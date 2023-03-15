إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس في راوندا

الأمينة العامة لـ FIFA فاطمة سمورا تحضر إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس في رواندا

رواندا تصبح الاتحاد العضو الرابع عشر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والخمسين على مستوى العالم الذي يشهد انطلاق البرنامج

تم إطلاق البرنامج قبل يومين من انعقاد كونجرس FIFA الـ 73 برواندا كذلك

أصبح اتحاد رواندا لكرة القدم الاتحاد العضو رقم 50 الذي يشهد انطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس التابع لـ FIFA والذي يعرف نجاحاً كبيراً، وذلك بعد حفل إطلاق البرنامج في مدينة كيغالي الرواندية. وشهد الحفل حضور الأمينة العامة لـ FIFA، السيدة فاطمة سامورا، ووزير التعليم الابتدائي والإعدادي الرواندي، السيد تواجيراييزو جاسبار، ووزير الرياضة الرواندي، السيدة أورور ميموزا مونيانجاجو، ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم، السيد أوليفر موجابو، ومستشار FIFA الرفيع في كرة القدم، السيد يوري جوركاييف، وأساطير FIFA الحسين خرجة وأماندا دلاميني وهيريتا إيلونجا، وهم ّ مشاركة 100 مدرسة محلية للأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و12 سنة.

إطلاق مشروع كرة القدم للمدارس في رواندا 01:03

وفي معرض حديثه خلال حفل الإطلاق، الذي احتضنه ملعب IPRC في محافظة كيكوريكو بكيغالي، أكدت الأمينة العامة لـ FIFA، السيدة فاطمة سامورا على أثر البرنامج بينما يواصل انتشاره في أفريقيا والعالم. وصرحت في هذا الصدد قائلة: ”هذا البرنامج يطمح إلى تحقيق هدف واحد من خلال اللعبة الجميلة وهو تلقين مهارات الحياة للأطفال. ومن تلك المهارات الانفتاح على التنوع وتقبل الاختلافات التي يرونها في الأشخاص الذين يحملون هويات جنسية أخرى، والوعي بالعالم الذي نعيش فيه وحماية البيئة. وسيشمل البرنامج التعلم كذلك، واحترام بلدهم واحترام من يكبرونهم سناً وكذا المجتمع الذي ينتمون إليه. دون أن أنسى القبول بالخسارة، وكيفية قراءة الخسارة والوقوف مجدداً بعد الكبوة مستعدين لتحديات جديدة.“

وتابعت الأمينة العامة لـ FIFA:”يهدف هذا البرنامج إلى جعل أطفالنا - ويقدرون بـ700 مليون طفل متمرس حول العالم - أفضل المواطنين وأفراداً فاعلين لإحداث تغيير أفضل. وفي رواندا أتممنا تدريب 27 معلم مدرب، ما يعني أن البرنامج جاهز للإطلاق عبر أربعة آلاف مدرسة، وستستقبل روندا قريباً 20 ألف كرة قدم من أجل الشروع في دحرجة الكرة. وذلك من أجل جعل الأطفال، أطفالنا، فاعلين بشكل أفضل في التنمية.“

يذكر أن فكرة كرة القدم من أجل المدارس تبلورت في كيغالي في 2018، خلال مجلس FIFA الثامن، والذي كان الأول الذي تحضره رواندا. وفي العام التالي، وقع FIFA مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكو من أجل تنفيذ البرنامج. ومنذ ذلك الحين، انطلق البرنامج في خمسين دولة حول العالم. وتعد رواندا ثاني بلدان مؤتمر جمعيات شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم التي تنضم للبرنامج والدولة الرابع عشرة في إفريقيا التي تقوم بتنفيذه.

كرة القدم للمدارس في كيغالي (رواندا) Previous 01 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 02 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 03 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 04 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 05 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 06 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 07 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 08 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 09 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 10 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 11 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 12 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 13 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 14 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 15 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 16 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 17 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 18 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress 19 / 19 FIFA Football for Schools Kigali - 73rd FIFA Congress Next

ويطمح البرنامج، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتم تصميمه من أجل تشجيع مهارات وقدرات حياتية دقيقة من خلال كرة القدم وبمساهمة أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إلى المساهمة في تعليم وتطوير وتمكين الأطفال. كما يعمل على تسهيل ولوج الفتيات والفتيان حول العالم إلى رياضة كرة القدم من خلال إدماج الأنشطة الرياضية في النظام الدراسي، بشراكة مع السلطات المختصة والشركاء المعنيين.

وكانت مديرة برنامج كرة القدم من أجل المدارس، السيدة فاتيماتا سيديبي، حاضرة كذلك في حفل إطلاق البرنامج برواندا وأثنت على الأثر الذي يخلفه البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ على الصعيد العالمي. وصرحت في هذا السياق: ”إن كرة القدم من أجل المدارس برنامج مدهش. وإطلاق البرنامج في رواندا له رمزية خاصة. ذلك أنه قبل كل شي عودة إلى الأصل لأن فكرة البرنامج تبلورت في رواندا سنة 2018 خلال اجتماع مجلس FIFA. كما أن هناك رمزية الرقم حيث أن رواندا أصبحت الدولة الخمسين التي تنضم للبرنامج على هامش كونجرس FIFA الثالث والسبعين.“ وتابعت: ”إننا نساهم بشكل جماعي في منح الفرحة لـ 100 طفل ما بين سن الرابعة والثانية عشرة الذين حضروا مهرجان كرة القدم من أجل المدارس في كيغالي. إننا نتوجه بشكرنا لحكومة رواندا على تعاونها لإطلاق هذا المشروع في كيغالي ولشريكنا العزيز مؤسسة الجيل المبهر، على دعمهم وحماسهم لإطلاق هذا المشروع في قطر وعلى تعاونهم مع فريق برنامج كرة القدم من أجل المدارس، وتطوير خمس حصص هي حالياً ضمن تطبيق البرنامج الرقمي والتي تدور حول مواضيع هامة مثل حماية البيئة والاستدامة، مظاهر أخرى للدعم.“