخص لن يكون قادراً بعد ذلك التاريخ على تقديم خدمات وكيل كرة قدم.
سيُنشئ FIFA مجموعة عمل لوكلاء كرة القدم مكوّنة من ممثلين عن الجهات الفاعلة ومنظمات الوكلاء، والتي ستكون بمثابة هيئة استشارية دائمة فيما يتعلق بأي مسائل ذات صلة بوكلاء كرة القدم.
ينطبق الجدول الزمني التالي بشكل فوري، بناء على المصادقة على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم:
|البند
|التاريخ
|لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم تدخل حيّز التنفيذ بشكل جزئي (المواد 1 إلى 10، والمواد 22 إلى 27)
|9 يناير/كانون الثاني 2023
|منصة FIFA للوكلاء تبدأ العمل
|9 يناير/كانون الثاني 2023
|فتح باب تقديم طلبات الحصول على ترخيص لأول امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|9 يناير/كانون الثاني 2023
|آخر تاريخ لتقديم طلب للمشاركة في أول امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|15 آذار/مارس 2023
|أول امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|19 أبريل/نيسان 2023
|فتح باب تقديم طلبات الحصول على ترخيص لثاني امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|1 مايو/أيار 2023
|آخر تاريخ لتقديم طلب للمشاركة في ثاني امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|31 يوليو/تموز 2023
|ثاني امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|20 سبتمبر/أيلول 2023
|الموعد النهائي للمتقدمين عبر مسار وكيل يحمل ترخيصاً سابقاً لطلب الحصول على ترخيص FIFA لوكيل كرة قدم
|30 سبتمبر/أيلول 2023
|الموعد النهائي للاتحادات الوطنية الأعضاء لإطلاق اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم
|30 سبتمبر/أيلول 2023
|اليوم الأخير الذي يمكن فيه للوسطاء (في إطار "لوائح FIFA بخصوص العمل مع وسطاء") تقديم خدمات وكلاء كرة قدم دون الحصول على ترخيص FIFA لوكلاء كرة القدم
|30 سبتمبر/أيلول 2023
|المواد المتبقية من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم تدخل حيز التنفيذ
|1 أكتوبر/تشرين الأول 2023
|إلزامية العمل مع وكلاء يحملون ترخيص FIFA تدخل حيّز التنفيذ
|1 أكتوبر/تشرين الأول 2023
|آخر تاريخ لتقديم طلب للمشاركة في ثالث امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 مارس/آذار 2024
|ثالث امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|مايو/أيار 2024 (سيتم تأكيد التاريخ لاحقاً)
|آخر تاريخ لتقديم طلب للمشاركة في رابع امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|من 1 يوليو/تموز 2024 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2024
|رابع امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
|نوفمبر 2024 (سيتم تأكيد التاريخ لاحقاً)
|الدفعات المالية لوكلاء كرة القدم عبر غرفة المقاصة FIFA
|سيتم تأكيد التاريخ لاحقاً
|امتحانات FIFA لوكلاء كرة القدم عام 2025 وما بعده
|سيتم تأكيد التاريخ لاحقاً
للحصول على ترخيص لتكون وكيل كرة قدم، يجب على الشخص (المشار إليه هنا بمصطلح "المرشَّح"):
تقديم طلب كامل عبر منصة FIFA لوكلاء كرة القدم (المشار إليها هنا بمصطلح "منصة الوكلاء") عبر الموقع agents.fifa.com؛
الامتثال لمتطلبات الأهلية (راجِع المادة 5 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)؛
النجاح في امتحان وكلاء كرة القدم الذي يجريه FIFA (راجِع المادة 6 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)؛
دفع الرسوم السنوية إلى FIFA (راجِع المادة 7 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم).
فشل المرشّح في تحقيق أي من متطلبات الأهلية سينتج عنه:
الحرمان من الخضوع لامتحان FIFA لوكلاء كرة القدم
إبطال طلب الحصول على ترخيص.
