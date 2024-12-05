رئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم يتباحث مع جياني إنفانتينو بشأن المشاريع التنموية في البلاد

يدعم برنامج FIFA Forward المشاريع الرئيسية الرامية إلى تطوير كرة القدم في سانت لوسيا

خلال عام 2024، شهدت هذه الدولة الكاريبية إطلاق دوري شبه احترافي لأول مرة

يعمل برنامج FIFA لتطوير المواهب على اكتشاف نجوم المستقبل وصقل مهاراتهم

التقى ليندون كوبر رئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم برئيس FIFA جياني إنفانتينو في مدينة ميامي الأمريكية، حيث تباحث الطرفان التقدم الذي يتم إحرازه في إطار عملية تطوير كرة القدم بهذه الدولة الكاريبية، كما سَلَّطا الضوء على أهمية برنامج FIFA Forward في هذا الصدد، مُبرزَين في الوقت ذاته أهمية كرة قدم السيدات والتحديات التي تواجهها دول مثل سانت لوسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 180 ألف نسمة.

يُذكر أن اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم افتتح عام 2019 أول مركز فني في تاريخ البلاد، والذي زاره الرئيس إنفانتينو خلال رحلة قادته إلى هذه الدولة الكاريبية في ذلك العام، علماً أن برنامج FIFA Forward مَوَّل مشروع تثبيت العشب الصناعي في الملعب التابع للمركز، وهو الآن يُموِّل عملية تركيب الأضواء الكاشفة التي ستُمدِّد ساعات اللعب وتوفر المزيد من الفرص لمجتمع كرة القدم.

كما استُخدم صندوق FIFA Forward لدعم إعداد منتخبات سانت لوسيا لخوض المسابقات الدولية في فئات الشباب والشابات والكبار والكبيرات، بالإضافة إلى اختبار منهجيات جديدة مثل أجهزة تتبُّع الأداء التي تعمل بنظام التموضع العالمي (GPS)، وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، وأنظمة تحليل الفيديو والاستعانة بمدرب ذهني متخصِّص في الرياضة للنهوض بالأداء وجمع البيانات.

وفي مؤشر آخر على التقدم المُحرز في سانت لوسيا على صعيد كرة القدم، شهدت البلاد هذا العام إطلاق دوري شبه احترافي من درجتين، علماً أن نسخته الافتتاحية انتهت في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "التقيت مع رئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم، ليندون كوبر، لمناقشة سُبل العمل جنباً إلى جنب لمواصلة تطوير كرة القدم في البلاد، مع التركيز على لعبة السيدات، وتأهيل المدربين وإعداد البنية التحتية وتطوير اللاعبين الشباب. لقد سُرِرتُ بالوقوف على التأثيرات الإيجابية لبرنامج FIFA Forward وبرنامج FIFA لتطوير المواهب. فبينما يساعد صندوقنا التنموي في بناء الهياكل - بما في ذلك المركز الفني - والاستثمار في التكنولوجيا، يساعد برنامج تطوير المواهب في اكتشاف المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل".

“وتابع الرئيس إنفانتينو، الذي التقى سابقاً الرئيس كوبر بالعاصمة الفرنسية باريس في مارس/آذار 2023: "لقد تحدثنا أيضاً عن تنفيذ برنامج كرة القدم للمدارس الذي أطلقه FIFA، كما تمنَّيتُ للرئيس كوبر حظاً سعيداً في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™. وأُؤكد للجميع في سانت لوسيا أن FIFA سيُقدِّم الدعم الكامل للبلاد في إطار سعينا إلى جعل كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان على جميع المستويات أكثر من أي وقت مضى".

هذا وقد أحرزت سانت لوسيا بعض النتائج الواعدة في الآونة الأخيرة، حيث حقق منتخبها الوطني للرجال بداية قوية في التصفيات المؤهلة لنسخة 2025 من بطولة الكأس الذهبية المنظمة تحت مظلة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، إذ فاز بمبارياته الثلاث الأولى، لكنه لم يحجز مقعده في النهائيات بعد خسارة مبارياته الثلاث اللاحقة.

وفي المقابل، يحتل منتخب بيتون بويز المركز الثالث في المجموعة الثالثة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 FIFA، وذلك على بُعد مباراتين من نهاية الدور الثاني، حيث سيلاقي كلاً من كوراساو وبربادوس في يونيو/حزيران 2025.