آخر الأخبار والمستجدات عن مجال الصحة والشؤون الطبية

Luismi Sánchez during his presentation as new Málaga CF player playing with a headguard during a match with Málaga CF this season
طبي
لاعب وسط ملقا لويزمي: إذا تعرضت لضربة في الرأس، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو مغادرة المباراة
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 10: Arsène Wenger attends the Women's Gold Medal match between Brazil and United States of America during the Olympic Games Paris 2024 at Parc des Princes on August 10, 2024 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
المنظمة
أرسين فينغر سيقود فريق عمل متخصص بسلامة اللاعبين واللاعبات
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - NOVEMBER 25: Save the planet and World Health Organization campaign captain Arm band Match Director Office - Knowledge Capture at on November 25, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
صحة وسلامة اللاعبين هي محور تركيز FIFA في يوم الصحة العالمي
٧ أبريل ٢٠٢٤
SAMARA, RUSSIA - JUNE 17: FIFA legend Paulo Wanchope of Costa Rica poses during the 2018 FIFA World Cup Russia group E match between Costa Rica and Serbia at Samara Arena on June 17, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
أسطورة FIFA وانشوب واتسون يُشجّع اللاعبين على التحدث علناً عن الصحة العقلية
١٥ فبراير ٢٠٢٤
BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA Director of Medical Andrew Massey during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
طبي
FIFA يختتم المؤتمر الطبي التاريخي في بوسطن
٨ فبراير ٢٠٢٤
BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA President Gianni Infantino with Patriots and New England Revolution owner Robert Kraft during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٧ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: Football Federation of Chile President Pablo Milad during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
Víctor Camarasa, Real Oviedo player
المنظمة
فيكتور كاماراسا: "من المهم جدًا أن يحاول FIFA تقديم المساعدة"
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 02: Captains Khadija Shaw of Jamaica and Marta of Brazil shakes hands at the coin toss prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group F match between Jamaica and Brazil at Melbourne Rectangular Stadium on August 02, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
أسرة كرة القدم العالمية تواصل اتخاذ خطوات عملاقة في سبيل التوعية بالصحة النفسية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: FIFA President Gianni Infantino meets with World Health Organizationís (WHO) Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus in New York, United States of America on September 22, 2023. (Photo by Arturo Holmes - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
Female Health Project Snapshot Front cover
كرة القدم للسيدات
FIFA يطلق مشروع تمكين المرأة في الرياضة لحماية صحتها وسلامتها وتعزيز أدائها
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
sydney, Australia - august 15: Heart Health Awareness at the Sydney / Gadigal FIFA Fan Festival during the FIFA Women's World Cup FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on august 15, 2023 in Sydney / Gadigal. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
طبي
التوعية والتثقيف محور اهتمام FIFA بالصحة القلبية
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
Heart Health Foundation event group photo
طبي
تعاونٌ بين FIFA ومنظمة خيرية للتوعية بأمراض القلب في كأس العالم للسيدات FIFA™
١٤ يوليو ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
2019-2023: أربع سنوات من الإنجازات القياسية
١٧ مارس ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: (L-R) FIFA Senior Vice-President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Secretary General Fatma Samoura and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during a FIFA Council Meeting as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق على جداول المباريات الدولية
١٤ مارس ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - JULY 03: FIFA Medical Director Dr. Andrew Massey during the Medical Team Workshop as part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Team Workshop at Al Janoub Stadium on July 3, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
طبي
الدكتور ماسي يبيّن الأولويات الطبية لـ FIFA
٦ مارس ٢٠٢٣
FIFA World Cup 2022 Recycling Campaign with Marcel Desailly
المنظمة
برنامج Living Football | بروتوكول طبي حيوي في قطر، حملة بيئية هامة وألبوم ملصقات شامل
١ نوفمبر ٢٠٢٢
NAVI MUMBAI, INDIA - JANUARY 20: Dalima Chhibber of India and Afsaneh Chatrenoor of Iran vie for the ball during the AFC Women's Asian Cup Group A match between India and Iran at DY Patil Stadium on January 20, 2022 in Navi Mumbai, India. (Photo by Thananuwat Srirasant/Getty Images)
طبي
داليما تشيبر تؤكد على أهمية الصحة النفسية
١١ أكتوبر ٢٠٢٢
Ministry of Public Health officials in Doha, pictured on a Friendship Bench at 974 Stadium in Doha
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مقاعد كأس العالم FIFA للصداقة تشجع الصحة العقلية
١١ أكتوبر ٢٠٢٢
FIFA has launched #ReachOut, a campaign designed to raise awareness of the symptoms of mental health conditions, encourage people to seek help when they need it, and take actions every day for better mental health.
طبي
FIFA يُحيي اليوم العالمي للصحة النفسية بحملة "هل أنت بخير؟"
١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 10: Adidas during FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 group A match between Spain and Brazil at Estadio Nacional de Costa Rica on August 10, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
طبي
انطلاق مسابقة تصميم غلاف للمجلة الطبية لكرة القدم للسيدات
٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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