أمانة FIFA العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقق من الامتثال لمتطلبات الأهلية. وفي هذا السياق، يتوجب على أي مرشَّح يتلقى إشعاراً بطلب الحصول على معلومات من الأمانة العامة أن يتعاون بشكل كامل، ويمتثل في فترة زمنية معقولة، لطلبات الحصول على أية وثائق أو معلومات أو أي مواد أخرى من أي طبيعة يملكها المرشَّح، وكذلك طلبات للحصول وتقديم أي وثائق أو معلومات أو أي مواد أخرى من أي طبيعة لا يملكها المرشَّح ولكنه مخوّل بالحصول عليها. من شأن عدم تلبية هذه الأمور التي تطلبها الأمانة العامة أن يؤدي إلى قيام لجنة FIFA التأديبية بفرض عقوبات، وفي حال طلب الأمانة العامة الحصول على وثائق (أو مقتطفات)، فإنه يجب تقديمها باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. كما يتعيّن على كل اتحاد وطني عضو مساعدة FIFA في التحقيق بشأن أي حالة عدم امتثال محتملة بمتطلبات الأهلية المنصوص عليها بموجب المادة 5 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وذلك من خلال تقديم كل المعلومات المطلوبة الموجودة في متناول يدها أو التي يطلبها FIFA.
أمانة FIFA العامة هي الجهة التي سترسل إشعار عدم تلبية معايير الأهلية. وفي حال عدم إرسال هكذا إشعار، يعني ذلك أن المرشَّح مخول لإجراء امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم.
يُعتبر هذا الإشعار بمثابة قرار أخير صادر عن الأمانة العامة للغايات المنصوص عليها في المادة 57 / الفقرة 1 من نظام FIFA الأساسي.
بدءاً من تاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2023، يمكن للأفراد التقدم بطلب الحصول على ترخيص كوكيل كرة قدم عبر منصة الوكلاء، إلا أن امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم يجري بشكل دوري، ولذلك يتم قبول طلبات الخضوع للامتحان خلال الفترات الزمنية المحددة حصراً. سيُجري FIFA امتحانين سنوياً لوكلاء كرة القدم (في عامي 2024 و2025) وذلك في شهري مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني. والموعد الأقصى لتقديم الطلبات هو كالتالي:
31 مارس/آذار 2024-2025 للامتحان الذي يجري في مايو/أيار 2024-2025؛
30 سبتمبر/أيلول 2024-2025 للامتحان الذي يجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024-2025.
بدءاً من عام 2026، سيُجري FIFA امتحاناً واحداً لوكلاء كرة القدم سنوياً، وذلك في شهر مايو/أيار، وسيكون الموعد الأقصى لتقديم الطلبات هو 31 مارس/آذار. سيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل امتحان عبر موقع FIFA.com ومنصة الوكلاء، وستتم جدولة الامتحان بحيث يُعقد خلال يوم واحد فقط.
يُرجى الاطلاع على دليل المستخدم التالي الذي يضمّ المعلومات التي تحتاج إليها للتسجيل في منصة FIFA لوكلاء كرة القدم.
يهدف امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم إلى اختبار معارف المرشحين بلوائح FIFA المتعلقة بنظام الانتقالات في كرة القدم، بالإضافة إلى الحالات ذات الصلة. اللوائح هي:
لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم؛
لوائح FIFA الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين؛
نظام FIFA الأساسي؛
مدونة السلوك من FIFA؛
القانون التأديبي لدى FIFA؛
FIFA Guardians: مجموعة أدوات حماية الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن أمانة FIFA العامة يمكن أن تضيف لوائح أخرى صادرة عن FIFA في الامتحان، ولذلك احرص على التحقق من أحدث نسخة من المواد المشمولة بالامتحان عبر المنصة. ليس هناك شرط تعليمي للمشاركة في الامتحان، ولا استثناءات ناتجة عن طبيعة عمل المرشَّح (كالمحامين، أو المحاسبين، أو اللاعبين والمدربين السابقين). يحصل الاستثناء الوحيد من الامتحان في الحالة التالية:
الشخص الذي كان يحمل ترخيصاً كوكيل كرة قدم في السابق بموجب لوائح FIFA لوكلاء اللاعبين (نسخة 1991 أو 1995 أو 2001 أو 2008)، كما هو مفصّل أدناه؛
والشخص الذي يحمل ترخيص بموجب أنظمة الترخيص الوطنية التي يحكمها القانون الوطني لأراضي كل اتحاد وطني عضو، شريطة أن يصادق FIFA على هذه الاستثناءات بناءاً على طلب يتقدّم به الاتحاد الوطني العضو عبر منصة الوكلاء.
يجري الامتحان عبر الإنترنت باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لكافة المرشحين، ويتم استخدام أسئلة من نفس قاعدة البيانات بغض النظر عن مكان إجراء الامتحان. يحصل كل مرشح على مجموعة مختلفة من الأسئلة يتم توليدها آلياً من قاعدة بيانات FIFA. تُطبّق الشروط التالية على كل امتحان (راجِع المادة 6 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم):
يخضع الامتحان للمراقبة من قبل اتحاد وطني عضو.
