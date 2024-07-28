جياني إنفانتينو يلتقي وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد السعودي في باريس

عقد وزير الرياضة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل محادثات مع رئيس FIFA

أشاد جياني إنفانتينو بالتقدّم المحرز في كرة القدم للسيدات في السعودية

استضافت السعودية مؤخراً مجموعتين من مباريات سلسلة FIFA™ لعام 2024

تحدّث جياني إنفانتينو حول أهمية المملكة العربية السعودية في عالم كرة القدم في لقائه مع وزير الرياضة السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في باريس. وأشاد رئيس FIFA بتنظيم المملكة لكأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA™ واستضافتها لمجموعتين في سلسلة FIFA™ لعام 2024، كما أثنى على التقدم المُحرز في كرة القدم للسيدات.

وقال السيد إنفانتينو "إن المملكة العربية السعودية شريك في غاية الأهمية لـFIFA، حيث تلعب دوراً فعالاً في تطوير كرة القدم،" مضيفاً "نجحت الدولة في تنظيم كأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA بشكل مشرّف ومتميّز واتخذت خطوات فعالة في إطار تطوير كرة القدم للسيدات، وهو ما شهدت عليه بنفسي في أثناء حضوري لمباراة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بين الأهلي والاتحاد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي."