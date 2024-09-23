جياني إنفانتينو: كرة قدم السيدات شهدت تطوراً مذهلاً في أمريكا الجنوبية

خاطب رئيس FIFA ورشة FIFA الإقليمية لكرة قدم السيدات التي استضافتها العاصمة الكولومبية بوغوتا

شاركت في الورشة كافة الاتحادات الوطنية العشرة في أمريكا الجنوبية

حضر إنفانتينو بعد الورشة المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2024™ ومراسم التتويج

خلال فعالية استضافتها العاصمة الكولومبية بوغوتا، نوّه جياني إنفانتينو رئيس FIFA إلى أن كرة قدم السيدات في أمريكا الجنوبية شهدت تطوراً مذهلاً على مدى السنوات الأخيرة، رغم أن هناك حاجة لخلق المزيد من فرص اللعب للفتيات والسيدات في القارة. تحدث إنفانتينو خلال ورشة FIFA الإقليمية لكرة قدم السيدات المخصصة للاتحادات الوطنية العشرة الأعضاء من أمريكا الجنوبية، وذلك تزامناً مع الأدوار النهائية من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ التي تستضيفها كولومبيا كذلك. وعقب اختتام الورشة، توجّه رئيس FIFA لحضور المباراة النهائية في ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامبين الذي شهد تغلّب المنتخب الكوري الشمالي على نظيره الياباني بهدف دون رد ونيله اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه، ومن ثم شارك إنفانتينو في مراسم التتويج. وقد أتت هذه الورشة على نسق سابقتها التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكارتا لأعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وجمعت كوادر تمثّل كرة قدم السيدات في القارة. وعن هذه الورشة، قال رئيس FIFA: "تشهد كرة قدم السيدات تطوراً مذهلاً في أمريكا الجنوبية عموماً. نعرف جيداً مدى الشغف بكرة القدم في القارة. " "يجب علينا أن نحوّل هذا الشغف وهذا الحب إلى فعاليات تمنح فرصاً أكثر للفتيات في أرجاء أمريكا الجنوبية، بحيث يحظى الجميع في القارة بفرصة اللعب على المستوى المحلي والقاري، وكذلك الدولي بطبيعة الحال. إنها مسألة أولوية بالنسبة لنا".

جياني إنفانتينو يحضر ندوة كرة القدم للسيدات الإقليمية في بوغوتا Previous 01 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 02 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 03 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 04 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 05 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 06 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 07 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 08 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 09 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar Next

وكانت كرة القدم في أمريكا الجنوبية قد دخلت مرحلة مثيرة إثر منح البرازيل شرف تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ بمشاركة 32 منتخباً، لتكون المرة الأولى التي يجري فيها مونديال السيدات في أمريكا الجنوبية. وقال إنفانتينو، الذي سلَّم الشهادات لكافة المشارِكات بنهاية الفعالية: "سنستعدّ بدءاً من الآن، ولن يقتصر ذلك على جعل البرازيل تتألق لوحدها، بل إن الأمر سيشمل أمريكا الجنوبية برمتها عام 2027، وبالتأكيد في المستقبل كذلك. عندما تعودون إلى بلادكم، لا تخافوا من دفع عجلة التغيير وتطبيق الأفكار التي ناقشتموها هنا، لأنكم على دراية بأنكم لستم وحدكم. فأنتم تعرفون أن (دعم) FIFA في متناول يدكم جميعاً". وكان رئيس FIFA قد حضر المباراة الافتتاحية التي جمعت بين كولومبيا وأستراليا، وأعرب عن قناعته بأن البطولة تمثل فرصة استثنائية للاعبات المشارِكات. وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "لا نعرف إن كانت بعض هؤلاء اللاعبات سيواصلن ممارسة كرة القدم... لن ينطبق ذلك عليهن جميعاً، إلا أن كافة اللاعبات سيحملن معهن ما اعتمر في قلوبهن من مشاعر وما اكتسبنه من خبرات، وسيتحدثن عنها لأطفالهن وأحفادهن، وأنهن خضن المباراة الافتتاحية لكأس العالم (للسيدات تحت 20 سنة FIFA) بحضور 35 ألفاً من المشجّعين الكولومبيين الشغوفين الذين ساندوهن".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 Previous 01 / 13 President of FIFA Gianni Infantino applauds during the medal ceremony after the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 02 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the medal ceremony after the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 03 / 13 President of FIFA Gianni Infantino during the medal ceremony after the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 04 / 13 President of FIFA Gianni Infantino shakes hands with referee Maria Sole Ferrieri Caputi 05 / 13 FIFA President Gianni Infantino during the medal ceremony after Korea DPR won the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 06 / 13 FIFA President Gianni Infantino during the medal ceremony after Korea DPR won the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 07 / 13 Ri Song Ho, Head Coach of Korea DPR, receives the winner's medal from President of FIFA Gianni Infantino 08 / 13 President of FIFA Gianni Infantino (2L) attends with President of the Colombian Football Federation Ramón Jesurún (L), President of JFA Tsuneyasu Miyamoto (2R), President of CONMEBOL Alejandro Dominguez (R) 09 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 10 / 13 President of FIFA Gianni Infantino and President of CONMEBOL Alejandro Dominguez greet Radamel Falcao 11 / 13 President of FIFA Gianni Infantino greets René Higuita during the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 12 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 13 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final Next

يُذكر أن البطولة في كولومبيا كانت الأولى التي تشهد مشاركة 24 منتخباً، ويأتي ذلك في إطار جهود FIFA لتوفير مزيد من فرص اللعب، كما اخُتبرت تقنية الفيديو المساعِد، والتي تُعتبر نسخة مبسطة وأقل تكلفة من نظام التحكيم بمساعدة الفيديو.