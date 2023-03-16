تقرير FIFA السنوي 2022

في 2022، صُنع التاريخ عندما توّج منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بطلاً للعالم في قطر حيث تم تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم FIFA على الإطلاق. ولكن، كان 2022 عاماً رائعاً لـFIFA على عدة مستويات.