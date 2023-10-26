اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

اتحاد ليتوانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lff.lt

العنوان

Stadiono g. 2,

02106 VILNIUS

Lithuania

طرق التواصل

الهاتف: +370/5263 8741

البريد الإلكتروني:info@lff.lt

فاكس: +370/5263 8740

التنظيم

President

Edgaras STANKEVICIUS

Vice President

Diana JONAITIENE

Gintautas MIRAUSKAS

Remigijus DAUGELA

General Secretary

Rita BAGDONIENE

Treasurer

Vitalija BATAKIENE

Media And Communication Manager

Agne RUDYTE

Technical Director

Reinhold BREU

National Coach Men

Edgaras JANKAUSKAS

National Coach Women

Danielis WIMMER

Chairperson of the Referees Committee

Sergejus SLYVA

Head/Director of the Referees Department

Sarunas TAMULYNAS

Referee Coordinator

Sarunas TAMULYNAS

Futsal Coordinator

Vytenis KAZLAUSKAS

تصنيف لتوانيا

تصنيف منتخب لتوانيا للرجال
تصنيف منتخب لتوانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
136
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
139
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1086.17
140
بوروندي
بوروندي
بوروندي
1085.83

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
101
غوام
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
ساموا
1202.69

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
KAUNAS, LITHUANIA - SEPTEMBER 30: FIFA President Gianni Infantino during the match between FIFA Legends and Lithuania Legends at Darius and Girenas Stadium as part of the 100th anniversary of the LFF Celebrations on September 30, 2023 in Kaunas, Lithuania. (Photo by Alius Koroliovas/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يحتفل بمرور حقبة مهمة في تاريخ كرة القدم الليتوانية
١ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