يتم إجراء الامتحان في مكان يُصادق عليه الاتحاد الوطني العضو.
يجب أن يستخدم كل مرشَّح جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بها (جهاز كمبيوتر محمول مثلاً)، ويكون مسؤولاً عن توفير خدمة الإنترنت (الهواتف المحمولة غير مسموح بها) بما يتماشى مع قوانين امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم المتوفرة على منصة الوكلاء.
يتكوّن الامتحان من 20 سؤالاً متعدد الخيارات (قد تكون الإجابة الصحيحة واحدة أو هناك عدة إجابات صحيحة)، بحيث أن كل إجابة صحيحة تعادل 5 في المئة من العلامة الكلية.
يستكمل كل مرشّح الامتحان بمفردة. يُسمح للمرشحين بالعودة إلى المراجع الموجودة على منصة الوكلاء أو مراجعهم الخاصة (أي أن كل المراجع مسموحة داخل الامتحان)، لكن لا يُسمح لهم استشارة أي شخص (بأي وسيلة) خلال الخضوع للامتحان.
يدوم الامتحان 60 دقيقة، ويجب تحقيق 75 في المئة للنجاح فيه.
يسقط المرشَّح في الامتحان في حال:
كانت علامته النهائية 74 في المئة من العلامة الكلية أو أقل؛
لم يُشارك في الامتحان؛
خلص الاتحاد الوطني العضو المسؤول عن مراقبة الامتحان إلى أن المرشّح لم يُجر الامتحان بنزاهة؛
لم يُثبت المرشح هويته للاتحاد الوطني المعني؛
لم يدفع الرسم للاتحاد الوطني العضو (إن انطبق ذلك)؛
لم يُحضر جهاز كمبيوتر شخصي صالح للاستخدام و/أو إمكانية استخدام الإنترنت خلال الامتحان. في حال رسب المرشّح في الامتحان، يكون بوسعه المشاركة في الموعد التالي لإجرائه. في حال خلُص إلى أن المرشح لم يكن نزيهاً خلال الامتحان أو كانت نتيجته 74 في المئة أو أقل، يمكن له أن يطلب، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلامه بالنتيجة، خطياً الأسباب التي أدت إلى الرسوب أو مراجعة نتائج الامتحان، على التوالي. يحق لـFIFA، إن ارتأى ذلك، استخدام نظام مراقبة لإضافة مصداقية لنتائج كل مرشّح. للمزيد من المعلومات بخصوص الامتحان، يجب على المرشحين الدراسة والامتثال لقوانين الامتحان التي ستكون متوفرة على منصة الوكلاء، وسيتم تحميل شرح/نسخة تجريبية من الامتحان عليها.
يجري الامتحان عبر الإنترنت في مقر تابع لكافة الاتحادات الوطنية الأعضاء (أو مقر تصادق عليه الاتحادات الوطنية الأعضاء إن كان ذلك ضرورياً لأسباب لوجستية)، وسيكون على كل اتحاد وطني الامتثال بأقل حد مسموح من معايير الامتحان ومتطلباته التي يحددها FIFA للسماح للمرشحين بالخضوع للامتحان. سيقدّم FIFA التدريب المطلوب لموظفي الاتحاد الوطني، ولكن تنظيم كافة الجوانب اللوجستية والأمور الإدارية للامتحان تقع على عاتق كل اتحاد وطني معني، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
توفير مكان مناسب لإجراء الامتحان للمرشحين، تتحقق فيه معايير الصحة العامة والسلامة؛
تحديث المعلومات اللوجستية الخاصة بالامتحان عبر منصة الوكلاء؛
الحرص على أن تكون هوية كل مرشّح في الامتحان متطابقة مع الوثائق المرفقة مع الطلب؛
الإشراف على قاعة الامتحان والحرص على أن تكون الإجراءات عادلة ونزيهة وشفافة؛
الإبلاغ عن أية مشاكل تظهر أو مخاوف يتم تسجيلها متعلقة بالمرشحين والامتحان إلى FIFA عبر منصة الوكلاء؛
(اختياري) توفير خدمة إنترنت لاسلكي مستقرة للمرشحين لتجنب الحاجة بأن يوفروا خدمة الإنترنت بأنفسهم، وتحديد ذلك في منصة الوكلاء.
