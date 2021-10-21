الأسئلة الشائعة وكيفية التواصل معنا

يُمكن شرح الفترة الانتقالية الممتدة بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 و30 سبتمبر/أيلول 2023 كالتالي: 1. اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها قبل 16 ديسمبر/كانون الأول 2022: اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها قبل 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 لن تتأثر على الإطلاق، سواء حصلت صفقة الانتقال بعد 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 أو بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول حصراً. إلا أن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تمديدها، ويعني ذلك من الناحية العملية أن لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم لا تنطبق على مثل هذه العقود (فيما يتعلق بقيمة العمولة والمدة وغيرها من الأمور على سبيل المثال). مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 1 يوليو/تموز 2022. تخضع هذه الاتفاقية للوائح الوسطاء وكافة القوانين المرعية وذات الصلة. ويعني ذلك أن الوسيط سيقدّم خدمات الوساطة للنادي في أية عملية بيع مستقبلية لحقوق التسجيل للاعبي النادي لمدة 5 سنوات. وبالنسبة لخدمات الوساطة هذه، تكون العمولة المستحقة للوسطاء هي نسبة 20 في المئة من أي تعويض مقابل الانتقال، واتفاقية التمثيل هذه ستبقى سارية حتى تاريخ انتهائها الأصلي، وبنودها لا تخالف لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وتنطبق عليها اللوائح والقوانين المرعية ذات الصلة بالوسطاء. كما أن غرفة الوكلاء لا تتمتع بالولاية القضائية لأي مطالبات ذات صلة باتفاقية التمثيل هذه. 2. اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 و30 سبتمبر/أيلول 2023: بالنسبة لاتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها بين 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 و30 سبتمبر/أيلول 2023، يُطبّق المبدأ التالي: الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023، لا تتأثر بلوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. في حال كانت الصفقة (كتسجيل لاعب أو إعادة التفاوض بشأن عقد التوظيف وغيرها من الأمور) مرتبطة بعقد تمثيل تم التوصل إليه حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023، فإنه لن يتم فرض قيود بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم (على العمولة المتّفق عليها مثلاً)، ولن يكون لغرفة FIFA للوكلاء أية ولاية قضائية عليها. مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023. تخضع هذه الاتفاقية للوائح الوسطاء وكافة القوانين المرعية وذات الصلة. تنص الاتفاقية على أن الوسيط سيُقدم خدمات وساطة للنادي الذي يقوم بضم لاعب أو يقوم بالتفاوض بشأن اتفاقية توظيف متعلقة بلاعب معين. تم استكمال الصفقة بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2023. بالنسبة لخدمات الوسطاء كهذه، يُحدد الاتفاق أن العمولة المستحقة للوسيط هي 20 في المئة من تعويض اللاعب. واتفاقية التمثيل هذه ستبقى سارية، وبنودها لا تخالف لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. وتنطبق عليها اللوائح والقوانين المرعية ذات الصلة بالوسطاء. كما أن غرفة الوكلاء لا تتمتع بالولاية القضائية لأي مطالبات ذات صلة باتفاقية التمثيل هذه. بدءاً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (وكذلك فيما يتعلق بالصفقات التي تجري بدءاً من ذلك التاريخ)، فإن اتفاقيات التمثيل كهذه يجب أن تمتثل للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. ويعني هذا أنه يجب تعديل بنودها بحيث تكون متوافقة مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، ولا سيما العمولة المتفق عليها والتي يجب أن تكون متوافقة مع هذه اللوائح. وكذلك الأمر، وبدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يمكن تقديم خدمات وكلاء كرة القدم ذات الصلة إلا من قِبل وكلاء يملكون ترخيصاً بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. مثال: وسيط يصبح طرفاً في اتفاقية تمثيل كوسيط نادٍ بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023. تخضع هذه الاتفاقية للوائح الوسطاء وكافة القوانين المرعية وذات الصلة. تنص هذه الاتفاقية على أن الوسيط سيُقدم خدمات وساطة للنادي الذي يقوم بضم لاعب أو يقوم بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية توظيف متعلقة بلاعب معين، وتنصّ على عمولة بنسبة 20 في المئة. تم استكمال الصفقة بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. لتجنّب أي انتهاك للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، يجب أن يحصل التالي: لكي يكون الوسيط قادراً على الاستمرار بتقديم خدمات وكيل كرة قدم، عليه الحصول على ترخيص بموجب لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وتعديل اتفاقية التمثيل ليكون متماشياً مع لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا سيما العمولة المتفق عليها والتي يجب أن تكون متوافقة مع الحد الأدنى للرسم المنصوص عليه في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. 3. اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل إليها بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023: كل اتفاقيات التمثيل التي تم التوصل بعد تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يجب أن تخضع بشكل كامل للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. بالنسبة للمنازعات الناتجة عن اتفاقيات تمثيل ذات بُعد دولي كافٍ (كما هو محدد في لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم)، والتي تم التوصل بعد تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكون لغرفة الوكلاء من حيث المبدأ الولاية القضائية عليها.