FIFA.com
الاثنين 09 يونيو 2025, 13:00
محكمة التحكيم الرياضية

محكمة التحكيم الرياضي تصادق على قواعد التحكيم في المنازعات المتعلقة بكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

  • سيتم إنشاء فرع مختص لمحكمة التحكيم الرياضي للنظر في القضايا ذات الصلة بالبطولة الرائدة للأندية

  • سيعمل هذا الفرع المختص بدءاً من 14 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/تموز 2025

  • سيتم اختيار المُحَكِّمين من خبراء منازعات كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي

سيتم إنشاء فرع مختص لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS) خلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ للنظر في أي نزاعات قد تنشأ على امتداد فترة البطولة، وذلك بحسب المادة 50 من نظام FIFA الأساسي شريطة حصول هذه النزاعات خلال البطولة أو على صلة بها. وسيعمل هذا الفرع المختص بدءاً من 14 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/تموز 2025، بحيث يكون المُحَكِّمون من خبراء منازعات كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي. ويهدف هذا الفرع من المحكمة إلى التوصُّل لقرارات سريعة وناجعة للنزاعات التي ينظر فيها، بحيث تصدر خلال فترة أقصاها 48 ساعة. يُذكر أن FIFA نشر قواعد التحكيم في منازعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA، كما تم إعلام الأندية المشارِكة بها.

اقتراب انطلاق بطولة غير مسبوقة للأندية

يُشارك في كأس العالم للأندية 2025 FIFA إجمالي 32 من أفضل الأندية في العالم ومن قارات العالم الست، وتستضيف ميامي المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران على ملعب هارد روك. وسيشهد الحدث الكروي الأبرز على صعيد الأندية إقامة ما مجموعه 63 مباراة موزَّعة على 11 مدينة مضيفة، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة، على أن يكون ملعب ميتلايف المذهل مسرحاً للمباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو/تموز، حيث سيُتوَّج الفريق البطل على عرش أندية العالم. يُذكر أن كافة مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 سيتم بثها مباشرة ومجاناً على منصة DAZN.com، التي ستنقل أجواء الإثارة والمتعة الكروية لكل عشاق اللعبة الجميلة في أرجاء العالم.

DAZN signs landmark free-to-view deal with FIFA to exclusively broadcast FIFA Club World Cup 2025™ globally
تجاري
منصة DAZN توقع على صفقة تاريخية حصرية مع FIFA تخوّلها بث بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مجاناً حول العالم

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