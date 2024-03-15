اتحاد رواندا لكرة القدم

اتحاد رواندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ferwafa.rw

العنوان

Boîte postale 2000,

KIGALI

Rwanda

طرق التواصل

الهاتف: +250/518 525

البريد الإلكتروني:ferwafa@yahoo.fr

فاكس: +250/518 523

التنظيم

President

Alphonse MUNYANTWALI

Vice President

Marcel HABYARIMANA

Mugisha RICHARD

General Secretary

Kalisa ADOLPHE

Treasurer

Apollinaire MPILIKANYI

Media And Communication Manager

Thabit HABINEZA

Technical Director

Gerard BUSCHER

National Coach Men

Torsten SPITTLER

National Coach Women

Theogenie MUKAMUSONERA

Chairperson of the Referees Committee

Aaron RURANGIRWA

Head/Director of the Referees Department

Ambroise HAKIZIMANA

Referee Coordinator

Ambroise HAKIZIMANA

تصنيف رواندا

تصنيف منتخب رواندا للرجال
تصنيف منتخب رواندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
131
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1102.10

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
165
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
بيليز
868.00

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد رواندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد رواندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
KIGALI,RWANDA - NOVEMBER 28: A group photo during the Financial Governance Workshop Kigali, Day 1 on November 28, 2023 in Kigali,Rwanda. (Photo by Logan Aimable/FIFA)
تطوير كرة القدم
الاتحادات الأفريقية الأعضاء تشارك في ورشة عمل حول الحوكمة المالية في رواندا
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 21: FIFA President Gianni Infantino meets with President of Rwanda Paul Kagame in New York, United States of America on September 21, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الرئيس الرواندي على دعمه لجهود تطوير كرة القدم
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks to the media during a FIFA Congress Press Conference on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
جياني إنفانتينو يعلن عن زيادة كبيرة في الاستثمار في كأس العالم للسيدات FIFA
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
الرئيس إنفانتينو يستعرض أهداف FIFA المستقبلية
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
2019-2023: أربع سنوات من الإنجازات القياسية
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA acknowledges the delegates after being elected as FIFA President for the 2023-2027 term during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
انتخاب جياني إنفانتينو على رأس FIFA بالتزكية في مؤتمر FIFA التاريخي
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda speaks during the 73rd FIFA Congress at BK Arena on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Pascal Bitz - FIFA/FIFA Via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا: كرة القدم أصبحت رياضة أكثر شمولاً
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President, Gianni Infantino, speaks during the opening of a UEFA confederation meeting on 15 March 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يخاطب اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم