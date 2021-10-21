كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

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الوكلاء

الأسئلة الشائعة وكيفية التواصل معنا

هذا القسم مخصص للأسئلة الشائعة المتعلقة بلوائح وكلاء كرة القدم. احرصوا على العودة لهذا القسم بشكل منتظم إذ سنقوم بتحديثه للإجابة على الأسئلة التي نتلقاها. بوسعكم كذلك تحميل القائمة الكاملة للأسئلة الشائعة هنا.

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الأسئلة الشائعة حول لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم

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آخر تحديث: الأربعاء، ٢ أغسطس ٢٠٢٣ في ١٢:٥٤ م
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