يُرجى أخذ العلم أن المرشحين الراغبين بالخضوع للامتحان سيتمتعون بحرية اختيار مكان إجرائه من بين عدة مواقع حول العالم.
الرسم السنوي للترخيص والواجب الدفع إلى FIFA هو 600 دولار أمريكي، ومستحقّ بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول سنوياً، كما هو منصوص عليه في منصة الوكلاء، ويجب دفعه إلكترونياً عبر المنصة. وهذا يغطي رسم الترخيص كاملاً، ويضمن إمكانية الوصول المجانية إلى منصة الوكلاء، وبرنامج التطوير المهني المستمر في غرفة الوكلاء التابعة لمحكمة كرة القدم. لا يجب أن تفرض الاتحادات الوطنية العضوة رسم تسجيل على أي وكيل كرة قدم، ما لم يكن ذلك مسموحاً به بحسب القانون المحلي في الدولة.
يُجيز الترخيص الصادر عن FIFA لوكيل كرة القدم بأن يقدّم خدمات وكيل كرة قدم في أي مكان من العالم.
ومدة الترخيص مفتوحة، شريطة تحقيق متطلبات الترخيص (يُرجى الإطلاع على القسم التالي)، والترخيص شخصي حصراً، ولا يمكن نقله من شخص لآخر.
بموجب المادة 17 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، يجب على وكيل كرة القدم:
تلبية كافة متطلبات الأهلية دائماً (راجِع المادة 5 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)؛
دفع رسم الترخيص السنوي إلى FIFA ضمن الأجل الزمني المنصوص عليه في منصة الوكلاء (المادة 7 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)؛
الامتثال لمتطلبات التطوير المهني المستمر (راجِع المادة 9 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)؛
الامتثال لالتزامات إرسال التقارير (راجِع المادة 16 / الفقرة 2 والفقرة 4 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم).
في حال عدم الامتثال لأي من هذه المتطلبات، فإنه سيتم إيقاف الترخيص مؤقتاً بشكل فوري.
تماشياً مع التزام FIFA لضمان جودة الخدمات التي يقدمها وكلاء كرة القدم لعملائهم حول العالم، وضع FIFA برنامج التطوير المهني المستمر، الذي يهدف لتوفير تحليل معمّق للمواضيع التنظيمية والمؤسساتية الرئيسية ومقارَبة عملية للجوانب الرئيسية المتعلقة بخدمات وكيل في عالم كرة القدم، وذلك حرصاً على أن يتمتعوا بالمستوى الضروري من الخبرة الاحترافية في سوق انتقالات كرة القدم. ينطوي برنامج التطوير المهني المستمر لدى FIFA على عدة مسارات ودورات متعلقة بمواضيع مختلفة ذات صلة بخدمات وكلاء كرة القدم، وجميعها متوفرة بنمط رقمي، ومتاحة عبر منصة تعليم إلكترونية خاصة من خلال منصة الوكلاء، ومشمولة برسم الترخيص. وكما هو محدد في المادة 9 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، فإنه يتوجب على الوكيل - وللمحافظة على ترخيصه - الامتثال لمتطلبات التطوير المهني المستمر بشكل سنوي. ونشير في هذا السياق إلى ما يلي:
يجب على كل وكيل كرة قدم أن يحصل على 20 نقطة دراسية على الأقل في كل تقويم سنوي للتطوير المهني المستمر على مدى 10 سنوات (والمشار إليه هنا بمصطلح "متطلبات التطوير المهني المستمر").
يمتد تقويم التطوير المهني المستمر من 1 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 30 سبتمبر/أيلول سنوياً.
يجب على وكلاء كرة القدم الامتثال لمتطلبات التطوير المهني المستمر بحلول تاريخ 30 سبتمبر/أيلول من كل عام.
يتم تحديد عدد معيّن من النقاط الدراسية لكل دورة بحسب صعوبتها ومدتها وموضوعها.
لا تُمنح هذه النقاط إلى وكيل كرة القدم إلا في حالة استكمال الدورة والنجاح في التقييم الذي يجري عند نهايتها (بمعدل لا يقلّ عن 80 في المئة).
يقوم FIFA بمنح النقاط الدراسية الخاصة ببرنامج التطوير المهني المستمر وإعادة منحها في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
النقاط الدراسية الخاصة ببرنامج التطوير المهني والتي يتم الحصول عليها في تقويم سنوي محدد لا تجوز إعادة استخدامها في تقويم مختلف لتلبية متطلبات التطوير المهني المستمر.
