ورشة عمل الحوكمة المالية في باريس تركز على التعاون والشفافية

من أكرا في غانا، وكولومبو في سريلانكا، وجاكرتا في إندونيسيا، إلى المنامة في البحرين، وريو دي جانيرو في البرازيل، وسالي في السنغال، تجاوز دعم FIFA للاتحادات الأعضاء (MAs) حدود التمويل. تُعقد ورش عمل حول الحوكمة المالية في جميع أنحاء العالم كل عام لدعم الاتحادات الأعضاء في تحسين هياكلها وعملياتها وإجراءاتها المالية. في 10 ديسمبر 2025، كان دور باريس، عاصمة فرنسا لاستقبال ممثلين من 23 اتحادًا أوروبيًا.

وتماشياً مع ورش العمل السابقة، كان برنامج FIFA Campus هو القوة الدافعة وراء هذا الحدث. تشمل هذه المبادرة جميع الأنشطة التعليمية المتعلقة بتنمية المهارات والتدريب للاتحادات الأعضاء. الهدف الرئيسي هو ضمان التنمية المستدامة لكرة القدم.

الاتحادات الأعضاء الأوروبية الـ 23 المشاركة:

أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، فرنسا، جورجيا، أيرلندا، كازاخستان، كوسوفو، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، جمهورية التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، أوكرانيا، ويلز.

وقال الخان محمدوف، رئيس قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA، في كلمته الافتتاحية: ”إن حضوركم هنا اليوم يدل على مدى تقديركم للحكم المالي الرشيد. وأود أن أشكركم جميعاً“. وأضاف: ”تتمثل رؤية FIFA في عولمة كرة القدم باستمرار. وهذا ليس مجرد شعار، بل جهد طويل الأمد وهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل الجماعي. وتتماشى هذه الورشة تماماً مع هذا النهج“.

كان برنامج FIFA Forward، وهو أكبر برنامج لتطوير كرة القدم في العالم، محور اجتماع باريس. وجرت مناقشات مفصلة في جلسات نظرية وعملية، ركزت على المبادئ الأساسية لإرشادات الحوكمة المالية لـ FIFA – الموثوقية والشفافية والمساءلة، والتي سلط عليها الضوء مختلف المتحدثين والخبراء من FIFA الذين حضروا الاجتماع.

يُقدّم برنامج FIFA Forward، الذي أُطلق عام 2016، تمويلًا لمشاريع مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​التابعة لـ FIFA. وخلال دورة FIFA Forward 3.0 الممتدة لأربع سنوات (2023-2026)، يحق لكل اتحاد الحصول على ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة سبعة أضعاف عن المخصصات قبل عام 2016. وينبع هذا التحسن الكبير مباشرةً من تعزيز الحوكمة والاستقرار المالي للهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية. وقال توم غوريسن، مدير خدمات الاتحادات الأعضاء: "أظهرت هذه الورشة قوة التعاون بين اتحاداتنا الأعضاء الأوروبية. فمن خلال تبادل الخبرات والتحديات وأفضل الممارسات بشفافية، لا نُحسّن فقط الجاهزية لعمليات التدقيق المركزي السنوية، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من برنامج FIFA Forward، بل نُعزّز أيضًا ثقافة الحوكمة المالية الشاملة".

حصل الحاضرون على مقدمة عملية لمنهجية تم تطويرها باستخدام دليل الحوكمة المالية لـ FIFA. وشملت الموضوعات إجراءات التدقيق المركزية، وإعداد التقارير المالية، وصياغة الميزانية والرقابة التشغيلية، وأفضل ممارسات FIFA في مجال عمليات الشراء وتضارب المصالح، والتي تمت تغطيتها من خلال دراسات حالات عملية ومناقشات جماعية. وأثبت الحوار أنه مثمر بشكل خاص، حيث أن هذه هي القضايا الرئيسية التي تواجهها الاتحادات الأوروبية، بغض النظر عن حجمها.

“قال مارتن إيفانكو، مدير المشاريع في الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم: ”كانت هذه الورشة فرصة رائعة للقاء زملائي من الاتحادات الأخرى ومناقشة المعلومات الأساسية حول قضايا الحوكمة المالية مع FIFA. برنامج FIFA Forward هو مشروع تنموي بالغ الأهمية في عالم كرة القدم، ومن المهم أن نكون على وفاق وأن نتعامل مع القضايا المالية في إطار الحوكمة الرشيدة الذي حددته لوائح FIFA“.

وأضاف كاي-إريك أرستاد، المدير المالي للاتحاد النرويجي لكرة القدم: ”أنا أقدر حقاً دعوة FIFA لنا جميعاً لحضور ورشة العمل حول قضايا الحوكمة. من المفيد دائماً الحصول على آخر المستجدات حول الموضوعات المهمة، وخاصة الجزء المتعلق بأفضل الممارسات. برنامج Forward مهم جداً لاتحادنا، وأخيراً، ربما يكون الجزء الأهم هو لقاء زملائي لتبادل الخبرات“.