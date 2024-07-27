جياني إنفانتينو يلتقي الرئيس تواديرا من جمهورية أفريقيا الوسطى في باريس

جياني إنفانتينو يشكر الرئيس تواديرا على دعمه لتطوير كرة القدم

رئيس FIFA يذكر "الشغف الكبير" بكرة القدم في البلاد

تعمل جمهورية أفريقيا الوسطى على تعزيز تنمية المواهب من خلال دعم برنامج FIFA Forward

شكر رئيس FIFA جياني إنفانتينو رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا على دعمه لتطوير كرة القدم بعد أن رحّب به في مكتب FIFA في باريس. وجرى خلال اللقاء الحديث عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة لتنمية اللاعبين الشباب الموهوبين. كما أشار السيد إنفانتينو إلى شغف جمهورية أفريقيا الوسطى بكرة القدم والذي شهده بنفسه خلال زيارة له في عام 2021.

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وقال رئيس FIFA "لقد كان شرفاً عظيماً أن ألتقي بفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا في باريس. لقد زرت بلد الرئيس تواديرا الجميل وتمكّنت بنفسي من رؤية الشغف الكبير الذي يكنه شعبه لكرة القدم. إنها دولة تعشق كرة القدم إلى حد كبير، الأمر الذي يزداد عندما يلعب المنتخب الوطني." وأضاف "تعمل جمهورية أفريقيا الوسطى جاهدة على تطوير كرة القدم وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها. لقد رأيت ذلك بنفسي عندما زرت أحد المشاريع التي تدعمها تمويلات برنامج FIFA Forward، وأعطاني الرئيس تواديرا تحديثًا حول التقدم الذي تم إحرازه." وأردف قائلاً "لقد شكرت الرئيس تواديرا على دعم حكومته وأنا متأكد من أننا سنرى ظهور المزيد من اللاعبين الموهوبين - نساءاً ورجالًا - نتيجة لمبادراتنا المشتركة لنشر كرة القدم."

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، افتتح الرئيس تواديرا المركز الفني الوطني المجدّد لاتحاد كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى، كما وضع حجر الأساس لمركز فني وطني للسيدات في ليتون على مشارف العاصمة بانغي. ويُعد المركزان، اللذان يدعمهما برنامج FIFA Forward، جزءاً من جهود الدولة لتعزيز تطوير اللاعبين الشباب، والتي تستهدف تقوية المنتخبات الوطنية في المستقبل، وخلق بيئة مواتية للتنمية الاجتماعية والمهنية للاعبين.