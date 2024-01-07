اتحاد الفلبين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pff.org.ph
العنوان
27 Danny Floro corner Capt. Henry Javier Streets,
Oranbo,
1600 PASIG CITY
Philippines
طرق التواصل
الهاتف: +63-2/8584 6109
البريد الإلكتروني:secretariat@pff.org.ph
فاكس: +63-2/8571 2872
التنظيم
President
John GUTIERREZ
Vice President
Jay ADRIATICO
Lawrence FORTUN
General Secretary
Angelico MERCADER
Media And Communication Manager
Mikhail DE GUZMAN
Technical Director
Marlon MARO
Vincent SANTOS
National Coach Men
Tom SAINTFIET
National Coach Women
Mark TORCASO
Chairperson of the Referees Committee
Mario NANOLA
Head/Director of the Referees Department
Allan MARTINEZ
Referee Coordinator
Abel DE CASTRO
Futsal Coordinator
Michael Kevin GOCO
تصنيف الفلبين
تصنيف منتخب الفلبين للرجال
تصنيف منتخب الفلبين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
137
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
139
الفلبين
الفلبين
1086.17
140
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
37
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد الفلبين لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