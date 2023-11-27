FIFA يشرف على مراجعة محتوى أكثر من 53 مليون منشور وتعليق خلال كأس العالم FIFA 2026™ عبر خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي

حدَّدت منظومة الحماية الرقمية، المتاحة لجميع المنتخبات المشارِكة، أكثر من 7 ملايين منشور يُحتمل أن يكون ضاراً أو مسيئاً

شكّلت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ منصة لا مثيل لها للتوعية بأولويات رئيسية ذات بعد عالمي وتقديم الدعم اللازم في الجوانب المتصلة بها، ومن بينها التعليم والصحة ومكافحة التمييز والسلام

قبل النهائي المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين، وصل صدى رسائل الحملات لأكثر من 15.2 مليون زائر في الملاعب ومواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival وغيرها من الفعاليات المصاحبة

مع اقتراب موعد نهائي كأس العالم FIFA 2026™ بين إسبانيا والأرجنتين في ملعب نيويورك نيوجيرسي، تواصل مبادرات FIFA ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي ترك إرث مستدام، بعدما امتدت على مدار البطولة، وذلك من خلال جهود ركزت على التصدي للإساءات التمييزية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للأطفال.

ومنذ انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ يوم 11 يونيو/حزيران، تمكنت خدمة FIFA للحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي درع رقمية متاحة لجميع المنتخبات والمدربين واللاعبين والمسؤولين المشاركين في بطولات FIFA، من إزالة ما يزيد عن 7 ملايين من المنشورات والتعليقات التي يُحتمل أن تكون ضارة، بما يمثل زيادة بمقدار 14 ضعفاً مقارنة بكأس العالم FIFA 2022™، حيث أُزيل 470000 منشور وتعليق من هذا النوع. كما اتخذ FIFA إجراءات بشأن أكثر من 200 ألف منشور وتعليق مسيء أو يحمل تهديدات، وأبلغ عنها، مقابل 19600 في قطر 2022™.

وعلى امتداد كأس العالم FIFA 2026™، عمل فريق خدمة FIFA للحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي على مراجعة وتقييم أكثر من نصف مليون رسالة رصدها الذكاء الاصطناعي وكانت موجهة إلى لاعبين ومدربين ومسؤولين. وقد أُحيل أكثر من 15000 من هذه الرسائل لاتخاذ إجراءات إضافية، كما أُحيل أكثر من 1000 تهديد جسيم إلى السلطات المختصة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون. ومنذ بداية البطولة، أشرفت الخدمة أيضاً على مراجعة أكثر من 53 مليون منشور وتعليق.

كما واصل FIFA جهوده للتصدي لخطاب الكراهية في كرة القدم، حيث ركزت نسخة هذا العام من حملة " No Racism" على التوعية بالإساءات العنصرية والتمييزية. ومن خلال النداء الرئيسي للتحرك "Listen, Stand Up, Show Up"، (استمِعوا، انهضوا، كونوا في الموعد) حثّت الحملة المشجعين واللاعبين على الإصغاء إلى الأشخاص المستهدفين، والتحرك عند وقوع الإساءة، ومواصلة أداء دور السند الفاعل في مكافحة العنصرية.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، عقد FIFA وTikTok وبلدية مدينة أتلانتا حلقة نقاش في المركز الوطني للحقوق المدنية وحقوق الإنسان بمشاركة نخبة من اللاعبين والمسؤولين عن رسم السياسات وخبراء التكنولوجيا وقادة المجتمع، وذلك ضمن فعالية "أوقفوا الكراهية، احموا كرة القدم". كما سُلّط الضوء على مكافحة التمييز خلال المباريات الأربع التي أُقيمت في 18 يونيو/حزيران، حيث تبادلت المنتخبات رايات تذكارية خاصة، بينما عُرضت رسالة الحملة على لوحات الإعلانات الرقمية في الملاعب. أما على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حقق المحتوى المرتبط بحملة "No Racism" أكثر من مليار مشاهدة.

وكانت رسالة "Football Unites the World" مرة أخرى الشعار الأبرز للبطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. واحتفاءً بقدرة كرة القدم على بناء الصداقة والوحدة، أبرزت الحملة أن كل من يحب كرة القدم ينتمي إلى أكبر فريق في العالم، كما شكلت أساساً لمبادرتين رئيسيتين: "Unite for Education" و"Unite for Peace".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يحصل 80% من الأطفال حول العالم على ما يكفي من التمارين، رغم حاجتهم إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يومياً. وفي إطار تعزيز الصحة بأكثر الطرق إيجابية، تجسدت حملة "معاً من أجل النشاط البدني" عندما لم يكتفِ المشجعون الصغار باستلهام الحافز للعب كرة القدم من الإثارة التي شهدتها أرض الملعب، بل حصلوا أيضاً على مكافأة من المنتخبات نفسها تقديراً لجهودهم.

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ومن سان دييغو إلى نيوجيرسي، خلقت هذه المبادرة ذكريات لا تُنسى للأطفال الذين انضموا إلى لاعبي كأس العالم FIFA 2026 في حصص حصرية ضمن حملة "معاً من أجل النشاط البدني"، والتي جرت في إطار تدريبات مجتمعية مفتوحة، حيث حظي أكثر من 1100 طفل محظوظ بفرصة لعب كرة القدم ولقاء أبطالهم في حصص نُظمت بمشاركة عشرة منتخبات، هي الجزائر والنمسا وكولومبيا وكوراساو وفرنسا وغانا وهايتي والمكسيك وسويسرا وأوزبكستان. وحضر ما مجموعه 56204 ضيوف حصص المنتخبات كافة، حيث تم نشر رسالة "معاً من أجل النشاط البدني".

بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 8200 شخص من مشروع FIFA Arena بحديقة سنترال بارك الشهيرة في مدينة نيويورك، من بينهم أكثر من 5000 طفل مسجلين في المخيمات الصيفية التابعة لمؤسسة Street Soccer USA، حيث جرى أيضاً الترويج لرسالة "معاً من أجل النشاط البدني".

كما سلطت هذه البطولة الضوء على تمرين "معاً من أجل النشاط البدني" الخاص بكأس العالم FIFA 2026™، بمشاركة التمائم الرسمية Maple™ وZayu™ وClutch™. وقد رُوّج لهذا التمرين عالمياً عبر التلفزيون والمنصات الرقمية، كما طُبّق في المدارس والمخيمات الصيفية في البلدان المضيفة الثلاثة باستخدام مجموعة من الأدوات الرقمية المُخصَّصة لهذا الغرض.

وسلّطت مبادرة "Unite for Education" الضوء على الأهمية الحيوية للتعلم من خلال الرياضة، انطلاقاً من هدف رئيسي يتمثل في جمع 100 مليون دولار أمريكي لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم، على أن يُخصَّص 50% من العائدات لمشروع FIFA Football FIFA Football for Schools (كرة القدم للمدارس)، بما يوسع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد وفرص ممارسة كرة القدم للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، أبرزت مبادرة "مُتَّحدون من أجل السلام" خطوات كبيرة نحو بناء الحوار والاحترام والمجتمع. فقد رُحِّب بأربعة رواد عالميين في مكسيكو سيتي ضمن برنامج مؤسسة FIFA لقادة المجتمع المتطوعين، تقديراً لالتزامهم بإحداث تغيير إيجابي من خلال كرة القدم.