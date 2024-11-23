إنفانتينو: أمريكا الجنوبية سيكون لها دوراً محورياً في نجاح كأس العالم للأندية FIFA

رئيس FIFA تواجد في المؤتمر العادي الـ79 لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عبر خطاب بالفيديو

ستة أندية من أمريكا الجنوبية ستشارك في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المكونة من 32 فريقاً

لم يتبق سوى مقعد واحد فقط للفائز ببطولة كوبا ليبرتادوريس في المباراة النهائية بين أتلتيكو مينيرو ونادي بوتافوغو

صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو في المؤتمر العادي الـ79 لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الذي عقد في سان برناردينو في باراغواي: ستلعب أندية أمريكا الجنوبية دوراً محورياً في إنجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بمشاركة 32 فريقاً، والتي وصفها بأنها ستعيد تشكيل كرة القدم العالمية للأندية.

وقال رئيس FIFA، متحدثاً عبر خطاب بالفيديو، ستُسلّط كل الأضواء على نهائي كوبا ليبرتادوريس هذا العام بسبب أن الفائز سيتأهل لكل من كأس القارات للأندية FIFA 2024™ في قطر وكأس العالم للأندية FIFA 2025 في الولايات المتحدة.

خمسة فرق من أمريكا الجنوبية (وهم فلامينغو وفلومينينسي وبالميراس وريفر بليت وبوكا جونيورز) حجزت مقعدها بالفعل في كأس العالم للأندية FIFA 2025™، البطولة التي ستكون أكثر البطولات العالمية شمولاً في عالم كرة قدم للأندية وستبشر بحقبة جديدة لكرة القدم للأندية.

المقعد السادس والأخير لأندية أمريكا الجنوبية سيُحدد من الفريق الفائز في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 بين أتلتيكو مينيرو ونادي بوتافوغو في المواجهة التي ستجمع بينهما في بوينس آيرس يوم السبت الموافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما سيضمن الفائز المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية FIFA 2024™ الجديدة والمثيرة.

"كما صرح رئيس FIFA: "ستكون هذه المباراة ذات طابع خاص، حيث سيتنافس الفائز في مواجهة ديربي الأمريكتين (FIFA) في بطولة كأس القارات للأندية FIFA في ديسمبر من هذا العام. كما سيُكمل الفائز عقد المتأهلين إلى النسخة الأولى العام المقبل من كأس العالم للأندية FIFA الجديدة المكونة من 32 فريقاً في الولايات المتحدة، وهي المنافسة التي ستبشر ببداية حقبة جديدة لكرة القدم للأندية".

وأردفَ قائلاً: "ستكون هذه البطولة مبتكرة وشاملة وقائمة على الجدارة وستُعيد تحديد كيف ومتى وأين سيُتوّج بطل كأس العالم للأندية FIFA الحقيقي والأوحد. سيكون الأمر بمثابة حلم يتحقق لكل عشاق كرة القدم واللاعبين على حدٍ سواء، فضلاً عن أن جميع الإيرادات المُحققة سيُعاد استثمارها في أندية كرة القدم حول العالم، مما يساعد اللعبة على النمو بشكل أكبر. وأمريكا الجنوبية سيكون لها دوراً محورياً في نجاح هذه البطولة".

ستقام مباراة ديربي الأمريكتين FIFA يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 بين نادي باتشوكا البطل الحالي لكأس أبطال الكونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس. الفائز من هذه المباراة سيواجه بطل أفريقيا النادي الأهلي المصري يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 في كأس التحدي FIFA من أجل حجز مقعد في نهائي كأس القارات للأندية FIFA 2024™ ضد نادي ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2024 على ملعب لوسيل. وستقام جميع المباريات الثلاث من هذه البطولة في قطر.

هنأ رئيس FIFA البرازيل على فوزها ببطولة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان FIFA 2024™، والأرجنتين على فوزها ببطولة كوبا أمريكا 2024، وكذلك نادي كورينثيانز لفوزهم بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس للسيدات للمرة الخامسة. كما قدّم الشكر لدولة كولومبيا على استضافتهم لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ™FIFA 2024 والتي وصفها بالاستضافة "المذهلة"، وأكد أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في البرازيل ستكون علامة فارقة في كرة القدم للسيدات.

وأضاف: "أوجه كل الشكر لاتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول لموقفهم الثابت في الحرب ضد العنصرية. والجميع يعلم مدى عشقي لأمريكا الجنوبية وكم أنا مُعجب بشغف شعوبها بكرة القدم، وإنني أقدر المساهمات الهائلة التي يقدمها هذا الاتحاد في خدمة لعبتنا الرائعة".