تكريم هولندا وليتوانيا وبولندا بجوائز برنامج FIFA Forward لعام 2024

تم تكريم ثلاثة من الاتحادات الأعضاء اعترافاً بعملهم بعد تمويل برنامج التطوير FIFA Forward

يوّفر برنامج FIFA Forward لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA والبالغ عددها 211 اتحاداً الدعم لمشاريع تطوير كرة القدم

تم إطلاق الجوائز في عام 2023 وهي متاحة للمشاريع التي تقوم بها الاتحادات الأوروبية الأعضاء

تم تكريم الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم واتحاد ليتوانيا لكرة القدم والاتحاد البولندي لكرة القدم بجوائز برنامج FIFA Forward لعام 2024. تأسس برنامج FIFA Forward للتطوير في عام 2016، وهو يساعد الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً في تمويل مشاريعها التنموية في جميع أنحاء العالم. سيوفر برنامج FIFA Forward 3.0، حالياً في نسخته الثالثة حتى عام 2026، لكل عضو ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي، أي أكثر من سبعة أضعاف المبلغ الذي حصلوا عليه عندما بدأت المبادرة لأول مرة. تم إطلاق جوائز برنامج FIFA Forward في عام 2023 لتكريم عمل الاتحادات الأوروبية الأعضاء من خلال التمويل الذي تلقوه.

حصل الاتحاد الهولندي لكرة القدم على 125,000 دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward - ومع مبلغ إضافي قدره 504,000 دولار أمريكي من موارده الخاصة - أنشأ قائمة من المسابقات الجديدة للاعبي كرة القدم الهولنديين الشباب من فئة تحت 6 سنوات إلى فئة تحت 12 سنة. وبين يونيو/حزيران 2016 ومايو/أيار 2019، كان الهدف من المشروع هو تعزيز مشاركة الشباب واستمتاعهم بكرة القدم من خلال تقديم أنظمة مباريات مناسبة لأعمارهم، والتي تم تصميمها بمساعدة البحث العلمي والتعاون بين أصحاب المصلحة. وقال رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم فرانك باو "أنا سعيد للغاية بالجوائز التي فزنا بها مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم. الأمر كله يتعلق بحقيقة أن الشباب هم المستقبل، وقد بحثنا داخلياً مع بعض الأشخاص الأذكياء للغاية في كيفية التزام الشباب بكرة القدم. كيف يُمكننا تخصيص ذلك وكيف يُمكننا إلزام الشباب بالبقاء لفترة أطول من الزمن. هذا هو الأساس لكرة القدم على المدى الطويل."

رئيس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم فرانك باو 00:32