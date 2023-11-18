ورشة عمل بشأن الحوكمة المالية تعزز قدرة الاتحادات الأعضاء في مجال الحوكمة والإدارة المالية

عقد ورشة عمل لمدة يومين في جاكرتا حول الحوكمة المالية

تُعد العاصمة جاكرتا ضمن المدن الإندونسية التي تستضيف حالياً منافسات كأس العالم FIFA تحت 17 سنة™

تمثلت الاتحادات الأعضاء في الورشة بأمنائها العامين ومدراءها الماليين

عقد FIFA ورشة عمل حول الحوكمة المالية لمدة يومين في جاكرتا تزامناً مع بدء بطولة كأس العالم FIFA تحت 17 سنة™ في إندونيسيا.

وحضر ممثلون من ثلاثة عشر اتحادًا عضوًا من شرق وجنوب شرق آسيا ورشة العمل التي تهدف إلى مواصلة تطوير قدرات الاتحادات الأعضاء المشاركة في مسائل الحوكمة والإدارة المالية.

وباستخدام دليل الحوكمة المالية الذي تم وضعه حديثًا كإطار عمل، وفرت ورشة العمل أيضًا منصة للحاضرين لمناقشة عملية التدقيق المركزي وإعداد التقارير مع تسليط الضوء على حالات محددة ذات صلة بالاتحادات الأعضاء الفردية.

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وتعتبر ورشة عمل الحوكمة المالية عنصراً حاسماً في ضمان استخدام الاتحادات الأعضاء بشكل صحيح ومسؤول لأموال التطوير المقدمة من FIFA، وبشكل رئيسي من خلال برنامج FIFA Forward. وقد ساهم هذا البرنامج، والذي تم إطلاقه في عام 2016، في تطوير كرة القدم من خلال توفير الأموال للاتحادات الأعضاء لتمويل أنشطة مختلفة مثل كرة القدم للشباب والتطوير الفني ودعم البنية التحتية لكرة القدم.

ومنذ إنشائه في عام 2016، استثمر البرنامج في أول نسختين له على مدى سبع سنوات مبلغًا إجماليًا يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي في مجموعة متنوعة من المشاريع عبر الاتحادات القارية الست والاتحادات المناطقية/الإقليمية و211 اتحادًا عضوا في FIFA.

ويهدف دليل الحوكمة المالية إلى ضمان قدرة جميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية على تحقيق أقصى استفادة من الأموال التي يقدمها برنامج FIFA Forward، بما في ذلك الحصول على أفضل قيمة مقابل المبالغ المدفوعة وتقليل احتمالية أي سوء استخدام للأموال.

وقال توم جوريسن، مدير خدمات الاتحادات الأعضاء: "كجزء لا يتجزأ من برنامج FIFA Forward، نقوم في FIFA في كل سنة مالية بإجراء مراجعة تدقيق مركزية لجميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية". والغرض من ورشة العمل هذه ودليل الحوكمة المالية هو مساعدة الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية على الاستعداد للمراجعة المركزية بأفضل طريقة ممكنة وعلى المدى الطويل لتنفيذ معايير الممارسة الجيدة في الإدارة المالية".

وتضمنت ورشة العمل مجموعة من العروض التقديمية والجلسات العملية والاجتماعات الثنائية التي ركزت على التقارير المالية والحوكمة والعمليات المالية والأنظمة المحاسبية.

وتمت دعوة الاتحادات الأعضاء من تيمور الشرقية ومنغوليا وسنغافورة إلى تقديم أمثلة على أفضل الممارسات بشأن التخطيط وإعداد الميزانيات، والأموال المحولة إلى المتلقين اللاحقين، وبرمجيات المحاسبة الحديثة ومحاسبة المشاريع.