اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

اتحاد بورتوريكو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fpfpuertorico.com

العنوان

P.O. Box 367567,

PR 00936 SAN JUAN

Puerto Rico

طرق التواصل

الهاتف: +1-787/765 2895

البريد الإلكتروني:info@fpfpuertorico.com

فاكس: +1-787/767 2288

التنظيم

President

Ivan RIVERA GUTIERREZ

Vice President

Antonio LOPEZ

Jose MARTINEZ

General Secretary

Gabriel ORTIZ

Treasurer

Raul RIVERA

Media And Communication Manager

Jessica ROSA

Technical Director

Luis MOZO

National Coach Men

Charlie TROUT

National Coach Women

Nathaniel GONZALEZ

Chairperson of the Referees Committee

Antonio LOPEZ

Head/Director of the Referees Department

Jesus LEBRON

Referee Coordinator

Jesus LEBRON

Futsal Coordinator

Fabian ARCE

تصنيف بورتوريكو

تصنيف منتخب بورتوريكو للرجال
تصنيف منتخب بورتوريكو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
158
أفغانستان
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1000.46

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
83
السنغال
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
مالطا
1253.52

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
COAMO, PUERTO RICO - SEPTEMBER 25: Work commences on "La Casa de la Selección" (National Team Headquarters) on September 25, 2023 in Coamo, Puerto Rico. (Photo by Angel Rivera Lens)
المنظمة
بورتوريكو وFIFA يضعان حجر الأساس لقاعدة المنتخب الوطني الجديدة
٢ أكتوبر ٢٠٢٣
AÑASCO, PUERTO RICO - AUGUST 27: The inauguration of the western football development centre on August 27, 2023 in Playa, Añasco, Puerto Rico. (Photo courtesy of Puerto Rican Football Federation) .
المنظمة
افتتاح مركز جديد للشباب والتطوير الفني في بورتوريكو بدعم من برنامج FIFA Forward
١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
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FIFA Football for Schools workshop in Cayey, Puerto Rico, 28-31 of August. Photo: courtesy of FPRF
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كرة قدم FIFA للمدارس في بورتوريكو: برنامج تجريبي ومثال عملي جيد خلال أربع سنوات
FIFA Women's Club Licensing Seminar in Puerto Rico.
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بورتوريكو تقود الطريق فيما يتعلق بترخيص أندية كرة القدم للسيدات