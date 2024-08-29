شرح تفاصيل نظام الفيديو المساعِد في تحكيم كرة القدم للمنتخبات المشاركة في كولومبيا 2024

سيتم تجريب النظام الجديد في كولومبيا بعد اختباره الناجح في كأس النجوم الزرقاء للشباب FIFA™

يُعتبر هذا نظاماً مبسطاً وبديلاً لنظام التحكيم بمساعدة الفيديو

يؤكد النظام على التزام FIFA بالريادة في مجال استخدام التكنولوجيا لفائدة الحكام والحكمات

قُبيل انطلاق المنافسات في 31 أغسطس/آب في العاصمة بوغوتا ومدينتي كالي وميديين، أعلَم FIFA المنتخبات الـ24 المشارِكة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™ بأن البطولة ستشهد استخدام "نظام الفيديو المساعِد في تحكيم كرة القدم". يُعتبر هذا نظاماً مبسطاً وبديلاً لنظام التحكيم بمساعدة الفيديو، وسيجري استعماله على سبيل التجربة خلال البطولة، ويأتي ذلك في إطار التزام الاتحاد الدولي للعبة بتوظيف التكنولوجيا لدعم الحكام والحَكمات. واستخدام النظام الجديد في كولومبيا 2024 يلي تجربته المبدئية الناجحة في كأس النجوم الزرقاء للشباب FIFA™ في مدينة زيورخ السويسرية في مايو/أيار الماضي.

نظام الفيديو المساعِد FIFA 00:51

“وبهذه المناسبة، قال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام FIFA: "(نظام) الفيديو المساعِد في تحكيم كرة القدم هو بمثابة استجابة للطلبات بتوفير تكنولوجيا أقل تكلفة، ويؤكد على التزام FIFA بالريادة في مجال استخدام التكنولوجيا لفائدة الحكام والحكمات". وأردف قائلاً: "يمكن استخدام نظام الفيديو المساعِد في تحكيم كرة القدم لمراجعة نفس النمط من الحالات التي يغطيها نظام التحكيم بمساعدة الفيديو، ولكن لا يمكن المقارنة بين النظامين بما أنهما مصممان للاستخدام في ظروف مختلفة تماماً. كانت نتيجة اختبار النظام التي تمت في كأس النجوم الزرقاء للشباب FIFA، الذي اشتمل على 36 مباراة وملعبين، إيجابية للغاية، ويسرنا اختبار هذا النظام على نطاق أكبر في كولومبيا".

وعلى عكس طريقة عمل نظام التحكيم بمساعدة الفيديو، الذي يُستخدم في أكثر من 200 بطولة في 65 اتحاداً وطنياً، فإن نظام الفيديو المساعِد في تحكيم كرة القدم لا يحتاج لحكام فيديو مسؤولين عنه، وبالتالي لا يتحقق بشكل تلقائي من كافة الحالات التي يمكن أن تُغير مجرى المباراة. بل تقع المسؤولية في ذلك على مدربَي الفريقين، اللذين يُسمح لكل منهما بتقديم عدد محدد من الطلبات في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بحصول خطأ واضح وصارخ خلال حالات قد تغيّر مسار المباراة مثل تلك المتعلقة بالأهداف وضربات الجزاء ورفع البطاقة الحمراء المباشرة والخطأ في تحديد هوية اللاعبين واللاعبات. ولتقديم طلب مراجعة، يتوجب على المدربين منح بطاقة للحكم الرابع فور حصول الحالة المعنية لتجنّب حصول تأخير غير ضروري والالتزام بقوانين اللعبة التي لا تسمح بتغيير القرار المتّخذ في حال استئناف اللعب.