إعادة لكونغرس FIFA الثالث والسبعون
كونغرس FIFA الثالث والسبعين | خطاب رئيس FIFA جياني إنفانتينو
كونغرس 2023 - الفيديو الكامل
كونغرس FIFA لعام 2023 - المؤتمر الصحفي
كونغرس FIFA الـ73
تابع كل الأخبار المتعلقة بكونغرس FIFA لعام 2023.
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FIFA في رواندا
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فيديوهات كونغرس FIFA الثالث والسبعون
كونغرس FIFA الـ73 l المقدمة
كونغرس FIFA الـ73 l الذكرى
كونغرس FIFA الـ73 l تخليداً لبيليه
كونغرس FIFA الـ73 l كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
كونغرس FIFA الـ 73 l كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™
كونغرس FIFA الـ73 l رؤية رئيس FIFA
كونغرس FIFA الـ73 l إنجازات FIFA في عام 2022
كونغرس FIFA الـ73 l التقرير المالي
كونغرس FIFA الـ73 l المدير المالي لـFIFA توماس بيير
كونغرس FIFA الـ73 l السنة القادمة
كونغرس FIFA الـ73 l مخص العام
73rd FIFA Congress | برنامج FIFA لتطوير المواهب
كونغرس FIFA الـ 73 l أساطير كأس العالم للسيدات FIFA
كونغرس FIFA الـ73 l الأهداف
73rd FIFA Congress | Football Unites the World
تقرير FIFA السنوي 2022
في 2022، صُنع التاريخ عندما توّج منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بطلاً للعالم في قطر حيث تم تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم FIFA على الإطلاق. ولكن، كان 2022 عاماً رائعاً لـFIFA على عدة مستويات.