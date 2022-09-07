FIFA Fan Festival في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™

المعالم والإنجازات

تحوَّل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ إلى وجهة للمشجعين الدوليين والمحليين خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، وحقّق العديد من الإنجازات:

مواقع لمهرجان FIFA Fan Festival™ في المدن المستضيفة زائر لمهرجان FIFA Fan Festival™ شهدت مدينة ملبورن/نارم أكبر عدد من الزوار إلى أحد مواقع مهرجان FIFA Fan Festival™ في يوم واحد.

شاهِد إضاءات على مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™:

رحلة أستراليا بعيون جماهير مهرجان FIFA Fan Festival™. 02:36

تعرَّف على المزيد من المعلومات عن بطولة قلبت المقاييس:

أثناء البطولة

كانت بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ بمثابة نسخة غيَّرت وجه اللعبة، إذ كانت المرة الأولى التي يتم فيها إقامة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ كفعالية رسمية في بطولة للسيدات من تنظيم FIFA.

شكّلت سنة 2023 حقبة جديدة بالنسبة إلى FIFA الذي نظّم مع البلدين المضيفين حدثاً استثنائياً تحوّل إلى علامة فارقة في تاريخ بطولات السيدات وقدوة للنسخ المقبلة. كانت تلك بطولة شرَّعت أبوابها أمام الجميع، سواء من عشاق كرة القدم المخضرمين أو أولئك الذين لا يزالون في الأطوار الأولى من التعرُّف على اللعبة الجميلة.

ترقّبوا المزيد من الأخبار حول هذا الحدث التاريخي!

التاريخ: 20 يوليو/تموز - 20 أغسطس/آب

المواقع: أستراليا: أديلايد (نونجا)، وبريسبان (توربال)، وملبورن (وروندجيري)، وبيرث (مورو/ جوماب)، وسيدني (جاديغال) نيوزيلندا: أوكلاند (تاماكي ماكاوراو)، ودنيدن (أوتيبوتي)، وهاميلتون (كيريكيروا)، وويلينجتون (تي وانجانوي تارا)