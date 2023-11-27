صالون حلاقة أطلس، الذي يحمل اسماً مناسباً، يرحب بالعالم في كأس العالم FIFA 2026

أصبح صالون حلاقة أطلس ملتقىً لعشاق كرة القدم في بوسطن، ماساتشوستس، خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™

يحتفي الصالون بهوية مغربية أمريكية عريقة، بقيادة مؤسسه أيوب، وبدعمٍ كبير من مجتمع المشجعين

تُضفي أجواء البطولة حيويةً جديدة على الصالون والحي على حدٍ سواء

يُجسّد صالون حلاقة أطلس، الكائن في بوسطن، ماساتشوستس، جسراً حقيقياً بين كرة القدم والحلاقة، وبين الولايات المتحدة والمغرب. خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، حوّل أيوب وصلاح وحمزة صالونهم إلى ما هو أبعد من مجرد مكانٍ لقص الشعر. إنه ملتقى يجتمع فيه المشجعون للحديث عن كرة القدم، وتناول الشاي المغربي، والاستمتاع بالمأكولات التقليدية، ومتابعة أهم مباريات البطولة. يُعبّر المكان عن كل شيء. ترفرف أعلام الولايات المتحدة والمغرب جنباً إلى جنب، بينما يعرض التلفزيون بينهما أبرز لقطات اليوم السابق: فوز أسود الأطلس الساحق 3-0 على كندا. تضفي الرايات المعلقة بألوان الدول المتأهلة في الأعلى لمسة مميزة على أجواء كأس العالم.

“"بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بتكريم جانبي لهويتنا المغربية، موطننا الأصلي حيث لا تزال جذورنا راسخة، والولايات المتحدة، حيث وجدنا الفرص ونعيش الحلم الأمريكي" أوضح أيوب، صاحب المحل، مرتدياً قميص أشرف حكيمي ومتحدثاً الإنجليزية بلكنة أمريكية واضحة. "لدينا قلبان، وهذه الهوية المزدوجة رافقتنا طوال فترة دعمنا للمنتخبات في كأس العالم". هنا، كرة القدم أكثر من مجرد رياضة؛ إنها لغة عالمية تجمع الثقافات. "اللعبة الجميلة حاضرة في كل مكان هنا،" أضاف. "ادخلوا محلنا وستشاهدون كل شيء من مباريات الدوري الأوروبي، والبطولات الأفريقية، وليالي دوري أبطال أوروبا، ومسابقات أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، وبالطبع كأس العالم FIFA. إنها جزء لا يتجزأ من هويتنا. هذا المحل مصمم بثقافة كرة القدم والطاقة الجماعية التي تضفيها".

وصل ابن الدار البيضاء إلى الولايات المتحدة مع عائلته عام 2010، وسرعان ما استقر في بوسطن. وقد ناسب الطابع المتعدد الثقافات للمدينة هذا الريادي المتفائل تمامًا. سرعان ما حقق متجره الأول، بالقرب من جامعة هارفارد، نجاحًا باهرًا، مما مهد الطريق لافتتاح فرع ثانٍ في بروكلين، ومؤخرًا، فرع ثالث في وسط مدينة بوسطن. ومع حمى كأس العالم التي تجتاح المدينة، يبدو ازدهار المتجر في الوقت المناسب تمامًا. وأضاف أيوب: "كان لهذه البطولة تأثير مباشر على عملي. لقد استقبلنا مشجعين من جميع أنحاء العالم، من مشجعين فرنسيين إلى مشجعين من أمريكا الجنوبية. هناك حيوية أكبر في المدينة، وبطبيعة الحال، ازداد عدد الزبائن. عادةً ما يكون الصيف موسمًا هادئًا في بوسطن، حيث يغادر العديد من الطلاب المدينة. لكن هذا العام غيّر كل شيء: المطاعم والحانات ومحلات الحلاقة ومراكز التسوق تعج بالزبائن".