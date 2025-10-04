الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (سبتمبر/أيلول 2025)

انطلاق بيع تذاكر كأس العرب FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™

قطر تستضيف المرحلة النهائية من كأس القارات FIFA والإعلان عن جدول مباريات كأس العرب FIFA™

ورشة عمل أخصائيِ تطوير المدربات في المغرب وقادة كرة القدم الأفريقية يجتمعون في مقر الاتحاد المصري

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

الإعلان عن جدول مباريات كأس العرب FIFA™

تم الإعلان عن جدول مباريات النسخة الثانية من كأس العرب FIFA™، حيث سيُواجه المنتخب القطري مُستضيف البطولة إما فلسطين أو ليبيا على استاد البيت في المباراة الافتتاحية.

وكان ذلك نفس الملعب الذي أقيمت فيه المباراة الافتتاحية خلال آخر نسخة من كأس العالم FIFA™، بينما سيعود استاد لوسيل ليكون ملعب النهائي بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول.

ستستضيف ستة ملاعب إجمالًا – جميعها استُخدمت في كأس العالم – المباريات، حيث ستتوافد المنتخبات من مختلف أنحاء العالم العربي إلى قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وسيتم استخدام أربعة ملاعب إضافية لمرحلة التصفيات يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستتنافس 14 دولة للتأهل والانضمام إلى المنتخب المضيف قطر، وحامل اللقب الجزائر، بالإضافة إلى سبعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى البطولة.

بداية بيع تذاكر كأس العرب FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ المقررة إقامتهما في قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، عن بدء بيع تذاكر المباريات. وأكد البيان الذي نشرته اللجنة المنظمة للبطولتين أنه ستتوفر تذاكر كأس العرب FIFA بدءاً من 30 سبتمبر/أيلول الحالي، انطلاقاً من الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الدوحة، في وقت ستُطرح تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للبيع حصرياً لحاملي بطاقة فيزا بدءاً من 2 أكتوبر/تشرين الأول، بالتوقيت نفسه، على أن تُباع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.

التأكيد على استضافة قطر المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية FIFA 2025™

تمّ التأكيد على استضافة قطر المباريات الثلاث الأخيرة (المباراة 3 إلى المباراة 5) من كأس القارات للأندية FIFA™، هذه البطولة السنوية التي تشارك فيها نخبة الأندية والتي تمنح أبطال كلّ واحد من الاتحادات القارية الستة الفرصة للمنافسة على الساحة العالمية.

تتألّف المرحلة الأخيرة من ثلاث مباريات وستُلعب في الدوحة في ديسمبر/كانون الأوّل مختتمة البطولة.

تُقام المباراة 3، المُلقّبة بديربي الأمريكيّتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025 بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 الذي ستُحدَّد هويّته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

علماً أنّ الفائز بالديربي سيواجه الفريق المصري بيراميدز في المباراة 4 للفوز بكأس التحدي FIFA يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا، ويُسدل الستار على البطولة بعد المباراة 5، نهائي كأس القارات للأندية FIFA، يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، في المباراة التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي FIFA وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ضمن معركة لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية FIFA.

قادة كرة القدم الأفريقية يجتمعون في مقر الاتحاد المصري للعبة الذي تم تجديد مَرافقه بتمويل من برنامج FIFA Forward

نظَّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخلال الفترة ما بين (15-17 سبتمبر/أيلول) ورشة عمل حول برنامجه التنفيذي المعني بإدارة كرة القدم، وذلك بمقر الاتحاد المصري للعبة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومختلف الأندية وهيئات كرة القدم المنضوية تحت مظلته، إذ سلَّط المشاركون الضوء على الدور المتنامي الذي تلعبه هذه المنشأة باعتبارها مركزاً إقليمياً لتبادل المعارف وبناء القدرات.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، افتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو رسمياً المقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم والمركز الفني التابع له، علماً أن مرافق هذه المنشأة خضعت منذ ذلك الحين لمزيد من الإصلاحات المُموّلة من صندوق FIFA Forward، حيث حظي المشروع بمصادقة لجنة FIFA المعنية بالتطوير، التي خصَّصت له ما مجموعه 6.65 ملايين دولار أمريكي، موزَّعة عبر ثلاث مراحل، مما جعل المبنى مؤهلاً لاستضافة برامج التطوير الكبرى ومختلف الفعاليات المتعلقة بكرة القدم الأفريقية.

ورشة عمل أخصائيِ تطوير المدربات في المغرب

حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو برنامجًا هامًا يهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات كرة القدم النسائية من خلال مساعدة اتحادات FIFA الأعضاء على زيادة عدد المدربات في اللعبة.

وخاطب السيد إنفانتينو المشاركين في ورشة عمل مسار FIFA لأخصائيِ تطوير المدربات التي أقيمت في مجمع محمد السادس لكرة القدم التابع للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالرباط في المغرب.