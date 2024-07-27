الرئيس الرواندي بول كاغامي يزور جياني إنفانتينو في باريس

أشاد رئيس FIFA بمجهودات الرئيس كاغامي في تطوير كرة القدم ووصفه "بالشريك المتميّز"

تشهد كرة القدم في رواندا تطوراً ملحوظاً بدعم من برنامج FIFA Forward

استضافت العاصمة الرواندية كيغالي كونغرس FIFA الثالث والسبعين في 2023 وهي مقر لمكتب FIFA الإقليمي المعني بالتطوير

أشاد جياني إنفانتينو بالجهود التي بذلها الرئيس الرواندي بول كاغامي في تطوير كرة القدم ووصفه "بالشريك المتميّز" خلال لقائهما في مكتب FIFA في باريس. وقال رئيس FIFA إن الرئيس الرواندي استعرض رؤيته بشأن تطوير كرة القدم، وهو يدرك الدور الإيجابي الذي يُمكن للرياضة أن تلعبه في التعليم والمجتمع. وقال إنفانتينو "لقد كان الرئيس كاغامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم أحد شركاء FIFA البارزين في مسيرة تطوير كرة القدم، وإنني لأفخر بالعمل الذي أنجزناه معاً." وأضاف "خلال زياراتي لبلد الألف تلّ، شاهدت بنفسي الإنجازات البارزة هناك، وبالتحديد خلال مؤتمر FIFA العام الماضي الذي انعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث شاهد عالم كرة القدم بأسره الإنجازات البارزة التي حققتها هذه الدولة الأفريقية الجميلة." وأردف قائلاً "إن الرئيس كيغامي يدرك التأثير الإيجابي الكبير الذي يُمكن لكرة القدم إحداثه في المجتمع، لا سيّما فيما يتعلّق بالتعليم والفرص التي يُمكن أن توفّرها. وإنني أتطلع إلى مواصلة شراكتنا المثمرة في المستقبل."

انعقد كونغرس FIFA في منطقة وسط أفريقيا لأول مرة عندما استضافت رواندا النسخة الثالثة والسبعين عام 2023. كما أن كيغالي هي مقر مكتب FIFA الإقليمي المعني بالتطوير، والذي افتُتح عام 2021، وتم إعداد التصور الخاص ببرنامج Football for Schools من FIFA خلال اجتماع مجلس FIFA الذي انعقد في رواندا عام 2018. وقد أُطلق البرنامج في الدولة نفسها خلال عام 2023.

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