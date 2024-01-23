رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يفتتح المركز الفني الوطني

تم افتتاح المنشأة التي تم تجديدها من قبل الرئيس فوستين-أرشانج تواديرا

وضع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى حجر الأساس لمركز ثانٍ مخصص لكرة القدم النسائية

سيوفر كلا المركزين مرافق حديثة للمساعدة في تطوير المواهب الشابة

خطت كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى خطوة كبيرة إلى الأمام مع افتتاح المركز الفني الوطني الذي تم تجديده، لتوفير مرافق حديثة لنجوم المستقبل، ووضع حجر الأساس لمجمع ثانٍ مخصص حصريًا لكرة القدم للسيدات، ويحظى كلا المشروعين بدعم برنامج FIFA Forward. في يوم تاريخي لكرة القدم في البلاد، وضع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين آركانج تواديرا، حجر الأساس لمركز فني وطني للسيدات في ليتون بضواحي العاصمة بانغي، قبل افتتاح المركز المكتمل حديثا في بانغي نفسها. ويعد المركزان جزءًا من جهود الدولة لتعزيز تطوير اللاعبين الشباب بهدف نهائي هو تعزيز المنتخبات الوطنية في البلاد في المستقبل، وخلق بيئة مواتية للتطوير الاجتماعي والمهني للاعبين.

وحضر سيليستين يانيندجي، رئيس اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم، إلى جانب وفد FIFA برئاسة مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في أفريقيا جيلسون فرنانديز. وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي زار بانغي في عام 2021، إن المشاريع كانت مثالا على جهود FIFA لجعل كرة القدم عالمية حقا ورفع مستوى كرة القدم الوطنية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: "أنا سعيد لأن FIFA تمكن من دعم هذه المشاريع في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي تعد مثالاً آخر لكيفية تواجد FIFA في أي بلد تُلعب فيه كرة القدم". "لقد اندهشت من شعبية هذه الرياضة خلال زيارتي للبلاد في عام 2021. إنها دولة كرة قدم، وتتوقف لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني أو الاستماع إليها. " "تتمتع جمهورية أفريقيا الوسطى بإمكانات كروية هائلة، وأنا متأكد من أن هذه المراكز الجديدة ستعمل على تحسين إنتاج المواهب المحلية، ومساعدة المنتخبات الوطنية على التأهل للبطولات الكبرى في المستقبل. ومن المهم أيضًا إشراك المزيد من الشباب في كرة القدم وتوفير مساحات آمنة لهم للعب. كرة القدم تعني الفرح والسعادة والابتسامات، ولكنها أيضًا وسيلة للشباب لتعلم مهارات جديدة تؤهلهم للمستقبل."

على الرغم من أن المنتخب الوطني للرجال، المعروف باسم Les Fauves (الوحوش البرية)، لم يتأهل بعد لكأس العالم FIFA أو كأس الأمم الأفريقية CAF، إلا أنه اقترب من التأهل لبطولة هذا العام الجارية في كوت ديفوار فضلاً عن الطبعة السابقة في الكاميرون. وبالمثل، لم يلعب فريق السيدات بعد في بطولة كبرى، لكن بناء المركز الجديد سيمنحهم التفاؤل بالمستقبل. وقال السيد يانيندجي: "ستساعدنا هذه المراكز الفنية، التي أصبحت ممكنة بفضل دعم FIFA، في مواجهة التحديات التي ينطوي عليها تطوير لاعبي كرة القدم الشباب في جمهورية أفريقيا الوسطى، كما سيساعدوننا في تهيئة الظروف للأطفال والشباب في بلدنا لاكتساب المهارات اللازمة لتطورهم المهني والرياضي والاجتماعي". "تم تصميم المركز الفني النسائي أيضًا لتشجيع الفتيات على مواصلة دراستهن في ظروف مواتية، ولكي تتمكن جمعيتنا من إعداد رياضيات متعلمات جيدًا ومستعدات لمواجهة تحديات العصر الحديث بشكل أفضل."