يمكن لوكيل كرة القدم مراجعة مسارات التعليم والدورات التي أنجزوها، حتى وإن حققوا متطلبات التطوير المهني المستمر لذلك التقويم السنوي.
سيتم تقليل متطلبات التطوير المهني المستمر بنسبة 25 في المئة كل عشر سنوات بدءاً من السنة الأولى لبرنامج التطوير المهني المستمر (فعلى سبيل المثال، سيكون على وكيل كرة القدم اعتباراً من العام 11 على أول تقويم سنوي للتطوير المهني المستمر أن يحصل على 15 نقطة دراسية، بدلاً من 20).
في حال فشل وكيل كرة القدم بتلبية متطلبات التطوير المهني المستمر، سيتم إيقاف الترخيص مؤقتاً بشكل فوري.
في حال فشل وكيل كرة القدم بالامتثال لمتطلبات التطوير المهني المستمر خلال 60 يوماً من تاريخ الإيقاف المؤقت، سيتم سحب الترخيص بشكل تلقائي.
أي محاولة لإبرام عقد و/أو التنفيذ اللاحق لأي اتفاقية تمثيل قاصر أو الوصي القانوني فيما يتعلق بخدمات وكيل كرة قدم، لن تكون مسموحة إلا قبل ستة أشهر من بلوغ القاصر العمر الذي يمكن له فيه توقيع أول عقد احترافي، بما يتماشى مع القانون المطبق في دولة أو أراضي الاتحاد الوطني العضو الذي سيعمل فيه القاصر (راجِع المادة 13 الفقرة 1 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم). ولا يمكن التواصل مع القاصر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقاً من الوصي القانوني للقاصر. وفي حال رغبة وكيل كرة قدم بتمثيل قاصر أو نادٍ في صفقة تضم قاصراً، يجب على الوكيل أن يستكمل بنجاح قبل ذلك دورة التطوير المهني المستمر الخاصة بالقاصرين (راجِع المادة 13 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم) والتي ستكون متوافرة عبر منصة الوكلاء. وعليه كذلك النجاح في التقييم الذي يتم بنهاية الدورة للحصول على الاعتماد المناسب. كما يجب على الوكيل الامتثال لأي متطلبات متعلقة بتمثيل قاصر بحسب القانون المعمول به في دولة أو أراضي الاتحاد الوطني العضو والموظَّف فيه القاصر. بعد استكمال دورة التطوير المهني المستمر الخاصة بالقاصرين، يحصل وكيل كرة القدم على اعتماد سارٍ لثلاث سنوات للمشاركة في صفقات يكون القاصرون طرفاً فيها. ويمكن تجديد هذه الاعتماد عبر الخضوع لدورة التطوير المهني المستمر مجدداً. وأخيراً، يجب أن يحمل عقد التمثيل الساري توقيع الوصي القانوني للقاصر بحسب القانون المعمول به في دولة أو أراضي الاتحاد الوطني العضو والموظَّف فيه القاصر.
كما هو موضّح في المادة 23 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، فإن الفرد الذي يحمل ترخيصاً سابقاً بموجب لوائح FIFA لوكلاء اللاعبين (نسخة 1991 أو 1995 أو 2001 أو 2008) قد يكون معفياً من امتحان FIFA لوكلاء كرة القدم، شريطة الامتثال للمتطلبات ذات الصلة الموضحة في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم (تحت بند "مسار وكيل يحمل ترخيصاً سابقاً")، وبالأخص فيما يتعلق بتقديم طلب لترخيص حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023 ضمناً. عدم تحقيق "الوكيل الذي يحمل ترخيصاً سابقاً" للمتطلبات ذات الصلة سينتج عنه إبطال طلب الحصول على ترخيص. أمانة FIFA العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقق من الامتثال لمتطلبات الأهلية هذه. وفي هذا السياق، يتوجب على أي "وكيل يحمل ترخيصاً سابقاً" يتلقى إشعاراً بطلب الحصول على معلومات من الأمانة العامة أن يتعاون بشكل كامل، ويمتثل في فترة زمنية معقولة، لطلبات الحصول على أية وثائق أو معلومات أو أي مواد أخرى من أي طبيعة يملكها المرشَّح، وكذلك طلبات للحصول وتقديم أي وثائق أو معلومات أو أي مواد أخرى من أي طبيعة لا يملكها "الوكيل الذي يحمل ترخيصاً سابقاً" ولكنه مخوّل بالحصول عليها. من شأن عدم تلبية هذه الأمور التي تطلبها الأمانة العامة أن يؤدي إلى قيام لجنة FIFA التأديبية بفرض عقوبات، وفي حال طلب الأمانة العامة الحصول على وثيقة (أو مقتطفات منها)، فإنه يجب تقديمها باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. يتعيّن على كل اتحاد وطني عضو مساعدة FIFA في التحقيق بشأن أي حالة عدم امتثال محتملة بالمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها بموجب المادة 23 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وذلك