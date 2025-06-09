محكمة التحكيم الرياضي تصادق على قواعد التحكيم في المنازعات المتعلقة بكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

سيتم إنشاء فرع مختص لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS) خلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ للنظر في أي نزاعات قد تنشأ على امتداد فترة البطولة، وذلك بحسب المادة 50 من نظام FIFA الأساسي شريطة حصول هذه النزاعات خلال البطولة أو على صلة بها. وسيعمل هذا الفرع المختص بدءاً من 14 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/تموز 2025، بحيث يكون المُحَكِّمون من خبراء منازعات كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي. ويهدف هذا الفرع من المحكمة إلى التوصُّل لقرارات سريعة وناجعة للنزاعات التي ينظر فيها، بحيث تصدر خلال فترة أقصاها 48 ساعة. يُذكر أن FIFA نشر قواعد التحكيم في منازعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA، كما تم إعلام الأندية المشارِكة بها.