اتفاق بين كوريا الجنوبية وFIFA على أهمية استخدام كرة القدم كأداة للتغيير الاجتماعي

استقبل جياني إنفانتينو نظيره رئيسَ الاتحاد الكوري لكرة القدم في مكتب FIFA بالعاصمة الفرنسية باريس

كوريا الجنوبية تستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للمشردين بدعم من FIFA

نوه تشونغ مونغ غيو رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم بنمو لعبة السيدات في بلاده شاكراً FIFA على دعمه للبنية التحتية

استقبل جياني إنفانتينو نظيره تشونغ مونغ جيو، رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم، في مكتب FIFA بالعاصمة الفرنسية باريس. ومن أبرز المواضيع التي نُوقشت خلال الاجتماع أهمية استخدام كرة القدم كأداة للتغيير الاجتماعي.

فتماشياً مع التزامه بالنهوض بجودة حياة الناس من خلال كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وقَّع FIFA مؤخراً مذكرة تفاهم لدعم مؤسسة كأس العالم للمشردين، التي تنظم سنوياً بطولة عالمية للمشردين في فئتي الرجال والسيدات.

علماً أن النسخة القادمة من هذا الحدث مقررة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 سبتمبر/أيلول، إذ ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها المنافسة في آسيا.

وقال تشونغ مونغ جيو في هذا الصدد: "أعتقد أن كرة القدم رياضة بالغة الأهمية بالنسبة للجميع، خاصة لمن يحتاج إلى بعض العناية والرعاية، إذ يمكن لكرة القدم أن تغير طريقة حياة الناس أو نمط حياتهم، وقد تكون مصدر مساعدة كبيرة لهم. أعتقد أنها مبادرة ممتازة من FIFA، وأنا فخور جداً بأن تستضيف كوريا هذا الحدث الهام".

من جهته، أشاد إنفانتينو بهذا القرار الذي اتخذه الاتحاد الكوري لكرة القدم، حيث قال رئيس FIFA في هذا الصدد: "أنا سعيد لإقدام هذا البلد على استضافة كأس العالم للمشردين في سبتمبر/أيلول، إذ تنطوي كرة القدم على مسؤولية اجتماعية تتمثل في منح الجميع الفرصة لممارسة لعبتنا الجميلة، وهذا شيء نأخذه أنا والرئيس تشونغ مونغ جيو على محمل الجد، إدراكاً منا لما تنطوي عليه كرة القدم من قدرة هائلة على توحيد العالم في مجتمع دولي يسوده الانقسام".

كما تطرّق تشونغ مونغ جيو خلال الاجتماع إلى تطور اللعبة في بلاده، حيث أوضح في هذا الصدد: "لقد أخبرتُ (الرئيس إنفانتينو) أن قاعدنا الجماهيرية آخذة في التوسع بشكل هائل في كوريا، إذ لطالما ظلت كرة القدم رياضة مقتصرة على الرجال، لكننا أصبحنا نشاهد الكثير من المشجعات في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة جديدة ومثيرة للاهتمام جداً في كوريا خلال الفترة الراهنة".

وبالفعل، سيشهد عام 2024 مشاركة كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™، المقرر إجراؤها في كولومبيا، وبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، التي ستستضيفها جمهورية الدومينيكان.

رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم تشونغ مونغ جيو 01:11