من خلال تقديم كل المعلومات المطلوبة الموجودة في متناول يدها أو التي يطلبها FIFA. يُعتبر الإشعار بالفشل في تحقيق هذه المتطلبات بمثابة قرار أخير صادر عن الأمانة العامة للغايات المنصوص عليها في المادة 57 / الفقرة 1 من نظام FIFA الأساسي. في حال كان "الوكيل الذي يحمل ترخيصاً سابقاً" يلبي المعايير المطلوبة، سيحصل على ترخيص يتماشى مع المادة 5 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وسيخضع لاحقاً لمتطلبات الترخيص المستمر المحددة في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم (راجِع المادة 17 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)، باستثناء أنهم يجب أن يحصلوا على 40 نقطة دراسية في كل عام تقويم سنوي للتطوير المهني المستمر طيلة خمس سنوات (والمشار إليها هنا بمصطلح "متطلبات التطوير المهني المستمر لوكيل يحمل ترخيصاً سابقاً") بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول. حالما تنتهي هذه السنوات الخمس، سيخضع وكيل كرة القدم هذا لمتطلبات التطوير المهني المستمر مثله مثل أي وكيل كرة قدم آخر، بحيث تنطبق عليه كل شروط التطوير المهني المستمر المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، في الدول أو الأراضي التي تعمل وفق قانون وطني للترخيص للوكلاء الرياضيين للخدمات المساوية أو المشابهة لخدمات وكلاء كرة القدم، فإن FIFA قد يعترف بمثل هذه الأنظمة شريطة تلبية الشروط المحددة في المادة 24 من لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وفي مثل هذه الحالة، فإن أي شخص يحمل ترخيصاً لتقديم خدمات مساوية أو مشابهة لخدمات وكلاء كرة القدم في هذه الدول الأراضي، قد يكون معفياً من الخضوع لامتحان FIFA لوكلاء كرة القدم، ويتم منحه ترخيصاً، شريطة الامتثال للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم ("وكيل كرة قدم بموجب القانون الوطني") وسيخضع ذلك الوكيل لاحقاً لـ"متطلبات التطوير المهني المستمر لوكيل يحمل ترخيصاً سابقاً" بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام التقويمي. حالما تنتهي هذه السنوات الخمس، سيخضع وكيل كرة القدم هذا لمتطلبات التطوير المهني المستمر مثله مثل أي وكيل كرة قدم آخر، بحيث تنطبق عليه كل شروط التطوير المهني المستمر المذكورة أعلاه.
يُمكن شرح الفترة الانتقالية الممتدة بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 و30 سبتمبر/أيلول 2023 كالتالي: 1. اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها قبل 16 ديسمبر/كانون الأول 2022: اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها قبل 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 لن تتأثر على الإطلاق، سواء حصلت صفقة الانتقال بعد 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 أو بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول حصراً. إلا أن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تمديدها، ويعني ذلك من الناحية العملية أن لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم لا تنطبق على مثل هذه العقود (فيما يتعلق بقيمة العمولة والمدة وغيرها من الأمور على سبيل المثال). مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 1 يوليو/تموز 2022. تخضع هذه الاتفاقية للوائح الوسطاء وكافة القوانين المرعية وذات الصلة. ويعني ذلك أن الوسيط سيقدّم خدمات الوساطة للنادي في أية عملية بيع مستقبلية لحقوق التسجيل للاعبي النادي لمدة 5 سنوات. وبالنسبة لخدمات الوساطة هذه، تكون العمولة المستحقة للوسطاء هي نسبة 20 في المئة من أي تعويض مقابل الانتقال، واتفاقية التمثيل هذه ستبقى سارية حتى تاريخ انتهائها الأصلي، وبنودها لا تخالف لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وتنطبق عليها اللوائح والقوانين المرعية ذات الصلة بالوسطاء. كما أن غرفة الوكلاء لا تتمتع بالولاية القضائية لأي مطالبات ذات صلة باتفاقية التمثيل هذه. 2. اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 و30 سبتمبر/أيلول 2023: بالنسبة لاتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 و30 سبتمبر/أيلول 2023، يُطبّق