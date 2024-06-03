اختبار تقنية الفيديو المساعِد في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA 2024™

ستوفّر تقنية الفيديو المساعِد دعماً للطاقم التحكيمي في البطولة

يمثّل النظام نسخة مبسطة من نظام حكم الفيديو المساعد

حقّق النظام نجاحاً ملحوظاً خلال اختباره في كأس الشباب/النجوم الزرقاء FIFA 2024™

من المقرّر استخدام تقنية الفيديو المساعِد (VS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، على أساس تجريبي في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ في كولومبيا، حيث يواصل FIFA ريادة استخدام التكنولوجيا لدعم الحكام.

وجاء هذا القرار، الذي جاء بعد تجربة أولية ناجحة في كأس الشباب/النجوم الزرقاء FIFA 2024™ التي أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية في مايو/أيار الماضي. وقد تم الإعلان عن هذا القرار قبل قرعة البطولة التي تضم 24 فريقاً والتي ستقام في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول.

وبينما تم تبنّي تقنية حكم الفيديو المساعد في حوالي 200 بطولة حول العالم يُنظّمها 65 اتحاداً وطنياً، أرسلت عدة اتحادات وطنية طلبات إلى FIFA أعربت فيها عن رغبتها بدعم حُكام وحَكَمات المباريات ولكن عبر استخدام تقنيات أقلّ تكلفة.

وقد تجاوب FIFA مع هذه الطلبات، وعمِل على تطوير تقنية الفيديو المساعِد التي تحتاج إلى عدد أقلّ من الكاميرات ويُديرها طاقم التحكيم المتواجد على أرضية الملعب بدلاً من الحاجة إلى حُكام وحَكَمات فيديو، وهو ما يُقلل تكلفة التدريب على هذه التقنية ويُقلّص نفقات شراء المعدات وتركيبها، وهو ما من شأنه أن يجعلها متاحة على نطاق أوسع.

وعن هذه التقنية، قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام FIFA "تقنية الفيديو المساعِد هي بمثابة إجابة لطلب تزويد كرة القدم بتقنية ميسورة التكلفة يُمكن تنفيذها في المسابقات ذات الميزانية المحدودة."

وأضاف "يُمكن استخدام تقنية الفيديو المساعِد وتقنية حكم الفيديو المساعد لنفس النوع من الأحداث ولكن لا يُمكن مقارنتهما حيث أنهما مصممان لسيناريوهات مختلفة تماماً. حصيلة تجربة هذه التقنية في كأس الشباب/النجوم الزرقاء FIFA التي شهدت إجراء 36 مباراة في ملعبين كانت إيجابية للغاية، ونحن سعداء باختبار هذا النظام على نطاق أوسع في كولومبيا."

للحصول على تفاصيل حول كيفية عمل النظام في كأس الشباب/النجوم الزرقاء FIFA 2024™، يُرجى الاطلاع على فيديو الشرح المفصّل:

تقنية الفيديو المساعِد 01:51