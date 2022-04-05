الاستجابة الإيجابية الفورية والهائلة لجعل FIFA Fan Festival™ بمثابة جزء أساسي من تجربة كأس العالم FIFA 2006™ في ألمانيا، ولّدت طلباً كبيراً على إقامة مثل هذه المبادرة في كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™. للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم FIFA™، تم تنظيم فعالية متزامنة مع البطولة وممتدة لـ 31 يوماً في 16 موقعاً شملت قارات العالم الخمس. وبالإضافة إلى كافة المدن المستضيفة للمباريات في جنوب أفريقيا، شملت المواقع مدن برلين ومكسيكو سيتي وباريس وريو دي جانيرو وروما وسيدني، لتتحول هذه الحواضر العالمية إلى وجهة مثالية لمهرجانات كروية على مدى شهر من الزمن.