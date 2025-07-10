قرارات أسرع بشأن التسلل، وكاميرات حكام أكثر ثباتًا، وفرص تحليلية أكبر للمنتخبات: كيف يرتقي الابتكار بتجربة كأس العالم FIFA 2026™

ستُستخدم تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة لأول مرة في كأس العالم FIFA™

كما سيوفر Football AI Pro تحليلات تفصيلية لمباريات جميع الفرق الـ48 المشاركة

ستعود الابتكارات الإضافية بالفائدة على الحكام والفرق والجماهير والشركاء الإعلاميين

سيشهد كأس العالم FIFA 2026™ ابتكارات تكنولوجية هامة، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع بشأن التسلل وتحسين صور كاميرات الحكام. كما سيساهم ذلك في زيادة ديمقراطية تكنولوجيا كرة القدم من خلال ضمان حصول جميع الفرق الـ48 المشاركة على فرص متساوية في الوصول إلى إمكانيات تحليل المباريات والأداء، بغض النظر عن حجمها أو مواردها.

خلال اجتماع افتراضي لوسائل الإعلام من المركز الدولي للبث (IBC) في دالاس بالولايات المتحدة، أوضح مدير الابتكار في FIFA يوهانس هولزمولر الابتكارات الرئيسية التي ستُطلق في البطولة التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وفي الوقت نفسه، شرح آرت هو، كبير مسؤولي المعلومات في شركة لينوفو (Lenovo)، شريك FIFA التقني الرسمي، كيف ساهمت تقنياتهم المتطورة وابتكاراتهم وخبراتهم في التطورات الرئيسية.

حيث قال السيد هو: "أعتقد أن هذه كانت شراكة مثالية بين FIFA، الذي رفع من كفاءة لغة كرة القدم والمعرفة العميقة بها، وشركة لينوفو التي ساهمت في ذلك بالتكنولوجيا، وقد عملنا معًا على كيفية تحسين ذلك".

ستظهر تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة في كأس العالم FIFA™ لأول مرة، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع بشأن التسلل ويقلل من خطر إصابة اللاعبين في اللحظات الفاصلة بين حدوث التسلل ورفع الراية.

على عكس تقنية التسلل شبه الآلية المستخدمة في كأس العالم FIFA 2022™، حيث كانت المعلومات ترسل مباشرة إلى حكم الفيديو المساعد (VAR)، سيتم الآن إرسال حالات التسلل الواضحة مباشرة إلى حكام المباراة في الملعب. وقال السيد هولزمولر: "هذا يعني أنه يمكن للحكام المساعدين الإشارة فورًا إلى حالات التسلل التمركزي، مما يسمح باتخاذ قرار أسرع بكثير."

وأكد أن النظام المُحسَّن يقتصر على التسلل التمركزي، ولن يبتّ فيما إذا كان اللاعب الموجود في موقف تسلل والذي لا يلمس الكرة يتدخل في اللعب أم لا.

ولزيادة الدقة، سيتم مسح كل لاعب مشارك في كأس العالم FIFA 2026 بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد مع دمج صورهم الحقيقية وصورهم الرمزية الرقمية في نظام تقنية التسلل شبه الآلي.

وقال: "هذا مفيد للتحكيم، ومفيد أيضًا ومثير لعشاق كرة القدم لأننا سنحسن كذلك الإعادات ثلاثية الأبعاد التي يتم بثها، حيث يبدو اللاعبون وكأنهم حقيقيون، وهو ما يبين على الفور اللاعبين الموجودين في وضعيات التسلل".

ومن الابتكارات الرائدة الأخرى للبطولة برنامج Football AI Pro، وهو مساعد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي تم تطويره للسماح لـ48 فريقًا مشاركًا بالاستفادة من نفس القدرات التحليلية المتقدمة قبل وبعد المباراة.

وقال السيد هولزمولر إن FIFA كانت في السابق تزود الفرق بالبيانات في شكل تقارير تصل إلى 50 أو 60 صفحة لكل مباراة. لكنها كانت معلومات تحتاج إلى مزيد من التفسير من قبل محللي المباريات، أما برنامج Football AI Pro فإنه يجعل من السهل على الفرق استخراج المعلومات التي يحتاجونها.

وأضاف السيد هولزمولر: "نعتقد أن هذا لا يساعد في تسريع هذه العملية فحسب، بل يجعلها أكثر ديمقراطية لأنه، كما يمكنك أن تتخيل، ربما لا يستطيع كل فريق مشارك تحمل تكلفة [إحضار] فريق ضخم من محللي المباريات إلى كأس العالم FIFA، أو [تحليل] تلك البيانات. لذلك، نعتقد أنه من خلال تزويد جميع الفرق بنفس إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات [مثل هذه]، نأمل أن نتمكن أيضًا من إضفاء الطابع الديمقراطي على استخدام أحدث التقنيات والوصول إليها والاستفادة منها."

تم استخدام الكاميرات المثبتة على جسم الحكم لأول مرة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وقد كانت تجربة تجاوزت التوقعات. ومنذ ذلك الحين، طورت شركة لينوفو تقنية تقلل من ضبابية الحركة الناتجة عن الحركة السريعة، وتوفر اللقطات الثابتة الآن جودة أعلى وتمنح الجماهير العالمية فرصة أوضح للحكم على لقطات المباريات، مما يعزز الشفافية والفهم والمشاركة طوال المباراة.

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كما أوضح السيد هولزمولر كيف سيستفيد الحكام والفرق والطاقم الطبي والجماهير من كاميرات التتبع البصرية الـ16 المثبتة في كل ملعب من الملاعب الـ16، والتي تنتج أكثر من 150 مليون نقطة بيانات تتبع لكل مباراة.

أولاً، تسمح البيانات للفيفا بإعادة إنشاء المباراة بأكملها بتقنية ثلاثية الأبعاد وإتاحة هذه البيانات لتقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) - وهو أمر مفيد بشكل خاص في الحكم على ما إذا كان اللاعب المتسلل يتدخل في اللعب أم لا. وأضاف السيد هولزمولر: "عندما يقوم لاعب مهاجم بحجب رؤية حارس المرمى، ففي هذه الحالة، يكون لدى تقنية الفيديو المساعد (VAR) إمكانية الوصول إلى هذه اللقطات ويمكنها التحقق مما إذا كان هذا اللاعب، الذي قد يكون في وضعية تسلل محتملة، قد حجب رؤية الكرة بالفعل"