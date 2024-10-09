الفلبين تستعد على قدم وساق لاستضافة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™

ستستضيف الفلبين النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™ في 2025

شارك وفد رفيع المستوى من لجنة التنظيم المحلية في برنامج للمراقبين استضافته أوزبكستان على مدى أربعة أيام

ستُقام بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ في الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2025

شهدت لعبة الصالات تتويجاً جديداً للبرازيل على العرش العالمي في فئة الرجال، حيث اُسدل الستار يوم الأحد الماضي على فعاليات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ بعد مباراة نهائية حافلة بالحماس والإثارة والتشويق، حَسَم على إثرها منتخب السيليساو لقب النسخة العاشرة من البطولة لصالحه، محققاً رقماً قياسياً بإحرازه الكأس الغالية للمرة السادسة. وفي المقابل، لا تزال مسابقة السيدات في مهدها، إذ من المقرر أن تستضيف الفلبين النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™ أواخر العام المقبل، علماً أن أبعاد ذلك الحدث لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل ستمتد فوائده لتشمل مجالات عدة في البلد المضيف والمنطقة ككل.

ذلك أن الفلبين تستعد على قدم وساق لتكون مسرحاً مثالياً لأول بطولة ينظمها FIFA بهذا البلد على الإطلاق. وفي هذا الصدد، شارك خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من لجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ في برنامج للمراقبين استضافته أوزبكستان على مدى أربعة أيام، حيث ضم الوفد كلاً من أنخيليكو ميركادير، الأمين العام للاتحاد الفلبيني لكرة القدم، وأوريليو سان أغوستين، مدير لجنة التنظيم المحلية، وكيفين غوكو، الأمين العام المساعد للاتحاد الفلبيني لكرة القدم، وأرني ريوديكي، مدير التسويق في الاتحاد، وريتشي غانابان، رئيس المسابقات في الهيئة الناظمة لشؤون اللعبة بالبلاد.

وقال السيد ميركادر بهذه المناسبة "إنه حدث تاريخي ومهم جداً بالنسبة لنا، ونأمل أن نكون في مستوى التطلعات، بل وأن نفوق التوقعات، فإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تستضيف بلادنا النسخة الأولى في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA، وأعتقد أن هذا يمثل بالنسبة لنا تشريفاً وتكليفاً في الآن نفسه، ومن مسؤوليتنا أن ننتهز هذه الفرصة لتعزيز اللعبة وتطويرها في بلادنا وربما في المنطقة أجمع." كما أوضح ميركادير التقدم المحرز في الفلبين بالقول "من خلال اللجنة الوطنية المعنية بالرياضة وكذلك من خلال وزارة التعليم، تُنظم حكومتنا ما نسميه ألعاب بالارونغ بامبانسا، والتي تشمل منافسة مخصصة لكرة الصالات في فئتي السيدات والفتيات."

الفلبين تستعد لاستضافة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™ 02:34

وتابع "يُشارك في هذه البطولات نحو 30 ألفاً من لاعبي ولاعبات كرة الصالات، مما يساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ببلادنا، أضف إلى ذلك ما تُوليه مؤسسة هنري ف. موران من اهتمام بكرة الصالات وتطويرها محلياً، وهي منظمة غير ربحية تشارك بنشاط في النهوض بهذه اللعبة في بلادنا، حيث أطلقت برنامجاً يُسمى "ليغا إسكويلا" (دوري المدارس) وآخر يُطلق عليه "بطولة هاي 5 لكرة الصالات"، وتشارك فيهما أفضل فرق كرة الصالات، وأعتقد أن بعض لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني سيأتون من هذا الدوري." يُذكر أن برنامج المراقبين قدَّم للمشاركين تجربة فريدة وغامرة، أتاحت لهم إمكانية فهم ما تنطوي عليه استضافة حدث بهذا الحجم من خدمات لوجستية وعمليات تشغيلية معقدة، ناهيك عن التخطيط الاستراتيجي اللازم لتنظيم البطولة. وبفضل ما اكتسبه من معرفة وخبرة في أوزبكستان، أصبح الوفد أكثر ثقة بأن كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ ستكون حدثاً خالداً بكل المقاييس.

وأوضح سان أغوستين، مدير لجنة التنظيم المحلية، في هذا الصدد "لقد كانت تجربة مفيدة بالنسبة لنا، حيث علمتنا الكثير من الأشياء، ويتمثّل التحدي المطروح أمامنا الآن في تكرار شيء من هذا القبيل. فعندما وصلنا [إلى أوزبكستان للمشاركة في برنامج المراقبين]، كانت لدينا فقط فكرة تقريبية عما ينطوي عليه عمل لجنة التنظيم المحلية، لكن بعد التحدث مع مسؤولي FIFA ولجنة التنظيم المحلية [هناك] أصبحت لدينا رؤية واضحة." في كل نسخة من بطولة كأس العالم FIFA™، يوجّه FIFA الدعوة لقائمة مختارة من المسؤولين في قطاع الرياضة ومنظمي الأحداث المستقبلية، وذلك لمعرفة كيفية سير العمليات التشغيلية في مختلف المجالات والاطلاع على كل ما يلزم لتنظيم حدث رياضي بهذا الحجم.

فخلال عام 2023، تلقى مسؤولون من عشرة اتحادات أعضاء منضوية تحت مظلة FIFA وأربعة اتحادات قارية وعدد من المنظمات الرياضية الأخرى رؤى وإضاءات قيِّمة حول تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™، وذلك في إطار برنامج المراقبين الذي ينظّمه FIFA بشكل دوري.

وفي أوزبكستان، أتيحت للوفد الفلبيني فرصة فريدة للتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية، من مديري المسابقات إلى منسقي الأحداث والفعاليات مروراً عبر فريق إدارة الملاعب.

وفي هذا الصدد، قال مدير قسم FIFA المعني بالمسابقات الأولمبية وأحداث كرة الصالات والكرة الشاطئية كاسرا هاغيغي "إن رؤية FIFA - ورؤية رئيسنا - تتمثل في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق. ومن هذا المنطلق، أعربت الفلبين عن رغبتها باستضافة البطولة، فقررنا تنظيمها هناك، وهذا يعني أننا بصدد التوسع وبلوغ آفاق جديدة، حيث نتَّجه صوب بلدان لم يسبق لها أن استضافت إحدى بطولات FIFA من قبل."

وأضاف "إننا نتطلّع إلى حدث هائل العام المقبل، حيث نتوقع أن تكون [كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™] أفضل بطولة عالمية في تاريخ لعبة الصالات، إذ ستشهد مشاركة أفضل 16 منتخباً في العالم، مما يمثّل فرصة فريدة للفلبين. فقد انتظرت عائلة كرة الصالات لسنوات عديدة إقامة بطولة عالمية في فئة السيدات، وها هي تلك الأمنية تتحقّق الآن."