سحر FIFA Fan Festival™ الجماهير الروسية، وتحوّل إلى أكبر حفل كروي على الإطلاق، وهو ما أثبتته أرقام الحضور، إذ أعلن FIFA عقب النهائي الناري لكأس العالم FIFA روسيا 2018™ الذي شهد تتويج فرنسا بطلة على العرش الكروي العالمي أن نسخة 2018 من مهرجان المشجعين شهدت حضور 7.7 مليون شخص في 11 موقعاً حول روسيا. المواقع: يكاترينبورغ، كالينينغراد، كازان، موسكو، نيجني نوفغورود، روستوف-أون-دون، سان بطرسبرغ، سامارا، سارانسك، سوتشي، فولغوغراد
FIFA Fan Festival™ لعام 2018 بالأرقام:
11 موقعاً لـFIFA Fan Festival
7.7 مليون زائر لـFIFA Fan Festival خلال البطولة
304 أيام عمل في إجمالي 11 موقعاً
924 ساعة بث كروي مباشر
1700 متر مربع مساحة الشاشات العملاقة عالية الجودة في كافة المواقع
646 عرضاً موسيقياً حياً، وإجمالي 323 ساعة من البث الموسيقي المباشر
6287 شخص تقريباً من ممثلي وسائل الإعلام قاموا بالتغطية الإعلامية من FIFA Fan Festival
FIFA Fan Festival في كأس العالم FIFA روسيا 2018™
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FFF_2018_FIFAcom
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