أنشيلوتي وكورتوا بين الحذر والتطلع للفوز بالبطولة

ريال مدريد وباتشوكا يلتقيان في نهائي كأس القارات للأندية قطر 2024 FIFA™ على ملعب لوسيل يوم الأربعاء
يستعد المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي وحارس المرمى تيبو كورتوا لمواجهة فريق باتشوكا
سيلتقي الفريقان مجدداً في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025™ FIFA المقبلة يتطلع ريال مدريد الإسباني وباتشوكا الإسباني إلى ”إنهاء الموسم الماضي بشكل جيد“ عندما يلتقيان في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2024 FIFA™ المقدمة من أرامكو في استاد لوسيل في الدوحة، قطر، يوم الأربعاء. بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا 2023/24، اكتشف ريال مدريد يوم السبت أنه سيواجه باتشوكا بعد أن تغلب المكسيكيون على الأهلي في كأس التحدي 2024 FIFA. كان على لوس توزوسبورت، الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف، التغلب على بوتافوغو دي فوتبول إي ريغاتاس في ديربي الأمريكتين FIFA قبل مواجهة الأهلي. سيختتم موسم 2023/24 بهذا الشكل المحدّث للبطولة بمباراة النهائي، والتي يرغب كلا الفريقين في إنهائها بشكل مميز.
”[اللعب] في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يعني أنك قدمت أداءً جيدًا للغاية في الموسم السابق. إنه أحد أهم الأحداث"، يقول كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال قبل أن يضيف ”عندما تبدأ الموسم، تريد أن تكون هناك، تريد أن تلعب في النهائي. لقد حالفنا الحظ، وكذلك الموقف (الصحيح) والالتزام، للمنافسة عليه. سنحاول بالتأكيد الفوز بها“. يواجه بطل إسبانيا ريال مدريد فريق باتشوكا الذي أثبت بالفعل أنه منافس قوي. ”فوز باتشوكا على بوتافوجو كان مفاجأة، وقد أثبتوا أنهم فريق قوي للغاية"، يؤكد أنشيلوتي - الذي سبق له الفوز بكأس العالم للأندية التي ينظمها FIFA كمدرب في 2007 و2014 و2022. أما اللاعب الدولي البلجيكي تيبو كورتوا فقال: ”أعتقد أن الكثيرين اعتقدوا أن المباراة النهائية ستكون بين بوتافوجو وريال مدريد، لكن باتشوكا أثبت أنه سيكون خصمًا صعبًا." ”[النهائيات] دائماً ما تكون مختلفة. أساليب لعبهم أحياناً تكون نقيض كرة القدم الأوروبية. في بعض الأحيان تتغير الكثافة، وأحياناً يكونون أكثر قوة بدنية أو يتغير الإصرار أو التكتيك، ولهذا السبب فإن اللعب في هذه المباريات ممتع دائماً. أعتقد أنها ستكون مباراة نهائية رائعة“.
هدف بطل أوروبا 15 مرة هدف واضح: إضافة لقب آخر إلى قائمة طويلة من الألقاب وتأكيد موسم ناجح. ”علينا أن نختتم الموسم الماضي بشكل جيد، والذي كان موسمًا ناجحًا للغاية بالنسبة لنا وللنادي. من الواضح أيضًا أنه من المهم جدًا بالنسبة للنادي الفوز ببطولة دولية أخرى للأندية لأن لدينا العديد من المشجعين في جميع أنحاء العالم، وهم يحبون رؤيتنا نرفع الكأس“.
وأضاف كورتوا: ”هذا يعني الكثير وهو لقب آخر يمكننا الفوز به في 2024. لقد فزنا بالفعل بكأس السوبر الأوروبي، والآن، لدينا فرصة أخرى للفوز باللقب. من المهم أن ننهي العام بلقب آخر“. سيسعى أنشيلوتي إلى زيادة رصيده الكبير من الألقاب، وسيتطلع إلى تحقيق ذلك في مسابقة لديه ذكريات جميلة فيها - كمدرب ولاعب على حد سواء. ”كنت محظوظًا بما يكفي للفوز بكأس الإنتركونتيننتال مرتين مع ميلان كلاعب. من الواضح، على المستوى الشخصي كمدرب، هذا يعني أنك حققت نتائج جيدة، وتريد أن تتوج الموسم السابق بلقب آخر“.