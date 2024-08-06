رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم يتطلعان لأول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™

التقى جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم جون غوتيريز بمكتب FIFA في باريس

تستضيف الفلبين أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ في 2025

ركّزت النقاشات على نجاح كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ التي شهدت مشاركة الفلبين لأول مرة بتاريخ البطولة

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم جون غوتيريز، واستعرضا النجاح الكبير الذي حقّقته كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™، وتوقعاتهما بالحماس الذي سيُصاحب أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ في 2025 والتي ستستضيفها الفلبين. كما أعرب كلا الرئيسين عن تطلّعهما لافتتاح المقر الجديد للاتحاد الفلبيني لكرة القدم الذي سيُشرِّع أبوابه لاحقاً هذا العام بفضل تمويل برنامج FIFA Forward.

وقال رئيس FIFA "لقد كان رائعاً أن ألتقي مجدداً صديقي ورئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم جون غوتيريز، واستقباله بمكتب FIFA في باريس. وأضاف "عندما انتُخب العام الماضي، تعهّد قائلاً ’Walang maiiwan!‘ - لن يتخلف أحد عن الركب! - وقد اضطلع بذلك بالفعل، إذ قاد عمل فريقه في الاتحاد الفلبيني لكرة القدم وأسرة كرة القدم الفلبينية برمتها من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها." وأردف قائلاً "أعربتُ للرئيس غوتيريز عن سروري بالإنجاز التاريخي الذي حقّقه منتخب الفلبين للسيدات عام 2023 بالتأهل للمرة الأولى إلى منافسات كأس العالم للسيدات FIFA، والبناء على ذلك عندما تستضيف البلاد النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA عام 2025، والمحافظة على الزخم المذهل لتطوير كرة القدم في هذه الدولة الجميلة." وختم إنفانتينو "ستكون الفلبين (دولة) مستضيفة رائعة، وكلّي ثقة بأن الرئيس غوتيريز وكادر الاتحاد الفلبيني لكرة القدم سيجعل من هذه بطولة حاضرة في الذاكرة دوماً. أخيراً، يسرّني التنويه بمساهمة برنامج FIFA Forward في تشييد المقر الجديد للاتحاد الفلبيني لكرة القدم، والذي سيكون مركز المنتخبات الفلبينية."

من جهته، أكّد غوتيريز على خطته بمنح فرصة لصقل مهارات كل لاعب كرة قدم واعِد في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 114 مليون نسمة، ويتمثّل طموحه بزيادة مستوى شعبية كرة القدم في البلاد بحيث تجاري كرة السلة، التي تُعتبر حالياً اللعبة الأكثر شعبية في البلاد، ومن المتوقع أن يكون تنظيم البلاد للنسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ عام 2025 بمثابة عامل محفّز على النهوض بشعبية اللعبة.

رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم جون غوتيريز 01:14

وقال غوتيريز "يُشرّفنا أن نستضيف النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات. أعتقد أن من شأن ذلك أن يضع الفلبين على خارطة كرة القدم العالمية. سيكون ذلك إنجازاً كبيراً. وكما تعرفون، بلادنا شغوفة بكرة السلة، ولكن هذه البطولة ستزيد بكل تأكيد اهتمام الأطفال وتدفعهم للانخراط في كرة القدم كبديل عن كرة السلة." وأردف قائلاً "لدينا الكثير من الأطفال. عدد سكاننا كبير ويبلغ 114 مليون نسمة، ونتطلّع لأن تكون هذه الاستضافة بمثابة محفّز لتخطي المصاعب وجعل أطفالنا يستمتعون بكرة القدم مجدداً، لا كرياضة ترفيهية، بل كرياضة يتطلعون لممارستها باحتراف، وبطبيعة الحال تمثيل البلاد. سيكون ذلك إنجازاً كبيراً." تحتل الفلبين حالياً المركز 39 في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للسيدات، وكان منتخبها قد شارك للمرة الأولى في منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ في الصيف الماضي، وحقّق أول فوز له بالبطولة عندما تغلّب على نيوزيلندا التي تقاسمت شرف استضافة البطولة.

نيوزيلندا - فيليبين: المجموعة الأولى - كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ Previous 01 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 02 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 03 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 04 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 05 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 06 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 07 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 08 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 09 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 10 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 11 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 12 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Next

وعن تلك المشاركة قال غوتيريز "كان ذلك بمثابة حلم تحوّل إلى حقيقة، الاستماع إلى النشيد الوطني في الملعب حيث يسود الشغف باللعبة. كان لذلك مفعول السحر فيما يتعلق بشعبية اللعبة في البلاد. وأظهر لأطفالنا، وهم لاعبو كرة القدم الصغار الذين يتطلعون لبلوغ المنصة (الكروية) الأكبر، أن ذلك أمرٌ قابلٌ للتحقيق." وأضاف "أظهرت فتياتنا لهم ذلك، وفتحن الباب أمامهن. ولذلك كثيراً ما نستحضر تلك اللحظات، فهي أمر يُجسّد شغفنا، ونتطلّع لتكراره في النسخ المقبلة من بطولات كأس العالم (FIFA)."

يضطلع برنامج FIFA Forward بدور محوري في تطوير اللعبة، وفي هذا الإطار أتى تشييد المقر الجديد للاتحاد الفلبيني لكرة القدم في منطقة كارمونا التي تبعد حوالي 40 كيلومتراً عن العاصمة مانيلا. تبلغ مساحة أرض المقر 4231 متر مربع، وقد تم شراؤها عام 2020 من خلال مبادرة البنى التحتية التي اضطلع بها رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويقع المقر بالقرب من مركز التدريب الوطني، الذي يضم أرضية لعب بالعشب الاصطناعي وبالحجم الكامل من تمويل FIFA وأرضيتي لعب صغيرتين، وهو ما يسمح للاتحاد الوطني للعبة بالإشراف على أهم منشآته الكروية في موقع واحد.