FIFA يُحيي اليوم العالمي للتوعية بإصابات الرأس ويُعلن عن نتائج ممتازة لأول ستة أشهر من حملة "ارتجاج الدماغ: بادِر بالتحرِّي والحماية"

وصلت الحملة إلى أكثر من 835 مليون شخص حول العالم بحسب ما أعلنه المجلس الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه العام السنوي هذا الشهر

انخرط في الحملة أكثر من 90 اتحاداً وطنياً عضواً لدى FIFA منذ انطلاق الحملة في سبتمبر/أيلول الماضي

تُشجّع الحملة الجميع على التعامل دوماً بكل جدية مع ارتجاج الدماغ، ومعرفة متى يتوجّب الاشتباه بالإصابة، وضرورة حماية اللاعبين واللاعبات دوماً

وصلت حملة التوعية الرائدة "ارتجاج الدماغ: بادِر بالتحرِّي والحماية"، التي أطلقها FIFA بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، إلى حوالي 835 مليون شخص، وتفاعل معها عبر الإنترنت482,700 شخصاً/أشخاص، بينما تم تحميل مجموعة أدوات الحملة 2,070 مرة حتى الآن. وكانت الحملة قد انطلقت في شهر سبتمبر/أيلول 2024، وتبنّتها الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة كافة الاتحادات القارية، إذ حضر ممثلون عن أكثر من 90 اتحاداً وطنياً جلسات تعريفية، واضطلعت بعدها هذه الاتحادات إما بتطبيق الحملة أو أعربت عن التزامها بإطلاقها لدى المنتخبات الوطنية وكرة قدم الأندية وفئة البراعم في دولها.

وبفضل شراكة FIFA مع منظمة الصحة العالمية، ومساهمتها القيمة، حققت الحملة أثراً ملموساً لدى كافة الاتحادات القارية".يُذكر أن الخبراء والمنظمات المختصة تحتفل في 20 مارس/آذار من كل سنة باليوم العالمي للتوعية بإصابات الرأس. وبهذه المناسبة، عرض مدير الشؤون الطبية لدى FIFA الدكتور أندرو ماسي أمام الحضور في الكلية الاتحادية للتقنيات التطبيقية في مدينة لوزان السويسرية المقارَبة التي يتّبعها FIFA للتعامل مع ارتجاج الدماغ والتوعية بشأنه.

ويُعتبر الاتحاد الأوغندي لكرة القدم واحداً من الكثير من الاتحادات الوطنية الأعضاء التي طبّقت الحملة بنجاح، إذ قدّم إحاطات عن الحملة للمنتخبات الأولى ومنتخبات الشباب في فئتي الرجال والسيدات، وشارك بالحملة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع برنامجاً ممنهجاً مع كادره الطبي لتطبيق "بروتوكول FIFA للتعامل مع ارتجاج الدماغ للفريق الطبي" و"بروتوكول FIFA للتعامل مع ارتجاج الدماغ لكرة قدم البراعم" على أوسع نطاق ممكن.

“من جهته، قال مدير الشؤون الطبية لدى الاتحاد الأوغندي لكرة القدم الدكتور أبولو أيمبيسيبوي: "يفخر الاتحاد الأوغندي بدعم حملة التوعية بارتجاج الدماغ، التي تُعتبر حملة مشتركة بين FIFA ومنظمة الصحة العالمية. إننا ملتزمون بالتوعية بارتجاج الدماغ في أوساط لاعبي الدوري الأوغندي الممتاز ولاعبات دوري السوبر للسيدات والمنتخبات الوطنية والمدربين والمدربات والفريق الطبي وكافة الأطراف المعنية المنخرطة في اللعبة الجميلة".

وأردف: "من خلال التعليم والتدريب، نركز على فكرة أن تجنُّبُ الخطر أهم بكثير من أي مباراة. وحرصاً على تأمين بيئة لعب آمنة، سنوسّع نطاق هذه الحملة إلى كافة أنحاء البلاد، بحيث نصل إلى المدارس والأندية غير المنضوية ضمن دوريات وكافة عشاق كرة القدم. فصحة وسلامة لاعبينا هي في طليعة أولوياتنا، ونحن ملتزمون بجعل اللعبة آمنة لكافة المشاركين".

وكان FIFA ومنظمة الصحة العالمية قد أطلقا حملة "بادِر بالتحرِّي والحماية" للتوعية بارتجاج الدماغ وتوفير إرشادات واضحة للتعامل معه، بحيث استهدفت اللاعبين والمدربين والمختصين في الشؤون الطبية، وتركزّت على ثلاثة مجالات رئيسية:

كن على دراية سواء كنت لاعباً أو مدرباً أو تعتني بشخص يلعب كرة القدم، من المهم التعامل مع ارتجاج الدماغ بجدية في كافة الأوقات. كن على دراية بالأعراض الشائعة لارتجاج الدماغ، ومتى يتوجب عليك السعي للحصول على استشارة طبية طارئة.

التحرّي أي شخص يتعرَّض لصدمة مباشرة على الرأس أو غير مباشرة نتيجة ضربة على الجسم أو الرقبة أو الكتفين يجب أن يخضع لفحص مؤشرات ارتجاج الدماغ. من المهم أن نتذكر أن الأعراض قد تظهر بعد 72 ساعة من الصدمة.

الحماية يجب أن يتم إخراج أي شخص من أرضية اللعب فور ظهور أحد أعراض ارتجاج الدماغ أو عدة أعراض. يجب أن يقوم طبيب بمعاينة اللاعب في أسرع وقت ممكن. قد تتطلّب بعض الأعراض عناية طبية طارئة. اتّبع إرشادات FIFA بخصوص العودة للعب.

ونظراً لكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تلوح في الأفق، استهلّ الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم دورات لتكون الكوادر الطبية مستعدة بأفضل شكل ممكن للتعامل مع الإصابات الحرجة للاعبين على أرض الملعب.

اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية: تجنّب الخطر أهم بكثير من أي مباراة 01:11

وتُعتبر "دورة FIFA لطب الطوارئ - المستوى المتقدم" جانباً بغاية الأهمية من التحضير لكافة البطولات الهامة، وتجسيداً لالتزام FIFA لتوحيد معايير الرعاية الطبية لكافة مباريات كرة القدم حول العالم، وتوفير تدريب عالمي المستوى لكافة الفرق المسؤولة عن صحة اللاعبين وسلامتهم.