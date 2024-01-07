اتحاد الفلبين لكرة القدم

اتحاد الفلبين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pff.org.ph

العنوان

27 Danny Floro corner Capt. Henry Javier Streets,

Oranbo,

1600 PASIG CITY

Philippines

طرق التواصل

الهاتف: +63-2/8584 6109

البريد الإلكتروني:secretariat@pff.org.ph

فاكس: +63-2/8571 2872

التنظيم

President

John GUTIERREZ

Vice President

Jay ADRIATICO

Lawrence FORTUN

General Secretary

Angelico MERCADER

Media And Communication Manager

Mikhail DE GUZMAN

Technical Director

Marlon MARO

Vincent SANTOS

National Coach Men

Tom SAINTFIET

National Coach Women

Mark TORCASO

Chairperson of the Referees Committee

Mario NANOLA

Head/Director of the Referees Department

Allan MARTINEZ

Referee Coordinator

Abel DE CASTRO

Futsal Coordinator

Michael Kevin GOCO

تصنيف الفلبين

تصنيف منتخب الفلبين للرجال
تصنيف منتخب الفلبين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
137
الكويت
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
139
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1086.17
140
بوروندي
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1078.25

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
37
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الفلبين لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الفلبين لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 19: FIFA President Gianni Infantino and Philippine Football Federation President John Anthony Gutierrez (R) pose with an official match ball during a meeting on December 19, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
تطوير المواهب محور مباحثات رئيس FIFA مع رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
OFC/ABC women's media mentorship programme
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
إعلاميات رياضيات صاعدات يلمع نجمهنّ في كأس العالم أستراليا ونيوزيلندا 2023™
٨ أغسطس ٢٠٢٣
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CARMONA, PHILIPPINES - MARCH 04: Hali Long (left) and Inna Palacios (behind) take pictures with players of Stallion Laguna FC at the PFF National Training Centre on March 04, 2023 in Carmona, Philippines.
برنامج FIFA Forward
طلوع فجر جديد لكرة قدم للسيدات في الفلبين
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 28: FIFA General Secretary Fatma Samoura visits the office of Football Australia at Barangraroo as part of a FIFA Women's World Cup 2023 host city tour on April 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/FIFA via Getty Images )
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة لـ FIFA تسأل: ما الذي يعنيه أكبر من العظمة بالنسبة لكِ؟