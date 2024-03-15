اتحاد بورتوريكو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fpfpuertorico.com
العنوان
P.O. Box 367567,
PR 00936 SAN JUAN
Puerto Rico
طرق التواصل
الهاتف: +1-787/765 2895
البريد الإلكتروني:info@fpfpuertorico.com
فاكس: +1-787/767 2288
التنظيم
President
Ivan RIVERA GUTIERREZ
Vice President
Antonio LOPEZ
Jose MARTINEZ
General Secretary
Gabriel ORTIZ
Treasurer
Raul RIVERA
Media And Communication Manager
Jessica ROSA
Technical Director
Luis MOZO
National Coach Men
Charlie TROUT
National Coach Women
Nathaniel GONZALEZ
Chairperson of the Referees Committee
Antonio LOPEZ
Head/Director of the Referees Department
Jesus LEBRON
Referee Coordinator
Jesus LEBRON
Futsal Coordinator
Fabian ARCE
تصنيف بورتوريكو
تصنيف منتخب بورتوريكو للرجال
تصنيف منتخب بورتوريكو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
158
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
1000.46
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
83
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
1253.52
١٥ مارس ٢٠٢٤
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