الرئيس إنفانتينو يهنئ أوزبكستان على استضافة كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™

تباحث جياني إنفانتينو تطوير كرة القدم مع رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف

حضر رئيس FIFA نهائي كأس العالم لكرة الصالات FIFA حيث فازت البرازيل على الأرجنتين لتُتوج بلقبها السادس في تاريخ البطولة

أصبحت أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تستضيف بطولة من تنظيم FIFA

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو دولة أوزبكستان حيث حضر مساء الأحد نهائي كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™، والذي جمع بين البرازيل والأرجنتين، متوجهاً في الوقت ذاته بالشكر الجزيل للسلطات الرياضية والحكومية في البلاد على استضافتها الناجحة للبطولة.

وقبل المباراة النهائية، التقى رئيس FIFA برئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، حيث تباحث الطرفان تطوير كرة القدم في أوزبكستان التي أصبحت أول دولة في آسيا الوسطى تستضيف بطولة من تنظيم FIFA. وكان برفقة الرئيس إنفانتينو كل من ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA، ويوري دجوركاييف، كبير مستشاري FIFA لشؤون كرة القدم، والذي فاز مع فرنسا بكأس العالم FIFA عام 1998.

كما التقى رئيس FIFA بكل من عبد السلام عزيزوف، رئيس اتحاد أوزبكستان لكرة القدم، وأدهم إكراموف، وزير الرياضة في حكومة أوزبكستان، ورافشان إيرماتوف، النائب الأول لرئيس أوزبكستان لكرة القدم، وهو حكم دولي سابق شارك في إدارة مباريات في كأس العالم FIFA™، وأويبك كوميلوف، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية في أوزبكستان ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وخلال حضوره المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في طشقند، كان إلى جانب الرئيس إنفانتينو السيد إدنالدو رودريك، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وعضو مجلس FIFA، حيث شاهدا معاً تربع منتخب السيليساو على العرش العالمي للمرة السادسة بعد فوزه 2-1 على الأرجنتين في موقعة حسم اللقب، بينما احتلت أوكرانيا المركز الثالث بتغلبها على فرنسا 7-1 في وقت سابق من يوم الأحد.

وقال رئيس FIFA بهذه المناسبة: "تهانينا للبرازيل على التتويج بلقبها السادس في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA، كما لا يفوتني أن أهنئ الأرجنتين على ما قدمته من أداء مذهل خلال هذه البطولة. لقد ساهمت جميع المنتخبات المشارِكة وكذلك الجماهير بهذا البلد الجميل، أوزبكستان، في جعل هذه البطولة حدثاً استثنائياً للغاية - وقد استمتعتُ كثيراً بحضور هذه النسخة من المسابقة".

وأضاف: "كان من دواعي سروري أيضاً أن ألتقي برئيس وزراء أوزبكستان، عبد الله أريبوف، حيث دارت محادثاتنا حول تطوير كرة القدم، وتوجهتُ له بالشكر على ما يخصصه من دعم للعبتنا الجميلة في بلاده".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر نهائي كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino joins players of Brazil as they celebrate victory 02 / 10 Dyego of Brazil is presented with the FIFA Futsal World Cup Trophy by FIFA President Gianni Infantino 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino during the trophy presentation following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino during the award ceremony after the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ Final 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses with match officials 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a selfie 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents the FIFA Futsal World Cup Trophy during the award ceremony 08 / 10 Players of Brazil celebrate victory with the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino prior to the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ Final 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino waves to the crowd prior to the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ Final Next

كما شكر إنفانتينو رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم بقيادة عبد السلام عزيزوف، حيث قال في هذا الصدد: "أنتم الفائزون الحقيقيون، لما خصصتموه للعالم من ترحاب وحسن ضيافة في بلدكم الجميل، حيث جعلتم المشاركين يشعرون وكأنهم في بلدهم".

يُذكر أن الحضور الجماهيري في نسخة أوزبكستان 2024™ فاق 150 ألف مشجع في المدرجات، كما بُثت المباريات في أكثر من 175 دولة ومنطقة، علماً أن البطولة شهدت الظهور الأول لأربعة منتخبات من بين الفرق الوطنية الـ 24 المشاركة، والتي مثَّلت مختلف الاتحادات القارية الستة.