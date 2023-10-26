اتحاد ليتوانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lff.lt
العنوان
Stadiono g. 2,
02106 VILNIUS
Lithuania
طرق التواصل
الهاتف: +370/5263 8741
البريد الإلكتروني:info@lff.lt
فاكس: +370/5263 8740
التنظيم
President
Edgaras STANKEVICIUS
Vice President
Diana JONAITIENE
Gintautas MIRAUSKAS
Remigijus DAUGELA
General Secretary
Rita BAGDONIENE
Treasurer
Vitalija BATAKIENE
Media And Communication Manager
Agne RUDYTE
Technical Director
Reinhold BREU
National Coach Men
Edgaras JANKAUSKAS
National Coach Women
Danielis WIMMER
Chairperson of the Referees Committee
Sergejus SLYVA
Head/Director of the Referees Department
Sarunas TAMULYNAS
Referee Coordinator
Sarunas TAMULYNAS
Futsal Coordinator
Vytenis KAZLAUSKAS
تصنيف لتوانيا
تصنيف منتخب لتوانيا للرجال
تصنيف منتخب لتوانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
136
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
139
الفلبين
الفلبين
1086.17
140
بوروندي
بوروندي
1085.83
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
101
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
1202.69
١٥ مارس ٢٠٢٤
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