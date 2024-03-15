اتحاد رواندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ferwafa.rw
العنوان
Boîte postale 2000,
KIGALI
Rwanda
طرق التواصل
الهاتف: +250/518 525
البريد الإلكتروني:ferwafa@yahoo.fr
فاكس: +250/518 523
التنظيم
President
Alphonse MUNYANTWALI
Vice President
Marcel HABYARIMANA
Mugisha RICHARD
General Secretary
Kalisa ADOLPHE
Treasurer
Apollinaire MPILIKANYI
Media And Communication Manager
Thabit HABINEZA
Technical Director
Gerard BUSCHER
National Coach Men
Torsten SPITTLER
National Coach Women
Theogenie MUKAMUSONERA
Chairperson of the Referees Committee
Aaron RURANGIRWA
Head/Director of the Referees Department
Ambroise HAKIZIMANA
Referee Coordinator
Ambroise HAKIZIMANA
تصنيف رواندا
تصنيف منتخب رواندا للرجال
تصنيف منتخب رواندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
131
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
165
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
868.00
١٥ مارس ٢٠٢٤
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