جياني إنفانتينو يشهد انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2024™ التاريخية في كولومبيا

رئيس FIFA في مباراة انتصار البلد المضيف على أستراليا بـ 2 مقابل 0 وسط حضور جماهيري غير مسبوق

لأول مرة مشاركة 24 فريقاً في بطولة كأس العالم للسيدات تحت ٢٠ سنة ™FIFA 2024

إشارة "لا للعنصرية" تنطلق في البطولة، وتقنية الفيديو المساعد (VS) قيد التجربة

حضر جياني إنفانتينو إلى ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامبين المكتظ بالجماهير بالعاصمة الكولومبية بوغوتا لمتابعة أحداث مباراة البلد المضيف في مواجهة أستراليا في مستهل بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2024™، التي توسعت لتضم 24 فريقاً، حيث شهدت تسجيل 21 هدفًا في 4 مباريات فقط. عبّر رئيس FIFA عن سعادته بالأجواء الحماسية بعد أن استهلت كولومبيا النسخة الحادية عشر من البطولة بفوز بـ 2 لـ 0، قائلًا أن هذا يؤكد على شعبية كرة القدم النسائية.

“وقال السيد إنفانتينو، "يا لها من بداية رائعة لبطولة كأس العالم للسيدات تحت ٢٠ سنة ™FIFA هنا في كولومبيا"، والذي تابع اللقاء مع رامون خيسورون رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم. "بفضل الجماهير الغفيرة كانت أجواء اللقاء رائعة حين استهل المضيف مشاركته بالانتصار، فيما شهدت المباريات الثلاث الأخرى تسجيل العديد من الأهداف والإثارة، وكان الشغف بكرة القدم النسئية ظاهرًا جليًا. كان شرفاً لي حضور مثل هذا الحدث في مدينة بوغوتا الجميلة."

جمعت المباراة الثانية بين الكاميرون، التي تشارك رفقة 3 منتخبات أخرى للمرة الأولى في البطولة، وبين المكسيك في مباراة انتهت بالتعادل 2 -2. احتضن ملعب أتاناسيو جيراردو في ميديلين المباراتين الأخريين حيث انتهت مواجهة كندا وفرنسا بالتعادل 3 -3، قبل أن تتفوق البرازيل التي تمطح لتحقيق اللقب الأول في البطولة، على فيجي بفوز ساحق بواقع 9 أهداف مقابل 0.

وتوسعت البطولة التي كانت سابقاً تجمع بين 16 فريقاً لتضم 24 فريقاً لأول مرة ضمن الجهود المبذولة لتوفير مزيد من فرص اللعب للمنتخبات والأندية الوطنية - وهو أحد أهداف FIFA الإستراتيجية الـ11 للعبة العالمية في دورة 2023-2027.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في اليوم الافتتاحي لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™ Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino attends the Group A FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Colombia and Australia Next

هذا وتستضيف كولومبيا بطولة FIFA للمرة الثالثة، بعد أن استضافت سابقاً كأس العالم تحت 20 سنة 2011 FIFA وكأس العالم لكرة الصالات 2016 FIFA. وصرح خيسورون قائلاً "نريد أن يحقق هذا الحدث ذو المكانة الدولية في كولومبيا نجاحاً باهراً واحتفاءً بالموهبة والعاطفة والروح الرياضية التي يتميز بها اللاعبون في كل بلد".

تشهد البطولة إطلاق إشارة "لا للعنصرية" في إجراءات مكافحة التمييز المكونة من ثلاث خطوات لتمكين اللاعبين والحكام ومسؤولي الفرق من اتخاذ موقف ضد العنصرية. فمن خلال وضع أيديهم على الرسغين، يمكن للاعبين الإشارة مباشرة إلى الحكم بأنهم مستهدفون بإساءات عنصرية، مما يدفع الحكم لبدء الإجراء. حيث يتم إيقاف المباراة في الخطوة الأولى. وفي حال استمرار الإساءة، يتم تعليق المباراة مع مغادرة اللاعبين والحكام أرضية الملعب. وفي حال عدم توقف الإساءة خلال تعليق المباراة، يتم إلغاء المباراة.