شارك المنتخب السويسري المعني ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ مع أكثر من 500 شاب من أكاديمية سان دييغو اليهودية في أولى حصصهم التدريبية استعدادًا للبطولة
انضم نجوم المنتخب إلى الطلاب في الملعب لممارسة كرة القدم ضمن حملة "Be Active" التي أطلقها FIFA ومنظمة الصحة العالمية
يُعد هذا الحدث الأول من سلسلة فعاليات تُقام في الدول الثلاث المضيفة للبطولة، وذلك استعدادًا لكأس العالم FIFA الأكثر شمولًا على الإطلاق شارك المنتخب السويسري المعني ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ مع أكثر من 500 طالب من أكاديمية سان دييغو اليهودية في كاليفورنيا في اليوم الأول من التدريب في معسكرهم التدريبي (سيتم تحديد موقعه لاحقًا)، وذلك لإطلاق حملة "Be Active" خلال البطولة. إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام وضيوف من القنصلية السويسرية، حظي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا ومعلميهم بفرصة فريدة لمشاهدة فريق المدرب مراد ياكين وهو يُجري اللمسات الأخيرة على استعداداته لمباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية ضد قطر على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو في 13 يونيو/حزيران.
ثم انضم الطلاب إلى نجوم عالميين مثل غرانيت تشاكا ومانويل أكانجي على أرض الملعب للمشاركة في تدريبات مصغرة وتمارين رياضية لتسليط الضوء على حملة "Be Active". أُطلق البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قبل انطلاق كأس العالم 2022 FIFA™، ويتناول نتائج المنظمة التي تشير إلى أن أربعة من كل خمسة أطفال في العالم لا يحصلون على القدر الكافي من النشاط البدني. ومن خلال تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا، وخاصةً من خلال لعب كرة القدم، تهدف المبادرة إلى إلهام الشباب حول العالم لتبني أنماط حياة أكثر صحة وسعادة ونشاطًا.
نجوم سويسرا يلهمون الأطفال على ممارسة النشاط البدني في سان دييغو
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BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego
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BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego
مع تزيين مركز التدريب الرياضي الخاص بالفريق السويسري بالملصقات التعليمية والبالونات وغيرها من مواد الحملة لتعزيز رسالة حملة "Be Active"، وقّع اللاعبون أيضًا على التذكارات والتقطوا صورًا تذكارية أثناء تفاعلهم بحماس مع الطلاب، مما خلق ذكريات لا تُنسى للجميع. ستقيم الفرق الأخرى من بين الفرق الـ 48 المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA™ الأكثر شمولًا على الإطلاق فعاليات مماثلة في مراكز تدريبها الرياضي قبل وبعد انطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيران.
أطلق FIFA أيضاً فيديو تمارين "Be Active" الخاص بكأس العالم 2026 FIFA عبر الإنترنت لمساعدة الأطفال على الحفاظ على صحتهم. على أنغام أغنية "GOALS"، وهي إحدى أغاني ألبوم كأس العالم 2026 FIFA الرسمي للفنانات ليزا وأنيتا وريما، يمكن للمستخدمين متابعة الحركات وتعلم الروتين كجزء من تمارينهم اليومية التي تستغرق 60 دقيقة.