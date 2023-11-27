نجوم سويسرا يلهمون الأطفال على ممارسة النشاط البدني في سان دييغو

يُعد هذا الحدث الأول من سلسلة فعاليات تُقام في الدول الثلاث المضيفة للبطولة، وذلك استعدادًا لكأس العالم FIFA الأكثر شمولًا على الإطلاق شارك المنتخب السويسري المعني ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ مع أكثر من 500 طالب من أكاديمية سان دييغو اليهودية في كاليفورنيا في اليوم الأول من التدريب في معسكرهم التدريبي (سيتم تحديد موقعه لاحقًا)، وذلك لإطلاق حملة "Be Active" خلال البطولة. إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام وضيوف من القنصلية السويسرية، حظي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا ومعلميهم بفرصة فريدة لمشاهدة فريق المدرب مراد ياكين وهو يُجري اللمسات الأخيرة على استعداداته لمباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية ضد قطر على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو في 13 يونيو/حزيران.