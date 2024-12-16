أنشيلوتي وكورتوا بين الحذر والتطلع للفوز بالبطولة

سيلتقي الفريقان مجدداً في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025™ FIFA المقبلة يتطلع ريال مدريد الإسباني وباتشوكا الإسباني إلى ”إنهاء الموسم الماضي بشكل جيد“ عندما يلتقيان في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2024 FIFA™ المقدمة من أرامكو في استاد لوسيل في الدوحة، قطر، يوم الأربعاء. بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا 2023/24، اكتشف ريال مدريد يوم السبت أنه سيواجه باتشوكا بعد أن تغلب المكسيكيون على الأهلي في كأس التحدي 2024 FIFA. كان على لوس توزوسبورت، الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف، التغلب على بوتافوغو دي فوتبول إي ريغاتاس في ديربي الأمريكتين FIFA قبل مواجهة الأهلي. سيختتم موسم 2023/24 بهذا الشكل المحدّث للبطولة بمباراة النهائي، والتي يرغب كلا الفريقين في إنهائها بشكل مميز.

”[اللعب] في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يعني أنك قدمت أداءً جيدًا للغاية في الموسم السابق. إنه أحد أهم الأحداث"، يقول كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال قبل أن يضيف ”عندما تبدأ الموسم، تريد أن تكون هناك، تريد أن تلعب في النهائي. لقد حالفنا الحظ، وكذلك الموقف (الصحيح) والالتزام، للمنافسة عليه. سنحاول بالتأكيد الفوز بها“. يواجه بطل إسبانيا ريال مدريد فريق باتشوكا الذي أثبت بالفعل أنه منافس قوي. ”فوز باتشوكا على بوتافوجو كان مفاجأة، وقد أثبتوا أنهم فريق قوي للغاية"، يؤكد أنشيلوتي - الذي سبق له الفوز بكأس العالم للأندية التي ينظمها FIFA كمدرب في 2007 و2014 و2022. أما اللاعب الدولي البلجيكي تيبو كورتوا فقال: ”أعتقد أن الكثيرين اعتقدوا أن المباراة النهائية ستكون بين بوتافوجو وريال مدريد، لكن باتشوكا أثبت أنه سيكون خصمًا صعبًا." ”[النهائيات] دائماً ما تكون مختلفة. أساليب لعبهم أحياناً تكون نقيض كرة القدم الأوروبية. في بعض الأحيان تتغير الكثافة، وأحياناً يكونون أكثر قوة بدنية أو يتغير الإصرار أو التكتيك، ولهذا السبب فإن اللعب في هذه المباريات ممتع دائماً. أعتقد أنها ستكون مباراة نهائية رائعة“.