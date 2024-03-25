"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA

لعبت جمهورية أفريقيا الوسطى أمام بوتان وستواجه بابوا غينيا الجديدة في سلسلة FIFA

تشبه سلسلة FIFA اللعب في "كأس العالم المصغرة" لجمهورية أفريقيا الوسطى

ساعد FIFA Forward في تمويل مشاريع رئيسية لتطوير لاعبي المنتخبات الوطنية

تعد مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى في سلسلة FIFA أحدث مثال على كيفية مساعدة FIFA في تطوير كرة القدم للرجال والسيدات في البلاد. شارك المنتخب الوطني للرجال، المعروف باسم Les Fauves (الوحوش البرية)، في سلسلة سريلانكا حيث لعب مع بوتان في 22 مارس/آذار ومع بابوا غينيا الجديدة في 25 مارس/آذار.

وقال سيليستين يانيندجي، رئيس اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم: "إن تطوير كرة القدم في بلدي يسير على الطريق الصحيح لأننا أحد المستفيدين الرئيسيين من برامج FIFA المختلفة التي تم تنفيذها لتطوير كرة القدم". ساعد برنامج FIFA Forward في تمويل تجديد المركز الفني الوطني للاتحاد FCF في العاصمة بانغي لتوفير المرافق الحديثة للاعبي المنتخب الوطني المستقبليين. وتم افتتاح المركز ذو المظهر الجديد في يناير 2024.

"وأضاف يانيندجي "بفضل FIFA، أصبح لدينا الآن مركز تدريب عملي للأولاد. وبفضل برنامج FIFA Forward، أصبح بإمكاننا الآن إقامة بطولات وطنية للفتيان والفتيات. لذا، نعتقد أن الدعم الذي قدمه FIFA لاتحاداتنا كان المورد الأساسي لتطوير كرة القدم في بلادنا". وفي الوقت نفسه، تم وضع حجر الأساس للمجمع الثاني الذي سيخدم حصرياً كرة القدم للسيدات والذي سيتم بناؤه أيضاً بدعم من برنامج FIFA Forward.

وفي نفس السياق، واصل رئيس اتحاد أفريقيا الوسطى لكرة القدم حديثه قائلاً "في مجتمعنا، جعل الفتيات يأتين ويلعبن كرة القدم من محرمات. لذلك يجب علينا كسر هذه الطابوهات، ومن خلال التدريب والدعم في المدارس على سبيل المثال، يمكننا التعرف على الفتيات. في هذه الأكاديمية، نرحب بالفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 أو 15 عامًا ونعمل على تنميتهن. لقد شاركن في أولى مسابقاتهن في فبراير/شباط الماضي وهذه التجربة تظهر أنه عندما تتدربين وتشاركين في المسابقات، فإن تطور كرة القدم النسائية سريع للغاية". وأضاف أن توسيع بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، والتي ستصبح اعتباراً من عام 2025 بطولة سنوية تجمع 24 فريقاً، من شأنه أن يسرع تطور كرة القدم النسائية. ولم يشارك المنتخب الوطني لأفريقيا الوسطى رجال بعد في نهائيات كأس العالم FIFA أو كأس الأمم الأفريقية CAF، رغم اقترابه من التأهل للبطولة هذا العام في كوت ديفوار أو النسخة السابقة بالكاميرون، ولهذا فإن المشاركة في سلسلة FIFA خطوة مهمة إلى الأمام.