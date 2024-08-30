FIFA يُطلق إشارة "لا للعنصرية" خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™

بدء تطبيق إشارة عالمية موحَّدة لمناهضة العنصرية في كولومبيا 2024

يتمثل الهدف بتمكين اللاعبين من مواجهة العنصرية

تعهدت الاتحادات الوطنية في مؤتمر FIFA السابق بالقضاء على العنصرية في كرة القدم نهائياً

بعد أن شهد مؤتمر FIFA بدورته رقم 74 التي عُقدت في العاصمة التايلندية بانكوك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024 مصادقة بالإجماع على تبني وضعية الذراعين المشبوكتين على شكل X باعتبارها إشارة على حدوث إساءة عنصرية، ستصبح هذه الإشارة جزءاً من بروتوكولات كرة القدم عند تطبيقها في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™. والهدف من هذه الإشارة تمكين اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات والحكام والحكمات والجهاز الإداري للفرق من الوقوف في وجه العنصرية. ولهذا سيتم تطبيقها في إطار إجراء الخطوات الثلاث في البطولة التي تستضيفها كولومبيا والتي تنطلق بتاريخ 31 أغسطس/آب.

عندما يتعرض اللاعبون لإساءة عنصرية، سيقومون بمقاطعة الذراعين عند المعصم في إشارة منهم إلى الحكم لكي يباشر بإجراء الخطوات الثلاث. وسيتم إيقاف المباراة بعد الخطوة الأولى. وفي حال استمرار الإساءة، يتم تعليق المباراة مع خروج اللاعبين والحكام من أرضية الملعب. وفي حال عدم توقف الإساءة خلال تعليق المباراة، يتم إلغاء المباراة.

FIFA يُطلق إشارة "لا للعنصرية" 02:01

يُذكر أن إشارة "لا للعنصرية" سيتم تطبيقها في كافة منافسات FIFA، وستصبح جزءاً من إجراء الخطوات الثلاث، الذي وافقت الاتحادات الوطنية على أن يكون جزءاً إلزامياً من القواعد الكروية المعمول بها في كافة الدول، وهو ما يضمن تطبيق ذلك في كل أنحاء العالم. وفي إطار سياسته القائمة على عدم التسامح إطلاقاً مع كافة أشكال التمييز، ونظراً لأن اللاعبين غالباً ما يكونون هدفاً للعنصرية، فقد قام FIFA بمشاورات معمقة مع لاعبات ولاعبين حاليين وسابقين من كافة أرجاء العالم، وجميعهم شغوفٌ بإحداث تغيير. وانطلاقاً من الموقف العالمي لـFIFA ضد العنصرية، تأتي هذه الإشارة لتكون البند الثاني من أصل خمسة مجالات أساسية شُرحت في مؤتمر FIFA.