المبدأ التالي: الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023، لا تتأثر بلوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. في حال كانت الصفقة (كتسجيل لاعب أو إعادة التفاوض بشأن عقد التوظيف وغيرها من الأمور) مرتبطة بعقد تمثيل تم التوصل إليه حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023، فإنه لن يتم فرض قيود بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم (على العمولة المتّفق عليها مثلاً)، ولن يكون لغرفة FIFA للوكلاء أية ولاية قضائية عليها. مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023. تخضع هذه الاتفاقية للوائح الوسطاء وكافة القوانين المرعية وذات الصلة. تنص الاتفاقية على أن الوسيط سيُقدم خدمات وساطة للنادي الذي يقوم بضم لاعب أو يقوم بالتفاوض بشأن اتفاقية توظيف متعلقة بلاعب معين. تم استكمال الصفقة بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2023. بالنسبة لخدمات الوسطاء كهذه، يُحدد الاتفاق أن العمولة المستحقة للوسيط هي 20 في المئة من تعويض اللاعب. واتفاقية التمثيل هذه ستبقى سارية، وبنودها لا تخالف لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وتنطبق عليها اللوائح والقوانين المرعية ذات الصلة بالوسطاء. كما أن غرفة الوكلاء لا تتمتع بالولاية القضائية لأي مطالبات ذات صلة باتفاقية التمثيل هذه. بدءاً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (وكذلك فيما يتعلق بالصفقات التي تجري بدءاً من ذلك التاريخ)، فإن اتفاقيات التمثيل كهذه يجب أن تمتثل للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. ويعني هذا أنه يجب تعديل بنودها بحيث تكون متوافقة مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، ولا سيما العمولة المتفق عليها والتي يجب أن تكون متوافقة مع هذه اللوائح. وكذلك الأمر، وبدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يمكن تقديم خدمات وكلاء كرة القدم ذات الصلة إلا من قِبل وكلاء يملكون ترخيصاً بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023. تخضع هذه الاتفاقية للوائح الوسطاء وكافة القوانين المرعية وذات الصلة. تنص هذه الاتفاقية على أن الوسيط سيُقدم خدمات وساطة للنادي الذي يقوم بضم لاعب أو يقوم بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية توظيف متعلقة بلاعب معين، وتنصّ على عمولة بنسبة 20 في المئة. تم استكمال الصفقة بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. لتجنّب أي انتهاك للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، يجب أن يحصل التالي: لكي يكون الوسيط قادراً على الاستمرار بتقديم خدمات وكيل كرة قدم، عليه الحصول على ترخيص بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وتعديل اتفاقية التمثيل ليكون متماشياً مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا سيما العمولة المتفق عليها والتي يجب أن تكون متوافقة مع الحد الأدنى للرسم المنصوص عليه في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. 3. اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023: كل اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل بعد تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يجب أن تخضع بشكل كامل للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. بالنسبة للمنازعات الناتجة عن اتفاقيات تمثيل ذات بُعد دولي كافٍ (كما هو محدد في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)، والتي تم التوصل بعد تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكون لغرفة الوكلاء من حيث المبدأ الولاية القضائية عليها.
نعم، إذا افترضنا سريان اتفاقية التمثيل والإتمام الناجح للخدمات، إلا أن اتفاقيات التمثيل كهذه لن تكون قابلة للتطبيق في إطار غرفة الوكلاء. كما إن تجديد أي اتفاقيات تمثيل قائمة بعد المصادقة على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم يخضع لسريان متطلبات هذه اللوائح، فالتجديد الذي لا يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه المتطلبات، سيكون غير قابل للتنفيذ بواسطة غرفة الوكلاء.
