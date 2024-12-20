FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

تُمثل هذه الصفقة علامة فارقة في تاريخ الحقوق الإعلامية لمسابقات كرة قدم السيدات

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "هذه الاتفاقية تحمل في طياتها رسالة قوية بشأن القيمة الحقيقية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA وكرة قدم السيدات عموماً".

ستُنتج منصة Netflix سلسلة من الإنتاجات الوثائقية الحصرية عن اللعبة النسائية خلال الفترة التي تسبق كل نسخة من النسختين اللتين يشملهما الاتفاق

في خطوة تُمثل علامة فارقة في تاريخ كرة قدم السيدات، وقع FIFA وNetflix اتفاقية تاريخية بشأن الحقوق الحصرية لبث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في الولايات المتحدة.

فبموجب هذه الصفقة، ستُصبح كأس العالم للسيدات FIFA أول مسابقة تحصل Netflix على حقوقها بالكامل، مما يعزز مكانة هذه البطولة باعتبارها أكبر حدث فردي في العالم على صعيد الألعاب الرياضية النسائية، كما يوفر منصة رائعة للنهوض باللعبة في شتى أرجاء المعمورة.

وستوفر هذه الاتفاقية التاريخية لعشاق كرة قدم السيدات المقيمين في الولايات المتحدة تجربة جماهيرية لا مثيل لها، حيث ستتيح لهم إمكانية مشاهدة كل مباراة مباشرة فضلاً عن تخصيص تغطية غامرة للبطولة، تتخللها عروض من الاستوديو تشارك فيها كوكبة من النجوم في احتفالية غير مسبوقة باللعبة النسائية، علماً أن الاتفاقية - التي تشمل بورتوريكو أيضاً - ستتضمن إنتاج محتوى بعدة لغات ومشاركة نجوم بارزين في بث مزدوج باللغتين الإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة.

ووصف رئيس FIFA جياني إنفانتينو هذه الاتفاقية بأنها "علامة فارقة في تاريخ الحقوق الإعلامية للمنافسات الرياضية"، مضيفاً أن "Netflix أظهرت مستوى عالياً جداً من الالتزام بالمساهمة في تطوير كرة قدم السيدات، وهي التي تُعتبر علامة تجارية بارزة وشريكاً جديداً من شركاء FIFA على المدى الطويل، إذ تحمل هذه الاتفاقية في طياتها رسالة قوية بشأن القيمة الحقيقية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA وكرة قدم السيدات عموماً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "إبرام هذه الشراكة بين FIFA وNetflix يجعل من هذا اليوم يوماً تاريخياً حقاً بالنسبة لمجال البث ولكرة قدم السيدات على حد سواء".

وتابع الرئيس إنفانتينو: "إلى جانب بث نُسختين من البطولة، ستلعب Netflix دوراً رئيسياً في تمكين ملايين الناس من اكتشاف ما تزخر به كرة قدم السيدات من سحر وجاذبية خلال الفترة التي تسبق كل نسخة من النسختين اللتين يشملهما الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يتيح لنا الفرصة لتعزيز جاذبية البطولة".

من جانبها، قالت مديرة المحتوى في Netflix بيلا باجاريا: "لقد رأيتُ ما تنطوي عليه كأس العالم للسيدات FIFA من شغف وحماسة، حيث وقفتُ على مدى النمو الهائل الذي تحقَّق في هذا الصدد مع مرور الوقت، من الأجواء الملتهبة التي شهدناها في فرنسا عام 2019 إلى المظاهر المذهلة والخيالية التي رأيناها العام الماضي في مختلف أنحاء أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا. ولذا فإن جلب هذه البطولة الأيقونية إلى Netflix لا يقتصر على بث المباريات فحسب، بل سيحمل في طياته أيضاً فرصة للاحتفاء باللاعبات والثقافة والشغف والحماسة التي تعزز التقدم المحرز في الرياضة النسائية على الصعيد العالمي".

فبعد قرار FIFA بإبرام هذه الشراكة الحصرية مع Netflix، من المتوقع أن تصل نسختا 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA إلى جمهور أوسع وتحقق أرقاماً قياسية جديدة من حيث التفاعل الجماهيري في الولايات المتحدة. يُذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ ستقام في الفترة الممتدة بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027، حيث ستشهد 32 من أفضل المنتخبات الوطنية على الساحة الدولية، بينما سيحدِّد كونغرس FIFA في وقت لاحق الدولة المضيفة لنسخة 2031 من الحدث الكروي الأبرز على صعيد اللعبة النسائية.

بالإضافة إلى التغطية الحية للمنافسات، ستتولى Netflix إنتاج سلسلة من الإنتاجات الوثائقية الحصرية خلال الفترة التي تسبق كل نسخة من النسختين اللتين يشملهما الاتفاق، حيث ستسلط المنصة الرقمية الضوء على أفضل اللاعبات في الساحة الكروية العالمية ومسيراتهن نحو التألق فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن إبراز النمو الذي تشهده كرة قدم السيدات على الصعيد العالمي.