كلا. ويعني ذلك أن أي دفعات مالية متفق على أن يحصل عليها الوسيط بموجب اتفاق تمثيل كهذا (سواء كان يدفعها نادٍ أم نيابة عن لاعب) يمكن إجراؤها بناءاً على مثل هذه الترتيبات دون العودة إلى سقف رسم الخدمة المنصوص عليه في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وذلك حتى وإن كان تاريخ استحقاق بعض هذه الدفعات المالية بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023. مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023. يتماشى ذلك مع لوائح الوسطاء ذات الصلة. تنص الاتفاقية على أن الوسيط سيُقدم خدمات وساطة للنادي الذي يقوم بضم لاعب أو يقوم بالتفاوض بشأن اتفاقية توظيف متعلقة بلاعب معين. تم استكمال الصفقة بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2023. بالنسبة لخدمات الوسطاء كهذه، يُحدد الاتفاق أن العمولة المستحقة للوسيط هي 20 في المئة من تعويض اللاعب. سيتم تسديد العمولة بموجب دفعات مستحقة في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2024. لا تتأثر مثل هذه الدفعات بلوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، ولا تمثل انتهاكاً لها. وتنطبق عليها اللوائح والقوانين المرعية ذات الصلة بالوسطاء. كما أن غرفة الوكلاء لا تتمتع بالولاية القضائية لأي مطالبات ذات صلة باتفاقية التمثيل هذه.
كلا. يجب أن يصبح الوسيط المعني وكيل كرة قدم يحمل ترخيص FIFA كي يستمر بتقديم خدمات وكيل كرة قدم بموجب اتفاقيات التمثيل القائمة. كافة اتفاقيات التمثيل القائمة والتي تنقضي فترة سريانها العادية بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول أو بعده عند المصادقة على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم ستبقى سارية إلى موعد انقضاء سريانها. ولن تكون هناك حاجة لتحميل هذه العقود على منصة الوكلاء، ولكن لن يكون متاحاً الدخول في اتفاقيات تمثيل جديد دون أن يكون وكيل كرة قدم طرفاً فيهاً بعد تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023. مثال: يرتبط وسيط باتفاقية تمثيل مع لاعب في يناير/كانون الثاني 2023 لفترة سنتين، مع تحديد أن رسم الخدمة المستحقة لهذا الوسيط تبلغ نسبة 15 في المئة من تعويض اللاعب. لا يمكن للوسيط إلا في يناير/كانون الثاني 2024 (وقد أصبح بتاريخ ذلك وكيل كرة قدم يحمل ترخيص FIFA) أن يقدم خدمات وكيل كرة قدم للاعب بالتفاوض بالحصول على تعويض سنوي ثابت بقيمة 100 ألف دولار أمريكي. لكن بما أن لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم قيد التنفيذ بالفعل، فإنه يمكن لوكيل كرة القدم هذا فرض رسم بنسبة 5 في المئة فقط من راتب اللاعب.
كما تمت الإشارة إليه سابقاً، يجب أن يصبح الوسيط المعني وكيلاً لكرة القدم يحمل ترخيص FIFA في حال رغبته بالاستمرار بتقديم خدمات وكيل كرة قدم بموجب عقود التمثيل القائمة، وبذلك بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده. وفي حال عدم حصول هذا الشخص على الترخيص، فإنه لن يكون قادراً على الاستمرار بتقديم خدمات وكيل كرة قدم بدءاً من التاريخ المذكور أعلاه. وفي حال استمرار تقديم وكيل كرة قدم، فإنه قد يتم فرض عقوبات بحق كل من العميل ووكيل كرة القدم. لا تنص لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم على أي تبعات على اتفاقيات التمثيل القائمة سابقاً لهذا الشخص في حال لم يتمكن الوكيل المعني من الاستمرار بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد. وبالتالي، يجب من حيث المبدأ تقييم التبعات على مثل هذه الاتفاقيات بموجب القانون الوطني الذي يحكمها. وفي حال تم استكمال اتفاقية التمثيل بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتمكن الوكيل المعني (نتيجة عدم التمكن من الحصول على ترخيص) من تقديم الخدمات المنصوص عليها بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، فإنه في حال حصول نزاع، ستكون المسؤولية على غرفة الوكلاء بتحديد التبعات ذات الصلة على اتفاقية التمثيل، شريطة امتلاك غرفة الوكلاء للولاية القضائية للنظر في مثل هذا النزاع.
العنوان
Fédération Internationale de Football Association, FIFA Strasse 20, P.O Box 8044, Zurich, Switzerland
للتواصل
الهاتف: 7777 222 43(0) 41+
البريد الإلكتروني: AgentsDepartment@fifa.org
في حال مواجهتك أي صعوبات تقنية، تواصل معنا عبر. انتقل إلى مركز المساعدة على منصة وكلاء FIFA وقم بإنشاء تذكرة دعم. تأكد من التحقق من تذكرتك بانتظام في حالة طلب المزيد من المعلومات!